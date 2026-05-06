Perú

Poder Judicial ordenó la liberación de la mujer que atropelló a un vigilante en Trujillo: víctima lucha por su vida en UCI

La conductora, identificada como Maritza Polet Alfaro Serna, tenía la licencia de conducir vencida desde 2022 y el examen de alcoholemia que se le practicó resultó positivo el día del incidente

Guardar
Google icon
Imágenes de una cámara de seguridad en Trujillo muestran el preciso instante en que un auto de alta gama pierde el control y arrolla brutalmente a un vigilante que se encontraba sentado en la vereda. El hombre resultó gravemente herido.| ATV Noticias

Una decisión judicial ordenó la liberación de Maritza Polet Alfaro Serna, conductora implicada en el atropello del vigilante Juan Martínez Torres en la urbanización El Golf el pasado 3 de mayo en Trujillo. Mientras la salud de Juan Martínez Torres sigue en situación crítica, un juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo dispuso la excarcelación inmediata de la mujer salvo que existan otras órdenes de detención.

Por su parte, la Fiscalía solicitó el inicio de un proceso inmediato y la imposición de restricciones en contra de la conductora, esto debido a la gravedad de las lesiones de la víctima y su estado delicado de salud.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad formalizó una solicitud de proceso inmediato por lesiones culposas. Además, pidió que se ratificara la incautación de pruebas y que se impusieran comparecencias con restricciones a la investigada, según informó Exitosa.

Detalles del accidente ocurrido en Trujillo

La noche del domingo 3 de mayo, en la intersección de Los Tallanes con Las Capullanas, distrito de Víctor Larco, un vigilante resultó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil de alta gama. Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del impacto, mientras el trabajador realizaba sus labores.

PUBLICIDAD

Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV
Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV

La Policía Nacional del Perú identificó a la conductora como Maritza Polet Alfaro Serna, de 32 años, quien tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. El examen de alcoholemia resultó positivo. El vehículo involucrado está registrado como perteneciente a una empresa llamada Grupo Forestal del Perú S.A.C.

Sobre el estado de la víctima, esta sufrió policontusiones y lesiones de pronóstico reservado al ser empujado contra una pared. Vecinos auxiliaron al vigilante y lo trasladaron al Hospital Belén de Trujillo, donde permanece internado y sigue en estado crítico.

Víctima de atropello sigue en UCI

Juan Martínez Torres continúa en cuidados intensivos con diagnóstico de policontusiones y evolución clínica incierta. El parte médico señala un pronóstico reservado; permanece bajo estricta vigilancia médica, según Exitosa.

Familiares del vigilante expresaron su temor y exigieron que se determinen responsabilidades. “La situación de Juan es crítica y queremos justicia”, reclamaron públicamente.

Un guardia de seguridad resulta gravemente herido luego de un impacto que lo aplasta contra una pared mientras cumplía sus funciones en la urbanización El Golf
Un guardia de seguridad resulta gravemente herido luego de un impacto que lo aplasta contra una pared mientras cumplía sus funciones en la urbanización El Golf| Sol TV

La atención social sobre el caso en Trujillo se mantiene elevada, con creciente indignación por la decisión judicial y preocupación por la salud del lesionado.

En los próximos días se esperan nuevas definiciones de las autoridades respecto a la situación legal de la conductora. El proceso continúa y la expectativa pública se centra tanto en la evolución del caso como en la recuperación de la víctima.

¿Qué puedo hacer en caso de un accidente?

En situaciones de accidente de tránsito, sin importar si eres víctima o testigo, es primordial actuar con rapidez. Primero, la prioridad es contactar a los servicios de emergencia, utilizando los siguientes números:

  • 110 para la Policía de Carreteras
  • 116 para la Compañía de Bomberos
  • 106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Las víctimas deben recibir atención médica sin importar si el vehículo tiene o no un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que existe un fondo de compensación asociado al SOAT que cubre los gastos médicos indispensables.

Google icon

Temas Relacionados

Poder JudicialTrujilloFiscalíaMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

La gerenta de Alianza Lima se pronunció sobre la posibilidad de que Marina y Simone Scherer integren juntas el plantel ‘blanquiazul’

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en Liga Peruana de Vóley 2025/26

La voleibolista dominicana fue la MVP de la final frente San Martín por ‘extra game’ que terminó con las ‘blanquiazules’ levantando el soñado trofeo. Los rumores apuntan que se irá a Santa Anita

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cae alias ‘Noe’: PNP lo acusa de montar una red de trata de menores y explotación sexual al este de Lima

Un operativo policial destapó el método de captación y las condiciones en que vivían adolescentes bajo control de este presunto criminal

Cae alias ‘Noe’: PNP lo acusa de montar una red de trata de menores y explotación sexual al este de Lima

Allison Holland será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Con la contratación de la central norteamericana, Alianza Lima apuesta fuerte por renovar su plantel de voleibol femenino y buscar el protagonismo en la siguiente edición del campeonato nacional

Allison Holland será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Nathalie Kelley calificó el evento como un símbolo de desigualdad y destacó la importancia de impulsar prácticas responsables y transparentes en el sector.

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

Elecciones Perú 2026: ¿auditoría internacional podría dilatar la segunda vuelta del 7 de junio y la asunción presidencial del 28 de julio?

Segunda vuelta electoral: ¿Cuáles son las promesas de Keiko Fujimori en materia de Educación?

TC podría admitir la demanda de la Municipalidad de Lima contra el JNE en una semana, afirma abogado de la MML

Elecciones 2026: ¿Es viable implementar una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE?

ENTRETENIMIENTO

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Diego Chavarri tendrá una llamada con su novia y sabrá si su relación continúa o no tras confesiones con Gabriela Herrera

La reacción de André Silva tras ser consultado por el fin de su matrimonio con la hija de Michelle Alexander

Alessandra Fuller no cree que romance Shirley Arica y Pablo Heredia en La Granja VIP sea armado

“Hay que vivir al máximo, nada te llevas”: Natalia Salas compartió su testimonio de lucha contra el cáncer

DEPORTES

Atlético Atenea confirmó las 4 jugadoras que renovaron para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Se queda Nicole Pérez?

Atlético Atenea confirmó las 4 jugadoras que renovaron para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Se queda Nicole Pérez?

Miguel Araujo hizo autocrítica tras derrota de Sporting Cristal y advirtió a sus compañeros por mal momento en Liga 1: “¡Aprovechen la oportunidad!”

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

El duro testimonio de Álvaro Hidalgo, voleibolista peruano, tras sufrir graves quemaduras: “Días de dolor y miedo”