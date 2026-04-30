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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 3

El equipo ‘crema’ recibe a su rival uruguayo con la obligación de ganar para reencaminar su camino en el torneo continental. Revisa cómo están las ubicaciones

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Universitario compite en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026
Universitario compite en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes afronta hoy, miércoles 29 de abril, un partido determinante ante Nacional de Uruguay por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que se disputará en el estadio Monumental, representa una oportunidad clave para el conjunto ‘crema’, que necesita sumar con urgencia para no quedar relegado en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido interinamente por Jorge Araujo llega con presión tras un inicio irregular en el certamen y con la obligación de hacerse fuerte en casa. Ante su hinchada, la ‘U’ buscará recuperar sensaciones y reencontrarse con su mejor versión futbolística. El choque ante su rival uruguayo no solo pone en juego tres puntos, sino también la posibilidad de reencaminar su campaña en el torneo continental.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

En la antesala de este enfrentamiento en el Monumental, el Grupo B presenta un panorama sumamente ajustado tras el triunfo de Deportes Tolima por 3-0 sobre Coquimbo Unido en la fecha 3. Con ese resultado, los tres competidores de la ‘U’ en el grupo —Tolima, Coquimbo y Nacional de Uruguay— alcanzaron los cuatro puntos, apretando aún más la pelea por los puestos de clasificación.

En contraste, Universitario se mantiene en la última posición de la tabla con apenas una unidad, lo que lo obliga a reaccionar de inmediato si quiere seguir con vida en el torneo. El conjunto ‘crema’ no solo necesita sumar, sino también acortar la distancia con sus contendientes directos en un grupo que se ha emparejado en la parte alta.

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La tercera fecha comienza a marcar un punto de quiebre en la tabla, y cada resultado adquiere un valor determinante en la lucha por los octavos de final. En ese contexto, el club peruano está obligado a conseguir un triunfo ante Nacional que le permita meterse nuevamente en la pelea y cambiar el rumbo de su campaña.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Programación y resultados de la fecha 3 del Grupo B

- Deportes Tolima 3-0 Coquimbo Unido | Finalizado

- Universitario vs Nacional | 21:00 horas de Perú vía ESPN y Disney+ | Estadio Monumental

Un arranque lejos de lo esperado para la ‘U’

El inicio de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 ha estado por debajo de las expectativas. En sus dos primeras presentaciones, el equipo ‘crema’ no logró sostener un rendimiento sólido: debutó con un empate sin goles ante Deportes Tolima en Colombia y luego cayó frente a Coquimbo Unido en el estadio Monumental. Estos resultados lo dejan con apenas un punto en la tabla y sin margen de error en lo que resta de la fase de grupos.

Este presente contrasta con lo realizado en la edición anterior del torneo, donde la ‘U’ alcanzó los octavos de final y compitió a buen nivel frente a rivales de jerarquía. Aquella campaña ilusionó a la hinchada, pero en este nuevo desafío el equipo aún no ha logrado replicar ese rendimiento ni consolidar una propuesta sólida en el campo.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

La falta de resultados positivos ha incrementado la presión sobre el plantel ‘merengue’, que ahora enfrenta partidos decisivos en una etapa temprana del torneo. En ese escenario, el duelo ante Nacional de Uruguay se presenta como una oportunidad clave para cambiar la historia reciente y recuperar la confianza.

Universitario sabe que necesita reaccionar de inmediato si quiere mantener vivas sus aspiraciones internacionales. Un triunfo en casa podría marcar un punto de inflexión en su campaña, mientras que un resultado adverso complicaría seriamente su futuro en el Grupo B.

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