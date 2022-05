Susy Díaz dejará sin herencia a su hija Florcita Polo: “Trabaja, no mires mis cosas”

Susy Díaz prefiere evitar problemas de herencia y posibles conflictos con su hija a futuro. (Foto: Instagram)

Ni un sol. Susy Díaz se presentó este miércoles 4 de mayo en el set de América hoy para hablar sobre la complicada situación que atraviesa Tula Rodríguez, quien está enfrentada con los hijos de Javier Carmona por la herencia que dejó el fallecido gerente de televisión. Para evitar estos problemas, la exvedette ha tomado la radical decisión de no dejarle nada a su hija Florcita Polo Díaz.

Durante el programa matutino, la ‘Reina de las dietas’ señaló que su única hija, quien sería la heredera universal de todo su patrimonio, sabe bien que no está dispuesta a compartir con ella lo que ha ganado durante toda su vida. Esto a fin de enseñarle el valor del dinero y del esfuerzo propio.

“Yo voy a vivir por la vida, voy a gastar. ¿Para qué uno entonces se mata trabajando? ¿Quién va a heredar? Yo ya le dije, las cosas son así: ‘No estés mirando mis cosas porque plata fácil, se va fácil. Cuando tú quieras comprarte una casita, que sea con tu plata, mátate trabajando. No estés regalando tu plata. Trabaja, no mires mis cosas’ ”, expresó Susy Díaz en el programa.

De acuerdo a la exvedette, en cualquier momento, si así lo quiere, usará su dinero invertido a lo largo de los años para irse de viaje por el mundo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de heredarle algún patrimonio suyo, siempre y cuando Florcita esté divorciada legalmente de Néstor Villanueva.

FLORCITA ESTÁ ENDEUDADA

La hija de Susy Díaz no solo pasa un momento complicado debido a su separación de Néstor Villanueva, sino también a nivel económico. Según la exvedette, Florcita Polo le debe al banco 30 mil dólares y no cuenta con el dinero suficiente para saldar la deuda, por lo que trabaja día y noche para conseguirlo.

Cuando fue consultada por la herencia de 100 mil dólares que le dejó su padre Augusto Polo Campos, Díaz respondió que Florcita ya no cuenta con un sol de dicho patrimonio. “Flor ahora no tiene nada. Sobre la herencia, ella sabrá en qué lo ha gastado. Hay un mandamiento que dice ‘no codiciarás bienes ajenos’. De la herencia no le queda ni un sol” , sostuvo.

También comentó que le preguntó a su hija en qué había gastado esta herencia, sin embargo, no obtuvo una respuesta. “Le dije: ‘Flor, ¿Qué has hecho con la plata?’, pero no me quiso decir nada”, agregó. Se rumorea que con dicho dinero le compró a Néstor una camioneta.

EN CONTRA DE NÉSTOR VILLANUEVA

Totalmente angustiada y entre lágrimas, Susy Díaz le pidió a la expareja de su hija que deje de ser protagonista de los ampays de Magaly TV La Firme y Amor y Fuego. Todo esto con el objetivo de no afectar emocionalmente más a Adriano, el hijo mayor de la pareja.

“Tú no sabes como veo sufrir a mi nieto mayor. Mi hija todas las noches llora. Si quieres hacer tus cosas, hazlo en cuatro paredes. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Mi hija al ver eso sufre, basta de salir en tanta cochinada. A mi hija mentalmente la veo mal, y Adriano tampoco te quiere ver. A mí también me duele, yo quiero ver a mi familia feliz”, manifestó en llanto.

También reveló que Adriano es víctima de bullying en el colegio, ya que sus amigos lo molestan por las imágenes de Néstor dentro de una camioneta con Sofía Cavero, exactriz de película para adultos.