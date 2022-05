Magaly Medina llama “tontas” a conductoras de América Hoy y critica a productor por copiar su pauta

Magaly Medina arremete contra América Hoy. (Foto: Instagram/ América TV)

Magaly Medina expresó su indignación contra América Hoy. La condcutora de TV acusó al productor Armando Tafur de copiarse su pauta y a las conductoras Brunella Horna, Ethel Pozo y Janet Barboza por solo repetir lo que les dicen, sin dar otro aporte al contenido del espacio de América TV.

La periodista señaló que día a día debaten y trabajan buscando notas y enfoques para entregar un buen programa al público, y el ver que ello es rebotado sin crédito alguno es una total falta de respeto.

“Acá nos matamos trabajando, empezamos a las 10 de la mañana armando la pauta, rebanándonos los sesos para crear temas en que la noche los entretenga, pero sin embargo, hay gente que no tiene creatividad, que no quiere trabajar, son productores de puro nombre , engreídos de sus jefas, entonces agarran su cuarderno a esta hora de la noche y ven qué temas tiene Magaly y mañana les dan la vuelta, así hace su pauta, para eso les pagan, para copiar mi programa”, indicó bastante molesta.

Asimismo, señaló que, encima, se atreven a criticarla por su contenido, cuando ellos al día siguiente hablar del tema y no hacen nada novedoso. La conductora señaló que deberían agradecerle, pues gracias a ella tienen un rating de 5 puntos, de lo contrario no llegarían ni a 2.

Magaly Medina se refirió directamente al contenido que presentó América Hoy en su programa, donde tocó el tema de Javier Carmona. “Acá lo tocamos, las personas vinieron acá a hablar conmigo, y ellos ni siquiera dicen Magaly ayer sacó una entrevista, ellos lo sacan de los rebotes de los periódicos, pero esa es mi chamba, agradézcanlo, por qué se roban un trabajo que no es suyo”, acotó.

Programa conducido por Brunella Horna, Ethel Pozo y Janet Barboza no se emitió este martes 5 de abril. (Foto: Instagram/@lapozo)

MAGALY MEDINA SE DIRIGE A GISELA VALCÁRCEL

La conductora fue más allá y se dirigió a Gisela Valcárcel, productora de América Hoy. La periodista le pidió que pongan orden, pues considera que el productor de su programa no está trabajando.

“Le paga a su productor para que me mire todas las noches y encima luego se dan el lujo de criticarme”, dijo la popular Urraca.

“Deberían besar el suelo que piso esas tontas que tienen de conductoras que ahora se alucinan comunicadoras, opinólogas, deberían ponerme alfrombra cuando yo pase, tirarme flores, agua bendita porque gracias a mi, ven la luz del día en ese programa. Ya pon orden Gisela, en vez de estar ahí con tus versículos de la bliblia dándotelas de santurrona, diles que también se castiga el plagio, la copia, la ociosidad de su gente” , indicó Magaly Medina, generando la risa de sus compañeros en el set.

CONTRA LAS CONDUCTORA DE AMÉRICA HOY

El mensaje también fue dirigido para Brunella Horna, Ethel Pozo y Janet Barboza, conductoras de América Hoy, a quienes señaló por no aportar en el programa.

“Por lo menos sean agradecidos, agradézcanme, y no se atrevan, porque no tienen ninguna autoridad moral para decir nada del trabajo impecable que se hace acá. Tontas, no sé para qué las tienen en televisión, por favor, verguenza dan” , concluyó la periodista.

Magaly Medina llama “tontas” a conductoras de América Hoy y critica a productor por copiar su pauta. Periodista le pidió que trabaje. (Video: ATV)

