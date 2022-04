Aníbal Torres minimiza declaraciones de Karelim López: “Puede decir lo que quiera”

| Foto: PCM

Desde Ayacucho, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, le restó importancia a las declaraciones que dio la empresaria Karelim López sobre el mandatario Pedro Castillo ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Antes de retirarse de la sesión del Sétimo Consejo de Ministros Descentralizado, que se celebró en las instalaciones del centro educativo Palmapampa, distrito de Samugari, provincia de La Mar, el premier señaló que la colaboradora eficaz de la Fiscalía es libre de pronunciarse, pero que debería hacerlo con pruebas.

“Lo que diga la señora, tiene que presentar pruebas. Ella puede decir lo que quiera, pero se acusa al presidente, se acusa a los sobrinos del presidente, pero no presentan ninguna prueba sobre hechos concretos de que ellos hayan cometido algún acto de corrupción. No lo hay”, indicó Torres a Canal N.

MINEDU DESMIENTE A KARELIM LÓPEZ

El Ministerio de Educación (Minedu) negó que familiares del presidente Pedro Castillo hayan usado las instalaciones de dicha cartera ministerial para sostener reuniones, como indicó al Parlamento la empresaria.

En un comunicado, el Minedu señaló también que estos supuestos encuentros no se han realizado en alguna otra dependencia del sector. “El Ministerio de Educación cumple con aclarar a la ciudadanía que ningún familiar del presidente Pedro Castillo (…) ha sostenido reuniones en oficinas de nuestra sede institucional y en ninguna otra de nuestras dependencias en la ciudad de Lima”, se lee en el pronunciamiento.

¿QUÉ DIJO KARELIM LÓPEZ EN EL CONGRESO?

En una audiencia de más de tres horas, Karelim López ratificó las denuncias en contra del presidente Pedro Castillo asegurando que era parte de una organización criminal junto al exministro Juan Silva y sus sobrinos, ahora prófugos de la justicia.

“Sí, corroboro y ratificó que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro (Juan Silva), la ha manejado siempre, y obviamente de la mano de sus sobrinos, que se ha probado”, expresó.

Karelim López sostuvo que todo lo que estaba diciendo ante la Comisión de Fiscalización ya lo había mencionado a la Fiscalía, en su calidad de colaboradora eficaz y enfatizó que estaba diciendo la verdad. “Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, exclamó.

“Yo estoy aquí por voluntad, a pesar de que mi familia está corriendo peligro, a pesar de que ha sido amenazada. Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que está dando la cara desde el día cero y que no me da miedo decir y señalar la verdad que se está probando”, agregó.

“Me ratifico en decir que él es el cabecilla y que es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, agregó. “Me ratifico en decir que él es el cabecilla y que es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, agregó.

En ese sentir, López señaló al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, como el ejecutor de las órdenes del mandatario. Esto dejaría en claro que el propósito de la organización criminal en el MTC era beneficiarse lo más posible de las obras públicas y que la participación del exministro en las actividades delictivas ha sido también corroborada por un segundo colaborador eficaz, quien sería Bruno Pacheco.

“Ese amigo que tenía miedo, tenía miedo (a) irse, no sabía qué hacer, cómo denunciar, se llama Bruno Pacheco. Yo no he acusado a Bruno Pacheco de nada que no me conste. He señalado que él no podía hablar, he señalado que él ha estado en una posición que yo me imagino, él le llama lealtad”, expresó.

“A mí no me une nada a él (Pedro Castillo), ni he tenido ningún vínculo con él. Así que estoy diciendo la verdad”, recalcó la empresaria.

