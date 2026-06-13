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A qué hora juega Brasil vs Marruecos HOY: partido por la fecha 1, Grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos abren el grupo C del Mundial 2026 este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El partido se puede ver en señal abierta por América TV (canal 4) y por cable a través de DSports

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Un balón de fútbol blanco con detalles rojos y azules en el césped de un estadio. Las banderas de Brasil y Marruecos lo flanquean, con fuegos artificiales en el cielo.
Un balón de fútbol descansa en el césped de un estadio vibrante, flanqueado por las banderas de Brasil y Marruecos, con fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno sobre una multitud eufórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 arrancó con uno de sus platos más atractivos de la primera fecha: Brasil y Marruecos se enfrentan hoy sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el debut de ambas selecciones en el grupo C. El partido comienza a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 17:00 hora de Perú y a las 19:00 en Argentina y Uruguay. Es el único enfrentamiento de toda la primera ronda entre dos selecciones del top 10 del ranking FIFA: Brasil ocupa el sexto lugar y Marruecos el séptimo.

Hora y canal para ver Brasil vs Marruecos en Perú

El partido se disputará este sábado 13 de junio a las 17:00 hora peruana en el MetLife Stadium, uno de los estadios más grandes del mundo con capacidad para 82.500 espectadores, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

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En Perú, el encuentro se podrá seguir de manera gratuita en señal abierta a través de América TV (canal 4), que transmitirá los partidos del Mundial 2026, incluyendo este duelo. Por cable, la cobertura estará a cargo de DSports. En plataformas de streaming, el partido estará disponible en DGO (DirecTV) y América TVGO.

El árbitro del partido será el esloveno Slavko Vinčić, según confirmó la FIFA.

Imagen dividida mostrando a jugadores de Brasil en amarillo celebrando a la izquierda y a jugadores de Marruecos en rojo con expresiones serias a la derecha
Los equipos de Brasil y Marruecos se preparan para su debut en el Grupo C del Mundial 2026, anticipando un intenso enfrentamiento.

Cómo llega Brasil al debut mundialista

La Canarinha llega al Mundial 2026 con la presión histórica de ser la selección más ganadora de la historia del torneo —cinco títulos— y con la frustración acumulada de no haber podido conquistar la copa desde 2002. Brasil clasificó al torneo como cabeza del grupo en las eliminatorias sudamericanas y llega con un plantel de alto nivel, aunque con la incertidumbre que genera cualquier torneo donde el margen de error es mínimo.

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La preparación de Brasil incluyó amistosos de alto nivel en los meses previos al torneo. La selección disputó encuentros de rodaje contra selecciones europeas y afroasiáticas para ajustar el esquema táctico de Dorival. El mayor trabajo fue en la cohesión defensiva, un área que en torneos anteriores mostró fragilidades que costaron caro.

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Cómo llega Marruecos al debut mundialista

Marruecos llega al Mundial 2026 como uno de los equipos más respetados del mundo tras su histórica semifinal en Qatar 2022, donde se convirtió en la primera selección africana en llegar a las cuatro últimas del torneo. Ese resultado transformó a los Leones del Atlas en una referencia global y generó expectativas enormes para este nuevo ciclo.

Marruecos realizó su preparación con una concentración en Europa, donde disputó amistosos contra selecciones del continente. El trabajo de Regragui se centró en mantener la solidez defensiva que fue la base del éxito en Qatar y en afinar la transición ofensiva, donde Brahim Díaz tiene libertad para desequilibrar.

ARCHIVO - La selección de Marruecos posa para una foto de cara a su partido de la eliminatoria mundialista ante Níger en Rabat, el viernes 5 de septiembre de 2025 (AP Foto, archivo)
ARCHIVO - La selección de Marruecos posa para una foto de cara a su partido de la eliminatoria mundialista ante Níger en Rabat, el viernes 5 de septiembre de 2025 (AP Foto, archivo)

Por qué este partido es tan especial

Más allá de los nombres propios, este Brasil vs Marruecos tiene una dimensión que va más allá del grupo C. Es el único duelo de toda la primera ronda del Mundial entre dos selecciones del top 10 del ranking FIFA, lo que lo convierte en el partido más atractivo de la primera fecha del torneo. Es también el enfrentamiento entre dos culturas futbolísticas radicalmente distintas: el juego vistoso y ofensivo de Brasil contra la organización defensiva y las transiciones rápidas de Marruecos.

El grupo C lo completan Haití y Escocia, selecciones con menor nivel competitivo, por lo que el resultado de este debut puede definir prácticamente quién liderará la zona. Un empate dejaría todo abierto; una victoria de cualquiera de los dos los pondría con un pie en octavos de final.

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