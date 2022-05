Maluma en Perú: fue chico reality, regalaban sus entradas y ahora llena estadios y se codea con grandes estrellas

Maluma y su paso por el Perú antes de ser una celebridad internacional. (Foto: Captura de ATV y Andina)

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, es un conocido reguetonero, autor de éxitos internacionales como ‘Hawái’, ‘HP’ y ‘Sin contrato’. Muy pocos saben que vivió un tiempo en el Perú con el objetivo de promocionar sus primeros temas. Por ello, el colombiano se presentó en diferentes programas de televisión, aunque le daban muy poco espacio.

En el 2012, tras el lanzamiento de su álbum debut ‘Magia’, inició una estrategia de promoción en Colombia y, para ganar nuevos mercados, decidió venir bastante seguido a nuestro país, al punto de ofrecer conciertos gratis en diversos centros comerciales.

“ Cuando comencé mi carrera, yo hacía en Colombia y también en el Perú (mi trabajo de promoción). Estaba creciendo en ambas parte de igual manera. Y Perú se convirtió en mi segundo hogar durante mucho tiempo ”, comentó en una entrevista para El Comercio.

Aunque muchos no lo recuerden, para hacerse conocido en el Perú, decidió participar en el reality ‘Combate’, donde inmediatamente fue relacionado con la modelo Sheyla Rojas, incluso el cantante colombiano le dedicó el tema ‘Obsesión’.

Sin embargo, dicha relación no tenía futuro, pues en ese entonces la rubia se encontraba profundamente enamorada del torero español Antonio Pavón, por lo que sus coqueteos frente a cámaras solo quedaron dentro del reality.

“Recuerdo que hice Combate, estuve una semana allí, y tuve que hacer un millón de cosas para que el público peruano se enamorara de mi música (…) Nunca me voy a olvidar que el Perú fue uno de los primeros países que me dio la mano. Y volver me da mucho sentimiento y me recuerda muchas cosas muy especiales ”, dijo en la misma entrevista.

MALUMA Y SU VISITA POR AGUA DULCE

Con 20 años, Maluma vino una vez más al Perú y se paseó por el balneario más popular de Lima, nos referimos a Agua Dulce. Por aquel tiempo el cantante colombiano había puesto de mona el tema ‘La temperatura’.

Era el verano de 2015 y en aquella visita se tomó varias fotos con diferentes fans que los reconocieron, pero fueron muy pocas personas, pues es muy sabido que hoy en día casi todos en algún momento han tenido que oír su nombre por diferentes motivos.

“ Me encanta compartir con mi gente, además el clima está muy rico ”, decía Maluma mientras era entrevistado por las cámaras de Reporte Semanal. Asimismo, el artista resaltó que se sentía cómodo en nuestro país debido a que la gente lo quería pese a que era extranjero.

SU CONCIERTO AL LADO DE MADONNA

El pasado sábado 30 de abril, Maluma brindó un megaconcierto denominado ‘Medallo en el mapa’, desde su ciudad natal de Medellín. Este evento contó con la presencia de reconocidos invitados de la industria musical, como lo es Madonna.

El show que presentó Maluma está considerado como el más grande de su carrera, pues tuvo la asistencia de cerca de 54 mil personas, por lo que tuvo un escenario de 360 grados.

