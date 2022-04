Aníbal Torres calificó de “inmoral” darle mérito a las declaraciones de Karelim López

El nombre del presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, ya no solo es mencionado por quienes protestan en diversas partes del país por la crisis que atraviesan, sino también por la cuestionada empresaria Karelim López, quien recientemente señaló que había sostenido una reunión con el premier en un departamento ubicado en Miraflores. Sobre el tema y demás figuras cuestionadas, el titular de la PCM se refirió durante un breve encuentro con la prensa.

Sobre la acusación hecha recientemente por López, Aníbal Torres asegura que la investigada “ya no sabe ni qué hablar” alegando que en el pasado había señalado San Borja como el punto de encuentro para posteriormente decir que fue en el distrito limeño de Miraflores. “No he tenido ninguna relación, ninguna comunicación, ninguna reunión con ella”, resaltó el presidente del Consejo de ministros.

“(Aníbal Torres dijo) que Bruno (Pacheco) tenía que irse fuera del país, que ellos lo iban a controlar todo, que no habría problema, que el congreso lo tenían controlado”, dijo Karelim López desde el Congreso donde respondió a las preguntas de la Comisión de Fiscalización. “En ese momento [Torres] era ministro de Justicia, obvio que se ganó los bonos para ser premier porque lo callaron a Pacheco”, agregó la cuestionada empresaria.

Karelim López sostiene que Aníbal Torres calló a Bruno Pacheco | VIDEO: RPP TV

Ante estas acusaciones, el premier calificó de “inmoral” darle mérito a “una señora que pretende ser colaboradora eficaz sin que presente ninguna prueba”. Cabe resaltar que López en la actualidad intenta ser colaboradora eficaz ante las autoridades, beneficio al que solo podrá acceder cuando estas determinen que las declaraciones proporcionadas son reales y que apoyan el avance de las investigaciones.

EL ENCUENTRO CON BRUNO PACHECO

El nombre de Bruno Pacheco cobró notoriedad luego de que las autoridades descubrieran que el secretario de la presidencia ocultaba US $20,000 en su despacho de Palacio de Gobierno. Los vínculos con Karelim López se conocerían poco después, así como los supuestos beneficios obtenidos a partir de encuentros con el presidente de la república, Pedro Castillo.

Por su parte, Aníbal Torres ha reiterado que no ha tenido oportunidad de reunirse con Bruno Pacheco ni cuando era parte del Ejecutivo ni poco después de protagonizar los escándalos políticos. “Con relación a la reunión con el señor Pacheco, nunca me he reunido con él, en alguna casa, en algún departamento, nunca”, dijo, aunque luego recalcó que sí tuvo oportunidad de intercambiar palabras con este.

Aníbal Torres en la instalación de una nueva mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la comunidad de Espinar, en la región Cusco. | Foto: PCM

“Si me he reunido en la calle, he pasado con mi auto y le he dicho qué tal”, narró Torres a la prensa segundos después de negar algún encuentro formal con el investigado exfuncionario. “Lo hice pasar y entonces le pregunto qué pasó, qué es eso de los 20.000 dólares, porque yo tenía interés en saber”, agregó para asegurar que se le comunicó la misma versión de los hechos que fueron compartidos con la Fiscalía.

Durante su presentación en el Congreso, Karelim López aseguró que Bruno Pacheco se negó a huir del país. “Se negó a ese hecho, créame, yo estuve presente. Se negó, en ese momento él tenía toda la intención. No sé qué pasó más, porque el día que yo me presenté en la fiscalía y le dije ‘vamos a decir la verdad’ Bruno no tuvo más contacto conmigo”, señaló. Sin embargo, se sabe que poco después Pacheco se convertiría en prófugo de la justicia llegando a ser incluido en la lista de recompensas junto a los sobrinos del presidente Castillo.

