Magaly Medina jura que no es una ‘destructora de hogares’: “No sigamos con la mentalidad machista”

Magaly Medina se defendió de las críticas por ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. (Foto: Instagram/@magalymedinav)

Magaly Medina ha puesto en aprietos a la farándula nacional en más de una oportunidad con sus ampays. Aldo Miyashiro y Óscar del Portal han sido los últimos “blancos” de su programa de espectáculos, poniendo en peligro sus matrimonios con sus respectivas esposas, Érika Villalobos y Vanessa Químper. Esto ha hecho que muchos usuarios la tilden de “rompe hogares” en redes sociales, algo con lo que ella no está de acuerdo.

Durante el inicio de Magaly TV La Firme, de este viernes 29 de abril, la ‘Urraca’ quiso dejar en claro que su propósito no es destruir hogares, sino realmente desenmascarar a los mentirosos e infieles, cualquiera sea su género. Aseguró que todo lo hace con el fin de romper esa mala “tradición” que hay en los matrimonios, donde las mujeres permiten las infidelidades de sus esposos porque así se les ha acostumbrado.

“Yo le pregunto a las mujeres por qué no cambian su mentalidad machista. Si sus maridos le son infieles, ¿le van a echar la culpa a la vecina que les contó? ¿Van a echarle la culpa a otro? No me parece, desterremos la imagen de mujeres pisadas, geishas, que no nos valoramos. El hombre que nos saca la vuelta es porque no nos quiere, no nos respeta. Y si alguien nos lo hace ver, agradezcamos”, manifestó indignada.

Aldo Miyashiro y Óscar del Portal fueron los últimos protagonistas de los ampays de Magaly Medina. (Foto: ATV)

Medina añadió que es momento de hacer un cambio generacional. “No necesitamos ir por la vida a ciegas como lo hacían nuestras abuelas o bisabuelas. Ellas decían que así es el matrimonio, que así son los hombres. No es así. No podemos seguir con esa mentalidad machista, de disculpar a quien nos falta el respeto. ¿Quién manda a los hombres a ponerle los cachos a sus mujeres?”.

“Ya saquemos de nuestra mente que el culpable es aquel que te da las pruebas para que abras los ojos y para que no sigas siendo la burla de este tipo de mujercitas. Ellas son las que los maridos se divierten, van, se escapan. ¿Y contigo qué? La empleada del hogar, la que le da de comer, cuida a los hijos, le plancha la camisa… para que se vaya con otra. Yo siempre he sido una rebelde contra ese sistema”, finalizó.

Magaly Medina mandó fuerte mensaje tras ser tildada de "destructora de hogares" | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

SU MENSAJE A ÉRIKA VILLALOBOS

“He dejado de lado toda esa porquería que ha intentado tirar la gente solo por el hecho de destruir, gente que sigue inventando cosas con tal de seguir haciendo daño”, expresó la aún esposa de Aldo Miyashiro mediante sus redes sociales. Sus declaraciones no fueron del agrado de Magaly Medina, quien se sintió aludida porque continúa tocando el tema en su programa.

Es por ello que decidió dedicarle unas cuantas palabras, recordándole que el conductor de La Banda del Chino fue quien cometió la infidelidad y ella solo lo descubrió. “Más bien debería decir ‘gracias a las personas que me hicieron abrir los ojos’, a menos que ella supiera y no le molestara. Los hogares no se destruyen porque alguien tiene un programa como el mío ”, aseveró.

Más adelante, la presentadora le recomendó a Érika Villalobos que le dirija ese mensaje a su expareja, pues es el único que ha destruido su familia al besar a Fiorella Retiz, su exreportera, en el departamento de Óscar del Portal.

“Porquería dice... yo creo que tú debiste decirle a tu marido que si no quería destruir a su familia, debió respetar el hogar que tenía contigo. El único que acá hizo una porquería fue él y creo que este mensaje debería estar dirigido a Aldo Miyashiro y a nadie más”, agregó.