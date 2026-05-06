Perú

Virus Coxsackie se extendería hasta junio en colegios: casos seguirán en aumento, advierte epidemiólogo del Minsa

El epidemiólogo César Munayco advirtió que el país enfrenta una epidemia estacional con casi el doble de contagios que en años anteriores y brinda recomendaciones para padres y maestros

Guardar
Google icon
Ante el notable incremento de casos del virus Coxsackie en el Perú, un especialista del Minsa detalla por qué está ocurriendo y qué medidas deben tomar los padres. Aprende a identificar las ampollas características y la importancia de la higiene para prevenir su propagación. | Exitosa

Un incremento sostenido de casos de la enfermedad de mano, pie y boca, provocada por el virus Coxsackie, se registra en el Perú, principalmente en niños pequeños, en un contexto que podría prolongarse hasta junio debido a su carácter estacional y la alta interacción en colegios.

El epidemiólogo César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió que el país atraviesa una epidemia con mayor intensidad que en años anteriores.

PUBLICIDAD

Según Munayco: “Es una epidemia que se presenta todos los años, pero este año tenemos un incremento importante, casi el doble de casos en comparación con temporadas anteriores”.

Contagios aumentan con el inicio del año escolar

El especialista explicó que el incremento de casos coincide con el retorno a clases presenciales, entre marzo y abril, y puede extenderse hasta junio. “Estos incrementos de casos se dan a partir de que inicia el colegio […] y se puede extender más o menos hasta junio”, precisó.

PUBLICIDAD

En esa línea, indicó que la menor circulación del virus en años anteriores ha generado una mayor cantidad de niños susceptibles al contagio, lo que favorece el actual repunte.

Brotes ya impactan colegios en Lima

Niños en un aula escolar con maestros, sentados en pupitres y escribiendo. Esferas amarillas que representan el virus Coxsackie flotan y se ven en la pizarra
Representación visual del virus Coxsackie flotando en un aula llena de niños y maestros, ilustrando su potencial de propagación en entornos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este escenario ya tiene impacto en instituciones educativas. De acuerdo con reportes recientes, se han confirmado casos en colegios de Lima, con al menos una veintena de escolares afectados y aplicación de medidas como suspensión parcial de clases en algunas aulas.

Las autoridades han optado por medidas focalizadas —como aislamiento por salones— para evitar cierres totales, mientras refuerzan la vigilancia sanitaria.

Enfermedad altamente contagiosa

Munayco explicó que la enfermedad es causada por un enterovirus y, aunque suele ser leve, destaca por su alta capacidad de transmisión. “Es una enfermedad leve que se resuelve en siete a diez días, pero es muy contagiosa”, enfatizó.

El virus se propaga por:

  • Vía respiratoria (tos o secreciones)
  • Contacto con ampollas o lesiones
  • Superficies contaminadas
  • Contacto con heces

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de garganta y ampollas en la boca, manos y pies, que pueden dificultar la alimentación en los menores.

Según el especialista, cerca del 80% de los contagios se presenta en menores de cinco años, aunque también puede afectar a escolares y, en menor medida, a adultos.

Cada año se reportan entre mil y mil quinientos casos, pero en 2026 se proyecta un incremento considerable.

Sin vacuna y con tratamiento sintomático

El epidemiólogo aclaró que no existe una vacuna contra el virus Coxsackie. El manejo es sintomático y se centra en aliviar el dolor, controlar la fiebre y garantizar la hidratación.

“No hay ningún tratamiento específico […] lo importante es el manejo adecuado de los síntomas y evitar la automedicación”, indicó.

Recomendaciones para padres y colegios

Ante el aumento de casos, el Minsa recomienda:

  • Ventilar los ambientes
  • Lavado frecuente de manos
  • Desinfección de superficies
  • Evitar contacto con lesiones
  • Mantener en casa a niños con síntomas

También se aconseja ofrecer alimentos blandos y fríos, además de líquidos constantes, especialmente en niños pequeños con dificultad para alimentarse.

Aunque en la mayoría de casos la enfermedad desaparece entre siete y diez días sin dejar secuelas, Munayco indicó que existen complicaciones raras asociadas a otros enterovirus. “No es una enfermedad mortal […] las lesiones desaparecen completamente”, concluyó.

Las autoridades instan a los padres a acudir a un establecimiento de salud ante síntomas y evitar enviar a los menores enfermos a clases, como medida clave para frenar la propagación en colegios.

Google icon

Temas Relacionados

virus Coxsackieenfermedad de mano, pie y bocaMinsacolegiosperu-noticias

Más Noticias

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

La gerenta de Alianza Lima se pronunció sobre la posibilidad de que Marina y Simone Scherer integren juntas el plantel ‘blanquiazul’

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en Liga Peruana de Vóley 2025/26

La voleibolista dominicana fue la MVP de la final frente San Martín por ‘extra game’ que terminó con las ‘blanquiazules’ levantando el soñado trofeo. Los rumores apuntan que se irá a Santa Anita

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cae alias ‘Noe’: PNP lo acusa de montar una red de trata de menores y explotación sexual al este de Lima

Un operativo policial destapó el método de captación y las condiciones en que vivían adolescentes bajo control de este presunto criminal

Cae alias ‘Noe’: PNP lo acusa de montar una red de trata de menores y explotación sexual al este de Lima

Allison Holland será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Con la contratación de la central norteamericana, Alianza Lima apuesta fuerte por renovar su plantel de voleibol femenino y buscar el protagonismo en la siguiente edición del campeonato nacional

Allison Holland será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Nathalie Kelley calificó el evento como un símbolo de desigualdad y destacó la importancia de impulsar prácticas responsables y transparentes en el sector.

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

Elecciones Perú 2026: ¿auditoría internacional podría dilatar la segunda vuelta del 7 de junio y la asunción presidencial del 28 de julio?

Segunda vuelta electoral: ¿Cuáles son las promesas de Keiko Fujimori en materia de Educación?

TC podría admitir la demanda de la Municipalidad de Lima contra el JNE en una semana, afirma abogado de la MML

Elecciones 2026: ¿Es viable implementar una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE?

ENTRETENIMIENTO

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Diego Chavarri tendrá una llamada con su novia y sabrá si su relación continúa o no tras confesiones con Gabriela Herrera

La reacción de André Silva tras ser consultado por el fin de su matrimonio con la hija de Michelle Alexander

Alessandra Fuller no cree que romance Shirley Arica y Pablo Heredia en La Granja VIP sea armado

“Hay que vivir al máximo, nada te llevas”: Natalia Salas compartió su testimonio de lucha contra el cáncer

DEPORTES

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en Liga Peruana de Vóley 2025/26

Allison Holland será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Atlético Atenea confirmó las 4 jugadoras que renovaron para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Se queda Nicole Pérez?