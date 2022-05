Tula Rodríguez recibe el abrazo de sus compañeros tras romper en llanto: “Necesita a sus amigos”

Tula Rodríguez recibió el abrazo de sus compañeros al vivir complicado momento. (Foto: Captura de América Tv)

No atraviesa su mejor momento. Aunque siempre ha evitado mantenerse alejada de los escándalos, Tula Rodríguez se ha visto envuelta en una nueva polémica, pues la conductora de En Boca de Todos es acusada de haberse adueñado del departamento que su difunto esposo le dejó a sus hijos mayores.

Tras esta seria acusación, la popular ‘Peludita’ decidió salir al frente para negar que dichas acusaciones, indicando que ella no ha tomado posesión de ninguna de las propiedades que el ex gerente de televisión ha dejado.

Asimismo, Tula Rodríguez se dirigió directamente a Magaly Medina para pedirle que no le de más pantalla a la primera exesposa de Javier Carmona, esto debido a que sus malos comentarios vienen afectando a su pequeña hija, quien todavía sigue lidiando con la muerte de su padre.

Luego de realizar dicha aclaración, el programa pasó a otro tema y como invitado llegó el doctor Tomás Angulo, junto a Melissa Klug y Korina Rivadeneira. El psicoanalista empezó a preguntar sobre las necesidades de afecto que tendrían ellas, y cada una abrió su corazón.

“¿Quién extraña abrazos, cariñitos y besitos?”, consultó el conocido psicólogo, a lo que Tula Rodríguez levantó la mano, indicando minutos antes que ella había dejado de lado sus necesidades como mujer para enfocarse al 100 % en el cuidado de su hija.

“ Un paso adelante la que sienta que en este momento necesita que le digan ‘Te amo, te admiro y te quiero’ ”, preguntó Tomás Angulo, a lo que la conductora de televisión volvió a levantar la mano.

Fue en ese momento que la exbailarina no pudo evitar romper en llanto en clara expresión a la necesidad de tener a su lado a las personas que más la querían, por lo que sus compañeros de trabajo no dudaron en acercarse a ella para abrazarla.

“ Ella se puso así, porque ella realmente siente lo que siente. Ella necesita ahorita a sus compañeros, amigos, el aprecio de las personas ”, señaló el terapista al ver lo sentimental que se encontraba Tula Rodríguez luego de vivir un complicado momento.

Tula Rodríguez no la pasa nada bien. La conductora de televisión vive un complicado momento debido a las serias acusaciones que pesan en su contra.

NO QUIERE LAS PROPIEDADES DE JAVIER CARMONA

Tula Rodríguez utilizó unos minutos de su programa para pronunciarse sobre las acusaciones que pesan en su contra. Ella en un primer momento señaló que no desea adueñarse de las propiedades de su difunto esposo, como lo quiere dar a entender la mamá de los hijos mayores de Javier Carmona.

“Yo no estoy pidiendo quedarme sin ningún 50%, a veces hablamos sin saber temas legales. Yo no estoy en litigio peleándome para quedarme con alguna propiedad porque al 100% no me correspondería. Legalmente no puedo obligar a mi hija que ella renuncie, así yo quiera, así ella quiera, es ilegal ”, dijo.

“Yo no puedo, eso lo determina un juez, quien ampara lo que le corresponder a ella legalmente, así ella haga un acto de amor y suelte y diga para mis hermanos lo usen, no puede, no podemos, lo que se hereda es irrenunciable. Y me duele mucho que se venda de que yo me quiero quedar con propiedades”, agregó.

