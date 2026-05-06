Poder Judicial ordenó la liberación de la mujer que atropelló a un vigilante en Trujillo: víctima lucha por su vida en UCI

Imágenes de una cámara de seguridad en Trujillo muestran el preciso instante en que un auto de alta gama pierde el control y arrolla brutalmente a un vigilante que se encontraba sentado en la vereda. El hombre resultó gravemente herido.| ATV Noticias

Una decisión judicial ordenó la liberación de Maritza Polet Alfaro Serna, conductora implicada en el atropello del vigilante Juan Martínez Torres en la urbanización El Golf el pasado 3 de mayo en Trujillo. Mientras la salud de Juan Martínez Torres sigue en situación crítica, un juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo dispuso la excarcelación inmediata de la mujer salvo que existan otras órdenes de detención.

Por su parte, la Fiscalía solicitó el inicio de un proceso inmediato y la imposición de restricciones en contra de la conductora, esto debido a la gravedad de las lesiones de la víctima y su estado delicado de salud.

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La Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad formalizó una solicitud de proceso inmediato por lesiones culposas. Además, pidió que se ratificara la incautación de pruebas y que se impusieran comparecencias con restricciones a la investigada, según informó Exitosa.

Detalles del accidente ocurrido en Trujillo

La noche del domingo 3 de mayo, en la intersección de Los Tallanes con Las Capullanas, distrito de Víctor Larco, un vigilante resultó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil de alta gama. Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del impacto, mientras el trabajador realizaba sus labores.

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Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV

La Policía Nacional del Perú identificó a la conductora como Maritza Polet Alfaro Serna, de 32 años, quien tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. El examen de alcoholemia resultó positivo. El vehículo involucrado está registrado como perteneciente a una empresa llamada Grupo Forestal del Perú S.A.C.

Sobre el estado de la víctima, esta sufrió policontusiones y lesiones de pronóstico reservado al ser empujado contra una pared. Vecinos auxiliaron al vigilante y lo trasladaron al Hospital Belén de Trujillo, donde permanece internado y sigue en estado crítico.

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Víctima de atropello sigue en UCI

Juan Martínez Torres continúa en cuidados intensivos con diagnóstico de policontusiones y evolución clínica incierta. El parte médico señala un pronóstico reservado; permanece bajo estricta vigilancia médica, según Exitosa.

Familiares del vigilante expresaron su temor y exigieron que se determinen responsabilidades. “La situación de Juan es crítica y queremos justicia”, reclamaron públicamente.

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Un guardia de seguridad resulta gravemente herido luego de un impacto que lo aplasta contra una pared mientras cumplía sus funciones en la urbanización El Golf| Sol TV

La atención social sobre el caso en Trujillo se mantiene elevada, con creciente indignación por la decisión judicial y preocupación por la salud del lesionado.

En los próximos días se esperan nuevas definiciones de las autoridades respecto a la situación legal de la conductora. El proceso continúa y la expectativa pública se centra tanto en la evolución del caso como en la recuperación de la víctima.

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¿Qué puedo hacer en caso de un accidente?

En situaciones de accidente de tránsito, sin importar si eres víctima o testigo, es primordial actuar con rapidez. Primero, la prioridad es contactar a los servicios de emergencia, utilizando los siguientes números:

110 para la Policía de Carreteras

116 para la Compañía de Bomberos

106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Las víctimas deben recibir atención médica sin importar si el vehículo tiene o no un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que existe un fondo de compensación asociado al SOAT que cubre los gastos médicos indispensables.

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