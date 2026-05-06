Virus Coxsackie se extendería hasta junio en colegios: casos seguirán en aumento, advierte epidemiólogo del Minsa

Un incremento sostenido de casos de la enfermedad de mano, pie y boca, provocada por el virus Coxsackie, se registra en el Perú, principalmente en niños pequeños, en un contexto que podría prolongarse hasta junio debido a su carácter estacional y la alta interacción en colegios.
El epidemiólogo César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió que el país atraviesa una epidemia con mayor intensidad que en años anteriores.
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Según Munayco: “Es una epidemia que se presenta todos los años, pero este año tenemos un incremento importante, casi el doble de casos en comparación con temporadas anteriores”.
Contagios aumentan con el inicio del año escolar
El especialista explicó que el incremento de casos coincide con el retorno a clases presenciales, entre marzo y abril, y puede extenderse hasta junio. “Estos incrementos de casos se dan a partir de que inicia el colegio […] y se puede extender más o menos hasta junio”, precisó.
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En esa línea, indicó que la menor circulación del virus en años anteriores ha generado una mayor cantidad de niños susceptibles al contagio, lo que favorece el actual repunte.
Brotes ya impactan colegios en Lima
Este escenario ya tiene impacto en instituciones educativas. De acuerdo con reportes recientes, se han confirmado casos en colegios de Lima, con al menos una veintena de escolares afectados y aplicación de medidas como suspensión parcial de clases en algunas aulas.
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Las autoridades han optado por medidas focalizadas —como aislamiento por salones— para evitar cierres totales, mientras refuerzan la vigilancia sanitaria.
Enfermedad altamente contagiosa
Munayco explicó que la enfermedad es causada por un enterovirus y, aunque suele ser leve, destaca por su alta capacidad de transmisión. “Es una enfermedad leve que se resuelve en siete a diez días, pero es muy contagiosa”, enfatizó.
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El virus se propaga por:
- Vía respiratoria (tos o secreciones)
- Contacto con ampollas o lesiones
- Superficies contaminadas
- Contacto con heces
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de garganta y ampollas en la boca, manos y pies, que pueden dificultar la alimentación en los menores.
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Según el especialista, cerca del 80% de los contagios se presenta en menores de cinco años, aunque también puede afectar a escolares y, en menor medida, a adultos.
Cada año se reportan entre mil y mil quinientos casos, pero en 2026 se proyecta un incremento considerable.
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Sin vacuna y con tratamiento sintomático
El epidemiólogo aclaró que no existe una vacuna contra el virus Coxsackie. El manejo es sintomático y se centra en aliviar el dolor, controlar la fiebre y garantizar la hidratación.
“No hay ningún tratamiento específico […] lo importante es el manejo adecuado de los síntomas y evitar la automedicación”, indicó.
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Recomendaciones para padres y colegios
Ante el aumento de casos, el Minsa recomienda:
- Ventilar los ambientes
- Lavado frecuente de manos
- Desinfección de superficies
- Evitar contacto con lesiones
- Mantener en casa a niños con síntomas
También se aconseja ofrecer alimentos blandos y fríos, además de líquidos constantes, especialmente en niños pequeños con dificultad para alimentarse.
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Aunque en la mayoría de casos la enfermedad desaparece entre siete y diez días sin dejar secuelas, Munayco indicó que existen complicaciones raras asociadas a otros enterovirus. “No es una enfermedad mortal […] las lesiones desaparecen completamente”, concluyó.
Las autoridades instan a los padres a acudir a un establecimiento de salud ante síntomas y evitar enviar a los menores enfermos a clases, como medida clave para frenar la propagación en colegios.