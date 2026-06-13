Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC HOY: canal tv online del partido por Copa de la Liga 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 ofrecerá uno de sus encuentros más atractivos de la primera jornada cuando Sporting Cristal visite a Comerciantes FC hoy, sábado 13 de junio, en la Villa Emprendedora de Iquitos. El compromiso marcará el debut de ambos equipos en el certamen y tendrá ingredientes especiales por el contexto de cada institución. Por un lado, los ‘rimenses’, campeones de la Copa Bicentenario 2021, iniciarán una nueva etapa bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera. Por el otro, la escuadra loretana llega impulsada por una gran campaña en la Liga 2, donde se ha consolidado como uno de los conjuntos más competitivos de la temporada.

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga Peruana 2026 apostará por un modelo de transmisión completamente digital. Todos los encuentros podrán seguirse de manera exclusiva a través de Bicolor+, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube, permitiendo que los aficionados disfruten de los partidos desde celulares, computadoras, tablets o televisores inteligentes sin necesidad de recurrir a señales de televisión convencional.

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Por su parte, Infobae Perú acompañará el desarrollo del campeonato con una cobertura integral. Los lectores podrán acceder a la previa de cada compromiso, relatos minuto a minuto, videos con las acciones más destacadas, resultados actualizados y el seguimiento permanente de la tabla de posiciones. De esta manera, la combinación entre la transmisión vía streaming y la información periodística en tiempo real ofrecerá a los hinchas una experiencia más cercana, interactiva y completa a lo largo de toda la competición.

Sporting Cristal vs Comerciantes FC: día, hora y canal TV del debut de los ‘celestes’ en la Copa de la Liga 2026.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

Este sábado 13 de junio, Sporting Cristal abrirá su participación en la Copa de la Liga 2026 con una visita a Comerciantes FC en la Villa Emprendedora de Iquitos.

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El partido comenzará a las 15:30 horas en Perú, un horario que también aplica para los aficionados en Colombia y Ecuador. Quienes sigan el encuentro desde Bolivia y Venezuela podrán hacerlo a partir de las 16:30 horas. En tanto, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión iniciará a las 17:30 horas, ofreciendo así una referencia clara para toda la región respecto al debut de Universitario en el certamen.

Sporting Cristal busca alzar el vuelo

Sporting Cristal aprovechará la pausa de la Liga 1 para intentar reencaminar una temporada que ha estado lejos de las expectativas de sus hinchas. Con el objetivo de recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional, la dirigencia decidió apostar nuevamente por Roberto Mosquera, uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club.

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El técnico elogió al 'Pirata' por su nivel futbolístico pese a sus 42 años. (L1 Max)

El estratega nacional ya sabe lo que es salir campeón con la institución del Rímac, título que consiguió en dos oportunidades y que lo convirtió en una referencia para la afición ‘celeste’. Junto a su llegada también se concretó uno de los fichajes más llamativos del mercado: Hernán Barcos. A sus 42 años, el delantero argentino continúa demostrando vigencia en el fútbol peruano y aportará experiencia, liderazgo y capacidad goleadora a un plantel urgido de carácter.

El Comerciantes FC de Pablo Bengoechea

Si Sporting Cristal llega con la necesidad de mejorar, Comerciantes FC afronta este compromiso respaldado por sus resultados. El conjunto dirigido por Pablo Bengoechea completó una notable primera fase de la Liga 2, donde terminó invicto y como líder absoluto del Grupo B.

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La escuadra loretana avanzó sin sobresaltos a la siguiente instancia del torneo de ascenso y ha demostrado ser uno de los proyectos más sólidos de la categoría. Además, cuenta con futbolistas de amplia experiencia en la máxima división peruana, como Maximiliano Lemos y Alfredo Ramúa, jugadores que aportan calidad y jerarquía en momentos decisivos.

Sporting Cristal y Comerciantes FC chocan el sábado 13 de junio en el arranque de la Copa de la Liga 2026.