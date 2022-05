BTS en Perú: Empresa enciende rumores sobre concierto de Bangtan en nuestro país

Post de empresa peruana alegra a fans de BTS. (Foto: Composición Infobae)

El grupo surcoreano BTS ha emocionado a sus fans con la revelación del título de su próximo álbum, llamado “Proof”, el cual estará disponible en junio de 2022. En medio de esta alegría por el comeback más esperado de la industria del K-pop, Entel lanzó una publicación que, al parecer, indicaría que muy pronto los idols pisarían tierra peruana. ¿Acaso se aproxima un concierto?

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la empresa peruana posteó una imagen que sorprendió a ARMY, puesto aparecía el dibujo de 7 chicos con looks bastante similares a los integrantes de BTS: Jungkook, V, Jimim, Suga, Jin, Rm y J-Hope. Sin embargo, el mensaje incluido fue el que más llamó la atención.

“Hemos visto 14 millones de futuros posibles y ellos vienen en solo uno. Si les decimos lo que pasa, ya no va a pasar” , se lee en la imagen. Como parte del caption, Entel agregó: “Esperando que se abra un portal en el multiverso que los traiga a nuestro país”. De inmediato, el tuit logró gran cantidad de ‘me gustas’ y comentarios.

Publicación de Entel sobre BTS. (Foto: Twitter)

Los internautas empezaron a preguntarle a la empresa si realmente se acerca un concierto de BTS en Perú, o se trata de una simple campaña publicitaria. Y es que la ilusión de los fans por ver a Bangtan en Lima es bastante grande, por lo que el fandom no quiere quedar desilusionado. Es por ello que Entel contestó todas las interrogantes con curiosas publicaciones.

“¡Tranqui, sobrino! Solo te estamos contando que el tío Entel ha visto 14 millones de futuros posibles y los chicos solo vienen en uno. ¿Tú qué crees? ¿Vienen o no? ¡LA FEEE! Solo nos queda esperar para ver si esa realidad se cumple” , fue una de las respuestas que se hicieron virales en la popular red social.

Es importante resaltar que no se ha dado ninguna declaración oficial por parte de la agrupación ni su discográfica Big Hit Music, ni fecha de cuándo podría llevarse a cabo este rumoreado concierto.

¿CUÁNTO COSTARÍAN LAS ENTRADAS?

Aunque hasta la fecha no se ha confirmado un concierto de BTS en Perú, es posible conocer el posible valor de los tickets si tomamos en cuenta cuánto costaron para los shows “PTD on stage en Las Vegas”. La entrada más cara costó US $565,82 (2.152,65 soles), mientras que el más económico fue US $79,09 (302,57 soles), según la cuenta BTS Merch Updates.

Además, recordemos que BTS es una de las agrupaciones más esperadas por los fans de Latinoamérica, puesto que su música ha traspasado fronteras. Es así que un posible concierto tendría que realizarse en el Estadio Nacional de Lima, que cuenta con un aforo de hasta 50 mil personas. Entonces, los precios de las entradas dependerían de las zonas: cancha, oriente, occidente y tribuna norte.

Si tomamos en cuenta estos factores, estos serían los posibles costos:

Cancha A: es el más caro y podría incluir el soundcheck para un número limitado de fans (S/ 2300 soles)

Cancha B: (1400 soles)

Oriente: (890 soles)

Occidente: (890 soles)

Tribuna norte: (entre los 600 y 400 soles)

*Valores aproximados*