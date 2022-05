Karelim López asegura que si Bruno Pacheco habla “el presidente no estaría un día más en Palacio”

Karelim López ratificó que Pedro Castillo es cabecilla de la organización criminal que operaba en el MTC. | Foto: Composición (Infobae)

Durante una entrevista, Karelim López, aseguró que el Gobierno protege a Bruno Pacheco para que no revele información valiosa sobre los presuntos contratos irregulares en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Como se recuerda, la aspirante a colaboradora eficaz, indicó que en dicha institución se realizaban cobros y manejos “por lo bajo”, con el fin de beneficiar económicamente a Pedro Castillo y cercanos.

“Ahora sí [protege a Pacheco]. En su momento, lo dejaron, lo abandonaron, tenía mucho miedo. Pero yo creo que, al verse entre las cuerdas el presidente, no le ha quedado de otra que buscar protegerlo, porque si Bruno habla, [Pedro Castillo] no estaría un día más en palacio”, señaló en conversación con El Comercio.

Bruno Pacheco, actualmente se encuentra prófugo de la justicia peruana y es investigado por el proceso de licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) en Provías Descentralizado, órgano que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El presidente Pedro Castillo y la empresaria Karelim López mantuvieron comunicación telefónica, aseguró César Nakazaki. Foto: Andina/PCM

Ante esto, Karelim López, ratificó el último miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el presidente Pedro Castillo sería el cabecilla de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Me ratifico en decir que él (Pedro Castillo) es el cabecilla y que es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, manifestó.

Karelim López indicó que todo lo que estaba diciendo ante la Comisión de Fiscalización ya lo había mencionado a la Fiscalía, en su calidad de colaboradora eficaz y remarcó que estaba diciendo la verdad. “Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, precisó.

“Yo estoy aquí por voluntad, a pesar de que mi familia está corriendo peligro, a pesar de que ha sido amenazada. Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que está dando la cara desde el día cero y que no me da miedo decir y señalar la verdad que se está probando”, sostuvo.

Asimismo, expresó que es el propio Pedro Castillo quien da las órdenes para ejecutar estos actos irregulares.

“Me ratifico en decir que él es el cabecilla y que es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud. Me ratifico en decir que él es el cabecilla y que es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, agregó durante la audiencia.

Por otro lado, Karelim López contó que en una ocasión intentaron sacar del país a Bruno Pacheco a fin de “protegerlo” para que no revele todo lo que sabe sobre la forma en que se realizaban os cobros en el MTC.

Karelim López ratificó que Pedro Castillo es cabecilla de una organización criminal | VIDEO: RPP TV

“(Aníbal Torres dijo) que Bruno (Pacheco) tenía que irse fuera del país, que ellos lo iban a controlar todo, que no habría problema, que el congreso lo tenían controlado. Obviamente que eso lo sabíamos porque tenían a Acción Popular, con ‘Los Niños’, que es algo que también se va a seguir cobrando con los hechos, con la investigación fiscal”, declaró.

“En ese momento [Torres] era ministro de Justicia, obvio que se ganó los bonos para ser premier porque lo callaron a Pacheco”, aseveró.

La empresaria detalló que el exsecretario del Despacho Presidencial se negó a huir del país. “Se negó a ese hecho, créame, yo estuve presente. Se negó, en ese momento él tenía toda la intención. No sé qué pasó más, porque el día que yo me presenté en la fiscalía y le dije ‘vamos a decir la verdad’ Bruno no tuvo más contacto conmigo”, dijo.

