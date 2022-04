Rodrigo González lanza dura critica contra Gisela Valcárcel: “Usa a Dios para ganar millones”

Rodrigo González furioso con Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram)

Se sumó a las críticas de Magaly Medina contra Gisela Valcárcel. Rodrigo González también cuestionó duramente a la popular ‘Señito’ por alzar su voz de protesta contra los ‘circos romanos’ que se crean en televisión, asegurando que invaden la vida privada de los personajes públicos.

El comentario de la rubia conductora de televisión era en clara referencia a los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal, quienes no respetaron a sus esposas y acabaron con sus sólidos matrimonios de varios años.

Por este motivo, el conductor de Amor y Fuego desató su furia contra la conocida figura de América Televisión, calificándola de “hipócrita y doble moral”, pues indicó que durante varios años los programas que ella dirigió también desataron más de un escándalo.

“ Nosotros tenemos que creer lo que dice Gisela y no como nosotros vemos que es. Todos los fines de semanas durante cuántos años, hemos visto que ha hecho el circo en su programa, es el que da todo el contenido a los demás programas de espectáculos. Ese discurso doble moral que tiene y que ahora lo heredó la Fariselita”, dijo en un primer momento.

Asimismo, Gigi Mitre apoyó a su compañero y recordó que el programa América Hoy, que pertenece a la productora de Gisela Valcárcel, también aprovecha el contenido de los ampays para traer especialistas y hablar sobre el tema.

“Eso que ella critica, raja, chanca a otros, lo utiliza como contenido también para su programa. Todas las mañanas comentan eso. Lo que está mal es el doble discurso, que nos vendan gato por liebre, que nosotros somos malos, menos ellas, que son seres de luz ”, agregó bastante indignada.

Asimismo, Rodrigo González señaló que Gisela Valcárcel lo que ha hecho durante años es utilizar la palabra de Dios para ganar más seguidores, pese a que ella no cumple con todo lo que predica en sus redes sociales.

“Cree que porque se mete dos salmos en sus historias, se santificó. ¿Qué tiene en la cabeza esa señora? Qué hipócrita... Cuando has sentado ahí a todos los especímenes de la farándula en sus momentos más fuertes de los escándalos. Ella cree que tiene la potestad de señalar al resto y utiliza a Dios para ganar millones... Meter a Dios en el entretenimiento para lograr tus fines, es tan miserable, como en la política utilizar al pueblo para tu beneficio”, sentenció.

Gisela Valcárcel reflexiona sobre la infidelidad tras los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. VIDEO: Instagram

MAGALY MEDINA Y LA RAZÓN DE SU ENEMISTAD CON GISELA VALCÁRCEL

Magaly Medina contó las razones de su enemistad con Gisela Valcárcel, dejando en claro que se debía al doble discurso que ella presenta en la televisión durante los últimos años, asegurando que no le gustan los escándalos, pero que siempre los termina armando en sus programas.

“ Gisela Valcárcel es una mujer egoísta, que siempre ha visto su propia conveniencia. Eso es parte de su éxito en televisión. Que no venga a hacerse la muy santa porque es bien hipócrita. Es una de las hipócritas más grandes de la televisión y que he combatido muchos años de mi vida”, enfatizó.

La ‘Urraca’ continuó indignada: “ Si usted se pregunta por qué Magaly y Gisela no tuvieron una enemistad, es porque siempre le critiqué esos falsos valores que dice profesar. Es una hipócrita profesional . No le creo nada, lo que dice no tiene valor para mí”, sentenció.

