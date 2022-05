Flavia Laos revela por qué no saludó a Luciana Fuster en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi

Flavia Laos no saludó a Luciana Fuster y Patricio Parodi en el baby shower de Majo Parodi. (Foto: Captura)

Flavia Laos estuvo acaparando las portadas de los medios de comunicación a inicios de abril cuando asistió al baby shower de la hermana de Patricio Parodi donde también estuvo Luciana Fuster y no pudieron evitar cruzarse en el evento.

Esto causó gran asombro para todos los seguidores de las figuras de la farándula y también fue comentado por algunos programas de espectáculo. Es por ello que, este 02 de abril la influencer no pudo esquivar las preguntas al respecto que le hizo Rodrigo González durante su entrevista en vivo.

Según contó la actriz, ella es amiga de Majo y Mafer Parodi desde hace varios años, antes de que formar una relación con el popular ‘Pato’. Asimismo, explicó el motivo por el cual decidió ir a la celebración, a pesar de que se iba a encontrar con su expareja y su actual enamorada.

“Majo me invitó al baby shower y yo le dije que en verdad prefería no ir para no incomodar porque obviamente, es su hermano (Patricio) y su novia (Luciana)”, comenzó contando la exchica reality. “Me llamó y me dijo ‘voy hacerlo primero de mujeres para que puedas venir y luego ya los chicos bajan con su novias’, yo le dije ‘ok, pero avísame para retirarme’”, añadió.

Asimismo, confirmó que sí se cruzó con los integrantes de Esto es Guerra debido a una descoordinación, pero no llegaron a saludarse.

“Yo llegó, estábamos solo mujeres súper bien y hubo como una descoordinación, pues bajaron y ya no me podía ir, me quedé un ratito para que abran los regalos y de ahí me retiré pero no nos saludamos, cada uno por su lado, yo estaba con mis amigas y con las hermanas ”, añadió.

Finalmente recalcó que fue Majo Parodi quien le pidió que esté con ella en su fecha especial y señaló que Patricio y Luciana sabían que ella iba a estar en la celebración. “Ella me dijo que era muy probable que ellos vengan, pero primero lo iba hacer solo con mujeres con sus invitadas”.

“Si yo no iba, iba a ser ‘por qué fui a la revelación del sexo’ y si iba que ‘por qué estoy ahí', entonces decidí ir y cumplir. (Valoro su amistad) muchísimo y ahora he quedado en ir a comer con ellas. Yo las quiero. A pesar de todo, ellas nunca van a dejar de ser mis amigas”, concluyó Flavia Laos.

Flavia Laos explica por qué fue al baby shower de la hermana de Patricio Parodi. (VIDEO: Willax TV)

FLAVIA LAOS ENVÍA MENSAJE A LA MAMÁ DE PATRICIO PARODI

Durante su presencia en el set del magazine de Willax TV, Flavia Laos aprovechó las cámaras para enviarle un corto mensaje a Verónica Costa, la mamá de Patricio Parodi. Luego de que Gigi Mitre le preguntara sobre su relación amical con la madre de su ex pareja, la influencer dejó en claro que hasta la fecha mantienen una buena amistad.

“Para lo que necesite siempre voy a estar. No nos frecuentamos como antes pero por ahí le doy ‘like’ a sus fotos y ella a las mías, pero no salimos, prefiero evitar porque con los ampays, se puede malinterpretar”, expresó la actriz.

Por su lado, la conductora de espectáculos no dudó en dar su opinión. “Yo me pongo en el lugar del Pato y sí es incómodo que tu mamá se lleve bien con tu ex. Es una situación que incomoda al hijo. Él por respeto a su actual pareja tiene que darle su lugar, no necesariamente que ya no te hables nunca más con su mamá pero sí al principio”.

FLAVIA LAOS ENVÍA MENSAJE A LA MAMÁ DE PATRICIO PARODI. (VIDEO: YouTube)

