Perú

Asalto a combi en el Rímac desata persecución policial y termina en violento accidente

Las víctimas resultaron ilesas, pero la unidad quedó completamente destruida tras una persecución policial que terminó en accidente a la altura del puente Acho

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La intervención policial permitió ubicar la combi robada, lo que desencadenó una persecución a gran velocidad que culminó en un accidente cerca del puente Acho (Créditos: Exitosa)

Dos delincuentes armados asaltaron un vehículo de transporte público en el distrito del Rímac y provocaron una persecución policial que termina con un accidente vial a la altura de la zona Acho. La unidad, que cubre la ruta entre Santa Clara y Caquetá, resuló tomada por los agresores después de subir como pasajeros en el puente Huánuco, según relata la propietaria, quien desempeña el rol de cobradora.

El ataque ocurrió cuando los sujetos, haciéndose pasar por usuarios, intimidaron al conductor y a la cobradora con armas de fuego. Durante el ataque, la mujer fue agredida y arrojada de la unidad en marcha, mientras que su pareja, quien manejaba la combi, también recibió golpes. Las autoridades informaron que en el momento del robo había al menos catorce pasajeros dentro del automotor, quienes resultaron ilesos pese al peligro, según informó Exitosa.

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La propietaria explicó que intentó resistirse porque dicho transporte fue adquirida a través de préstamos en cinco entidades financieras distintas, y aún restan dos años para finalizar el pago. Este detalle evidencia el impacto económico que sufren los propietarios de unidades de transporte ante la ola de delitos. El vehículo quedó completamente destruido tanto en la parte delantera como en el área del conductor.

El escape de los delincuentes provocó una colisión con otro vehículo donde viajaba una familia de ocho personas, quienes salieron ilesas pese a la gravedad del siniestro - Créditos: Captura de Exitosa.
El escape de los delincuentes provocó una colisión con otro vehículo donde viajaba una familia de ocho personas, quienes salieron ilesas pese a la gravedad del siniestro - Créditos: Captura de Exitosa.

Tras el incidente, los dueños se comunicaron de inmediato con el servicio de emergencias policiales, marcando el número 105. La pronta reacción permitió que los agentes lograran ubicar la unidad robada y desplegaran un operativo de seguimiento. La persecución se intensificó cerca de la curva que conecta con la avenida 9 de octubre, en dirección a San Juan de Lurigancho, de acuerdo con la fuente.

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Durante la huida, la combi robada circuló a gran velocidad y perdió el control, volcando varias veces antes de caer a la vía de acceso a la Panamericana Norte. En ese trayecto impactó contra un vehículo rojo en la que viajaba una familia de ocho personas. Afortunadamente, todos los integrantes de ese grupo resultaron ilesos, aunque fueron testigos directos del siniestro y del escape de los agresores, quienes, pese a estar lesionados, lograron salir del lugar antes de que la policía pudiera detenerlos.

Durante el asalto, los agresores golpearon a la cobradora y al conductor, arrojando a la mujer del vehículo en movimiento mientras catorce pasajeros permanecían en el interior - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
Durante el asalto, los agresores golpearon a la cobradora y al conductor, arrojando a la mujer del vehículo en movimiento mientras catorce pasajeros permanecían en el interior - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron capturar a uno de los sospechosos minutos después del accidente. Sin embargo, la identificación de este detenido no coincide con la descripción de los asaltantes proporcionada por las víctimas. Los propietarios manifestaron que el hombre arrestado no sería quien perpetró el robo de su unidad.

Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia en la comisaría de Piedra Liza, donde se realizan las diligencias correspondientes, y la investigación continúa para ubicar a los demás involucrados.

Por su parte, las víctimas, tanto la familia que viajaba en la combi roja como los pasajeros y propietarios de la unidad asaltada, recibieron atención médica y psicológica tras el incidente.

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