Perú Deportes

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC HOY: canal tv online del partido por Copa de la Liga 2026

En Iquitos se marcará el regreso oficial de Roberto Mosquera al mando del conjunto ‘celeste’. Del otro lado, la ‘fuerza loretana’ buscará hacer valer su localía y un presente alentador en la Liga 2

Guardar
Google icon
Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026
Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 ofrecerá uno de sus encuentros más atractivos de la primera jornada cuando Sporting Cristal visite a Comerciantes FC hoy, sábado 13 de junio, en la Villa Emprendedora de Iquitos. El compromiso marcará el debut de ambos equipos en el certamen y tendrá ingredientes especiales por el contexto de cada institución. Por un lado, los ‘rimenses’, campeones de la Copa Bicentenario 2021, iniciarán una nueva etapa bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera. Por el otro, la escuadra loretana llega impulsada por una gran campaña en la Liga 2, donde se ha consolidado como uno de los conjuntos más competitivos de la temporada.

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga Peruana 2026 apostará por un modelo de transmisión completamente digital. Todos los encuentros podrán seguirse de manera exclusiva a través de Bicolor+, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube, permitiendo que los aficionados disfruten de los partidos desde celulares, computadoras, tablets o televisores inteligentes sin necesidad de recurrir a señales de televisión convencional.

PUBLICIDAD

Por su parte, Infobae Perú acompañará el desarrollo del campeonato con una cobertura integral. Los lectores podrán acceder a la previa de cada compromiso, relatos minuto a minuto, videos con las acciones más destacadas, resultados actualizados y el seguimiento permanente de la tabla de posiciones. De esta manera, la combinación entre la transmisión vía streaming y la información periodística en tiempo real ofrecerá a los hinchas una experiencia más cercana, interactiva y completa a lo largo de toda la competición.

Sporting Cristal vs Comerciantes FC: día, hora y canal TV del debut de los ‘celestes’ en la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal vs Comerciantes FC: día, hora y canal TV del debut de los ‘celestes’ en la Copa de la Liga 2026.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

Este sábado 13 de junio, Sporting Cristal abrirá su participación en la Copa de la Liga 2026 con una visita a Comerciantes FC en la Villa Emprendedora de Iquitos.

PUBLICIDAD

El partido comenzará a las 15:30 horas en Perú, un horario que también aplica para los aficionados en Colombia y Ecuador. Quienes sigan el encuentro desde Bolivia y Venezuela podrán hacerlo a partir de las 16:30 horas. En tanto, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión iniciará a las 17:30 horas, ofreciendo así una referencia clara para toda la región respecto al debut de Universitario en el certamen.

Sporting Cristal busca alzar el vuelo

Sporting Cristal aprovechará la pausa de la Liga 1 para intentar reencaminar una temporada que ha estado lejos de las expectativas de sus hinchas. Con el objetivo de recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional, la dirigencia decidió apostar nuevamente por Roberto Mosquera, uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club.

El técnico elogió al 'Pirata' por su nivel futbolístico pese a sus 42 años. (L1 Max)

El estratega nacional ya sabe lo que es salir campeón con la institución del Rímac, título que consiguió en dos oportunidades y que lo convirtió en una referencia para la afición ‘celeste’. Junto a su llegada también se concretó uno de los fichajes más llamativos del mercado: Hernán Barcos. A sus 42 años, el delantero argentino continúa demostrando vigencia en el fútbol peruano y aportará experiencia, liderazgo y capacidad goleadora a un plantel urgido de carácter.

El Comerciantes FC de Pablo Bengoechea

Si Sporting Cristal llega con la necesidad de mejorar, Comerciantes FC afronta este compromiso respaldado por sus resultados. El conjunto dirigido por Pablo Bengoechea completó una notable primera fase de la Liga 2, donde terminó invicto y como líder absoluto del Grupo B.

La escuadra loretana avanzó sin sobresaltos a la siguiente instancia del torneo de ascenso y ha demostrado ser uno de los proyectos más sólidos de la categoría. Además, cuenta con futbolistas de amplia experiencia en la máxima división peruana, como Maximiliano Lemos y Alfredo Ramúa, jugadores que aportan calidad y jerarquía en momentos decisivos.

Sporting Cristal y Comerciantes FC chocan el sábado 13 de junio en el arranque de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal y Comerciantes FC chocan el sábado 13 de junio en el arranque de la Copa de la Liga 2026.

Temas Relacionados

Sporting CristalComerciantes FCCopa de la Ligaperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

El cuadro árabe buscará sumar sus primeros puntos ante los ‘helvéticos’ en California. Entérate las señales disponibles para seguir el vibrante duelo

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

A qué hora juega Qatar vs Suiza en Perú HOY: partido en San Francisco por fecha 1 del Mundial 2026

Las dos selecciones buscarán un triunfo que los pongan en la cima del Grupo B luego del empate entre Bosnia y Herzegovina y Canadá. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juega Qatar vs Suiza en Perú HOY: partido en San Francisco por fecha 1 del Mundial 2026

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haitianos y escoceses pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo con un partido clave para sus aspiraciones. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

El conjunto árabe intentará debutar con un triunfo en la cita mundialista, aunque delante tiene a una peligroso cuadro ‘helvético’. Sigue las incidencias

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Pirata FC vence 2-0 a Universitario: resumen del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Los ‘cremas’, con su equipo de Liga 3, no pudieron ante el elenco de Chiclayo y se complicaron en la clasificación a la siguiente fase del torneo doméstico

Pirata FC vence 2-0 a Universitario: resumen del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE al 98.327%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

ONPE al 98.327%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

Keiko Fujimori incrementa su ventaja sobre Roberto Sánchez en la fase final del escrutinio, reporta la ONPE

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: lideresa de Fuerza Popular mantiene ventaja al 98% del conteo oficial

Roberto Sánchez convoca a partidarios de JP a una marcha en Lima para este sábado 13 de junio: “Al pueblo se le respeta”

ENTRETENIMIENTO

Brunella Horna y Richard Acuña disfrutaron a lo grande la inauguración del Mundial 2026 en México

Brunella Horna y Richard Acuña disfrutaron a lo grande la inauguración del Mundial 2026 en México

‘Cri Cri’ es el último eliminado de ‘La Granja VIP’ y estos son los cinco finalistas del reality

Álex Lora de ‘El Tri’ confiesa por qué nunca dejará el escenario peruano: “El Perú es nuestra segunda patria”

Bruno Pinasco recordó la vez que Laura Bozzo lo insultó por negarse a ir a su programa: “Me gritó y me colgó”

Melissa Loza confirma que está soltera y explica por qué terminó con el padre de su hija menor: “Cuando algo no funciona…”

DEPORTES

A qué hora juega Qatar vs Suiza en Perú HOY: partido en San Francisco por fecha 1 del Mundial 2026

A qué hora juega Qatar vs Suiza en Perú HOY: partido en San Francisco por fecha 1 del Mundial 2026

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Pirata FC vence 2-0 a Universitario: resumen del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Autogol de Universitario que puso en ventaja a Pirata FC en Copa de la Liga 2026