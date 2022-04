Vania Bludau recuerda a su ex Frank Dello Russo y olvida a Mario Irivarren: “La única relación seria que he tenido”

Vania Bludau considera que Frank Dello Russo fue su única relación seria. (Foto: Instagram)

Vania Bludau dejó a más de uno sorprendido con sus últimas declaraciones en sus redes sociales. La modelo se tomó unos minutos para interactuar con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram y lo que pocos esperaron fueron las respuestas que dejó en sus historias.

A través de la cajita de preguntas, un usuario aprovechó para consultarle sobre lo que busca en un hombre: “¿Qué es lo que te llama la atención de un hombre? ¿La edad importa para una relación?”. La influencer no dudó en contestar y comenzó diciendo que la inteligencia es uno de los factores que necesitaría su futura pareja.

“Creo que más que lo físico, a mi me llama mucho la atención la inteligencia o lo interesante que puede ser en una conversación. No digo que lo físico sea cero importante, es un plus. La amabilidad, las atenciones, la facilidad de conversar, el valorar el tiempo y seguiría con más virtudes...”, empezó escribiendo la exchica reality.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue cuando la exintegrante de ‘Combate’ recordó su romance con el abogado estadounidense Frank Dello Russo, con quien mantuvo una larga relación hasta llegar a estar comprometidos a punto de casarse en el 2020.

Según confesó Vania Bludau, su romance con Dello Russo fue la única relación seria que ha tenido en su vida. Esto pese a que su último ex ha sido Mario Irivarren, con quien estuvo poco más de un año y se mostraron como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana.

“La única relación seria que he tenido (la cual casi llego al altar) cumplía con varias de esas cualidades en su momento. Ahora quiero lo mismo y más. No creo que pueda estar con alguien menor que yo, no solo por inmadurez, sino por muchas cosas más”, agregó.

En otro momento, un internauta le consultó sobre la maternidad. “¿A los cuántos años te gustaría ser mamá y cuántos niños quieres tener?”. Vania Bludau reveló que aún no sabe a que edad podría tener a su primer hijo, pero dejó en claro que sí quiere ser mamá.

“Cuando tenía 20, decía a los 28. A los 28 decía que a los 30, ahora realmente no sé. Pero obvio si quiero ser esposa y mamá”, indicó junto a emojis de carita riendo y corazón.

Recordemos que por el momento, Vania Bludau se encuentra viviendo en Miami tras su ruptura con el exchico reality y en varias oportunidades ha señalado que está enfocada en su trabajo, por lo que no estaría buscando enamorarse nuevamente.

VANIA BLUDAU ASEGURA QUE QUIERE ESTAR SOLA

La modelo decidió romper su silencio desde Estados Unidos y brindó una entrevista para las cámaras de Amor y Fuego, quienes la abordaron en una playa en Miami. El reportero le preguntó qué es lo que realmente pasó para que su romance con Mario Irivarren haya concluido.

“Tengo que darme mi tiempo de estar sola, tranquila y enfocarme en mí, como siempre lo he hecho. A veces uno pierde el rumbo por seguir rumbos de los demás y es normal porque cuando uno está enamorada, usualmente pasa eso, deja muchas cosas para darle prioridad a otras”, comenzó diciendo la modelo dejando entrever que una de las razones de su ruptura habría sido por sus diferencias.

Finalmente, aclaró que no aparece mucho en redes sociales, pues se está tomando su tiempo para sanar tras la ruptura y se negó a enviarle algunas palabras al exchico reality.

Vania Bludau responde desde EE.UU. sobre su ruptura con Mario Irivarren. (Video: Willax TV)

