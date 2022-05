Magaly Medina posee pruebas sobre las condiciones en las que falleció Javier Carmona, ex de Tula Rodríguez

Magaly Medina respondió fuerte y claro a Tula Rodríguez tras negar haber abandonado a Javier Carmona. (Foto: Composición Infobae)

Una situación complicada para Tula Rodríguez. Este último martes, Magaly Medina decidió responder al mensaje que brindó la conductora de En Boca de Todos tras las fuertes acusaciones de Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona que la ha acusado de querer adueñarse de un departamento que no es suyo y de haber abandonado al exgerente de televisión en una casa de reposo.

Como se recuerda, la presentadora de América Televisión señaló que si bien envió a su fallecido esposo a un centro de cuidado, nunca lo dejó desamparado en todo ese tiempo, pues se hizo cargo de él cuando llegó la pandemia. “Decidimos traerlo a mi casa para cuidarlo, para tenerlo conmigo, donde me hice cargo al 100% del hombre que amaba”, sostuvo.

“Tuve que contratar a alguien para que me pueda ayudar porque él tenía necesidades muy altas, cuando él se fue, se fue limpiecito, sin una escara porque lo cuidé como debía ser y Dios me dio esa bendición de que ese hombre se muera en mis brazos y lo acompañé hasta su último suspiro ”, agregó en su defensa.

PRUEBAS DEMOSTRARÍAN LO CONTRARIO

Luego de afirmar que Tula sí se benefició de la herencia de Javier Carmona, Magaly Medina se mostró en desacuerdo con el discurso que dio en el programa En Boca de Todos. Según la ‘Urraca’, la presentadora fue un mar de lágrimas con el objetivo de victimizarse ante el público.

“Eso se la ha pasado diciendo ella, victimizándose y haciéndose la mujer heroína. Era tu obligación cuidar a ese hombre que te llevó al altar y con el que estuviste casada. Era tu obligación cuidarlo cuando estuvo en estado de coma por 2 años y 3 meses”, precisó indignada.

Medina indicó que tiene información a la mano sobre las condiciones en las que era cuidado el exgerente comercial de Latina. No obstante, dijo que no las difundirá por respeto. “Nosotros no vamos a escarbar en eso porque si escarbamos un poco... Nos ha llegado información nueva sobre este asunto, pero a estas alturas no viene al caso difundirlo” .

Magaly Medina respondió a Tula Rodríguez, quien niega haber abandonado a su exesposo Javier Carmona en una casa de reposo | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

¿POR QUÉ TULA RODRÍGUEZ ES HEREDERA?

Los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo Carmona, informaron que su difunto padre contrajo matrimonio con Tula por separación de bienes y por sucesión intestada. Es por ello que los herederos legítimos de su fortuna son Rodríguez como su cónyuge, los hijos mayores y la hija menor de la presentadora, quien es menor de edad.

En dicha edición, Magaly Medina explicó que, según Lucas y Tadeo Carmona, Tula Rodríguez se comprometió en solicitar la tutoría de su hija, el cual debe ser otorgada por mandato judicial, pero hasta la fecha no subsana los requisitos que le ha pedido el juez para hacer efectiva la tutoría.

Debido a esto, se cree que la actriz estaría dilatando el proceso judicial para evitar que sus hijastros dispongan de los bienes que dejó el fallecido gerente televisivo.

“Los chicos no pueden vender el departamento que quieren, acceder a las cuentas de ahorros que dejó su padre, no pueden decidir qué hacer con los autos que dejó su padre, con lo poco que dejó porque la Señora Tula prometió hacerse cargo de la tutoría. Para que ella pueda tomar decisiones por su hija”, expresó la ‘Urraca’.