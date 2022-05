Pancho Rodríguez: Madre de su hija lo acusa de no pagar a tiempo la manutención y explota en su contra

Belén Muñoz señaló que está 'harta' de pedirle a Pancho Rodríguez que pague la pensión de alimentos de su menor hija. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida desde que fue impedido de ingresar al Perú y tuvo que retornar a Chile hasta que su situación migratoria se regule y le otorguen el permiso para retornar al país y volver al reality Esto es Guerra.

A este hecho se le suma la reciente acusación de su expareja y madre de su menor hija, Belén Muñoz, quien utilizó sus redes sociales para explotar contra el chileno. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality lo acusó de no pagar a tiempo la manutención de su primogénita que actualmente tiene 9 años.

“Como todos los meses, hace casi 10 años, pidiendo que ‘por favor’ paguen la pensión de alimentos de mi hija Rafaella... ‘Por favor’, como si fuera un favor. Hoy estoy harta”, comenzó escribiendo la exintegrante del programa de TVN Calle 7.

“Me cansé de guardar la compostura frente a este tipo de situaciones. Siempre las mismas excusas y jamás jamás cumplir con los plazos. Estoy realmente harta”, añadió sobre una imagen suya con el rostro molesto.

Siguiendo en la misma línea, Belén Muñoz indicó que no le importa lo que las personas vayan a decir sobre su descargo y dejó entrever que todo lo que publica el exintegrante de Esto es Guerra junto a su hija en sus redes sociales es solo apariencia y que la realidad sería otra.

“Muy bonito todo lo que se ve o lo que se muestra, pero la realidad es que la irresponsabilidad es insuperable... ¿Por qué tengo que pedir pensión? No se supone que es su hija y la ama. la adora y es su pilar. ¿Sabrá que come, va al colegio, sale a pasear, crece y tiene necesidades? o pensará que duerme todo el tiempo”, expresó.

Finalmente recalcó que está cansada de pedirle dinero al chico reality. “Me cansé de ser cordialmente compuesta y no decir nada”.

Cabe resaltar que, antes de ser conocido en todo el Perú, Pancho Rodríguez hizo una carrera en Chile como competidor de un programa juvenil llamado Calle 7 donde conoció a Belén Muñoz. Ambos se enamoraron y fruto de su relación nació su pequeña Rafaella. Tuvieron un corto romance y tras el fin del reality, la productora de Combate se puso en contacto con él y le ofreció trabajo.

(Foto: Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA PANCHO RODRÍGUEZ EN CHILE?

Aunque es una figura conocida en su país natal, Francisco (su nombre real) señaló que no ha aceptado ningún trabajo, pues guarda las esperanzas de regresar muy pronto al Perú, por lo que no quiere tener ningún compromiso.

“Me dicen ‘ven’ y cinco días después, imagínate que se me abren las puertas en Perú, qué le digo a esa persona que me dio la oportunidad. Es como decirle ‘oye muchas gracias, me voy a Perú’. Uno tiene que ser responsable, tampoco me corresponde jugar con el tiempo de otra persona, por eso me siento como en el limbo. No sé si rehacer mi vida acá o sigo con la esperanza de regresar, porque yo no cometí un delito”, señaló en una entrevista.

Además, continúa pagando el alquiler del departamento que tiene en Lima. “Sigo pagando mi alquiler en Perú. No le puedo fallar a la persona que me alquiló, sigo cumpliendo con mis responsabilidades, tengo que seguir pagando mis cosas allá”, expresó.

Pancho Rodríguez rompe su silencio y hablar sobre su actual situación migratoria. (Foto: Captura TV)

SEGUIR LEYENDO