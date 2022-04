Karelim López: ¿Qué es un colaborador eficaz y cuáles son sus beneficios?

Colaboración eficaz: ¿En qué consiste y quiénes pueden acogerse?

En febrero de 2022, la empresaria Karelim López se acogió a la colaboración eficaz tras reconocer su participación en presuntos delitos cometidos junto al presidente de la República, Pedro Castillo, y ministros de Estado. De acuerdo al dominical Panorama, brindó declaraciones ante el Fiscal por casi 12 horas, dando como resultado más de 25 páginas de su narración. En su discurso, involucró a 5 congresistas y 2 ministros, además del mandatario peruano.

Para el 27 de abril, acudió con su abogado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para ratificar su denuncia contra Pedro Castillo, Aníbal Torres y otros miembros del gobierno. Estas fueron sus palabras: “Sí, corroboro y ratificó que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro (Juan Silva), la ha manejado siempre, y obviamente de la mano de sus sobrinos, que se ha probado. Yo estoy aquí por voluntad, a pesar de que mi familia está corriendo peligro, a pesar de que ha sido amenazada. Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que está dando la cara desde el día cero y que no me daba miedo decir y señalar la verdad, cosa que se está probando”.

En las siguientes líneas te explicamos qué es un colaborador eficaz y qué beneficios posee esta herramienta legal a la que recurrió Karelim López.

¿QUÉ ES UN COLABORADOR EFICAZ?

Se denomina así a la persona sometida o no a una investigación/proceso penal, que ha sido condenada, se ha disociado de la actividad criminal y que se presenta ante el Fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios por su aporte.

Quienes así lo deseen, requieren presentar una solicitud, la cual es analizada por el Fiscal en virtud de la aptitud del colaborador y la idoneidad de su información. Luego, esta autoridad y el aspirante firman un Acuerdo de Beneficios y Colaboración, como resultado de una negociación entre ambas partes. Posteriormente, es el juez quien decide si se justifica la suscripción del trato.

Te puede interesar | Pedro Castillo: 61% de peruanos cree que las declaraciones de Karelim López son ciertas, según Ipsos

Sobre el tipo de información a entregar. Antes de celebrar el convenio preparatorio, el fiscal ordena la realización de una plena investigación. De existir indicios de la participación delictiva de personas sindicadas, se ejecuta el trato. Si los datos del aspirante no es corroborada o existen indicios de que sean falsos, la autoridad responsable no procederá con llevar acabo el acuerdo previamente establecido, pero no oficializado.

¿QUÉ ES LA COLABORACIÓN EFICAZ?

De acuerdo a los artículos 472 – 481 del Código Procesal Penal, se entiende como la entrega de información de parte de una persona que ha cometido un delito grave, y que por su participación con datos valiosos, puede recibir a cambio un beneficio en su pena.

Esta figura puede darse en delitos como lavado de activos, terrorismo, corrupción de funcionarios y otros vinculados, principalmente, al crimen organizado.

Colaboración eficaz: ¿En qué consiste y quiénes pueden acogerse?

“Esta figura se ha ido adaptando frente a los nuevos desafíos de la criminalidad, mostrando su naturaleza dúctil y siempre estructurada sobre dos principios rectores que han determinado su diseño: la eficacia y la oportunidad. Así, por ejemplo, es de público conocimiento el rol que ha tenido en la desarticulación de organizaciones criminales como el Clan Orellana, Los Cuellos Blancos del Puerto y en los casos ventilados por el Equipo Lava Jato”, enfatizó Ángel Fernando Yldefonso Narro, exministro de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de su participación en el conversatorio virtual “La colaboración eficaz en el Perú: análisis de su naturaleza jurídica, importancia e implicancias de las recientes propuestas legislativas sobre su modificación”, promovido por el MINJUSDH en febrero del 2022.

¿QUÉ BENEFICIOS RECIBE UN COLABORADOR EFICAZ?

Estos pueden acceder a la exención de la pena, remisión de la misma (para quienes ya cumplen una condena en prisión), la reducción de la pena o la suspensión de la ejecución (en el caso de condenados). Es importante indicar que no se cambia el delito o se anula una condena.

VIDEO RECOMENDADO

Karelim López ratificó que Pedro Castillo es cabecilla de una organización criminal | VIDEO: RPP TV

SEGUIR LEYENDO