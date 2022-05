Abogado de Pedro Castillo: “La declaración de un testigo tiene que ser corroborada”

Eduardo Pachas, defensa legal del presidente Pedro Castillo.

El abogado de Pedro Castillo brindó unas breves declaraciones para RPP Noticias, donde expresó que las declaraciones de un testigo “tienen que ser corroboradas”. Esto lo sostuvo, tras las ultimas revelaciones de Karelim López, luego que ratificara su acusación contra el jefe de Estado.

Ante esto, esta mañana el letrado se mostró en contra de las palabras de la lobista y pidió que toda acusación tiene que ser sustentada.

“Ella es una testigo de oídas y de acuerdo a ley de colaboración eficaz y al nuevo código procesal penal, es una testigo a la que no le consta nada, es una testigo indirecta y tiene que referir a otra persona para corroborar sus dichos. Le consta a un tercero y si este tercero hablara depende del éxito de su colaboración (...) En palabras simples no es testigo de nada”, indicó.

En esa misma línea, Eduardo Pachas, manifestó que es necesario que la Fiscalía investigue a fin de llegar a hechos concretos sobre la investigación contra su patrocinado y sus allegados.

“No ha presentado ninguna prueba. En el Congreso ella dice: ‘voy a presentar una prueba, pero ya la presenté a la Fiscalía y si la vuelvo a presentar va a perder el estatus de colaboración eficaz’. Eso es una mentira porque las pruebas uno las puede mencionar o las puede describir o las puede hablar o señalar”, sostuvo.

Asimismo, el abogado del jefe de Estado, cuestionó que el Ministerio Público y el Poder Judicial hayan aceptado que Karelim López sea colaboradora eficaz.

“En la ley de colaboración eficaz uno tiene que aceptar parcial o totalmente el hecho imputado y declararse autor de un delito y ahí varios congresistas le han preguntado si se considera autora de algún delito y ella ha dicho: ‘no soy autora de nada’. (…) Una cosa es ser procesado y otra cosa es aceptar el delito”, puntualizó Eduardo Pachas.

LÓPEZ RATIFICÓ LOS NEXOS ENTRE MTC Y CASTILLO

Como se recuerda, la aspirante a colaboradora eficaz, indicó que, efectivamente, dentro del ministerio de Transporte y Comunicaciones se realizaban cobros indebidos por obras que se repartían “por lo bajo” cuyo dinero iba destinado al presidente Castillo y allegados.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) y la maneja con su exministro (Juan Silva), y obviamente de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice, que me han pagado. Y él, que maneja a la CIA y a la DEA como dicen sus sobrinos, puede ver que a mí nadie me ha pagado. Me ratifico en decir que él es el cabecilla y quien da las órdenes. Sus sobrinos no le llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, expresó Karelim López.

Por otro lado, durante una entrevista con el diario El Comercio, Karelim López, aseguró que el Gobierno protege a Bruno Pacheco para que no revele información valiosa sobre los presuntos contratos irregulares en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Ahora sí [protege a Pacheco]. En su momento, lo dejaron, lo abandonaron, tenía mucho miedo. Pero yo creo que, al verse entre las cuerdas el presidente, no le ha quedado de otra que buscar protegerlo, porque si Bruno habla, [Pedro Castillo] no estaría un día más en palacio”, señaló.

SEGUIR LEYENDO