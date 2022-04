Karelim López ratificó que Pedro Castillo es cabecilla de una organización criminal junto a exministro Juan Silva y sus sobrinos

Karelim López ratificó que Pedro Castillo es cabecilla de la organización criminal que operaba en el MTC. | Foto: Composición (Infobae)

La empresaria Karelim López se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para declarar sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración de transparencia en la actuación del cargo del presidente Pedro Castillo y el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

Como se recuerda, la empresaia habia sido citada en calidad de investigada, por lo que declaró esta mañana ante los legisladores. Se le preguntó si ratificaba que el presidente Pedro Castillo era parte de la organización criminal y no dudó en hacerlo:

“Sí, corroboro y ratificó que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro (Juan Silva), la ha manejado siempre, y obviamente de la mano de sus sobrinos, que se ha probado”, expresó.

Karelim López declaró con base en todo lo que ya había mencionado a la Fiscalía, en su calidad de corroboradora eficaz, un puesto que dejó en claro que no quiere perder. Del mismo modo, hizo énfasis en que dice la verdad.

“Mis declaraciones no han sido declaraciones porque, como señor presidente, me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, señaló.

“Yo estoy aquí por voluntad, a pesar de que mi familia está corriendo peligro, a pesar de que ha sido amenazada. Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que está dando la cara desde el día cero y que no me daba miedo decir y señalar la verdad, cosa que se está probando”, agregó.

Así, una vez más ratificó que Pedro Castillo “ es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos los llevaba empresarios a que se vean con él por gratitud ”, señaló.

Pero no fue el único nombre que dio, sino que también mencionó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, como el ejecutor de las órdenes del mandatario. Esto dejaría en claro que el propósito de esta organización criminal en el MTC era beneficiarse lo más posible de las obras públicas.

Asimismo, señaló que la participación del exministro en las actividades delictivas ha sido también corroborado por un segundo colaborador eficaz, quien habría dado detalles de hechos que ella conoce a través de un amigo. “(...) a raíz de ver la desesperación de un amigo y llorar desesperado porque él no estaba inmiscuido en esto”, dijo. Ese amigo sería Bruno Pacheco.

“Ese amigo que tenía miedo, ese amigo que tenía miedo (a) irse, ese amigo no sabía qué hacer, ese amigo que no sabía cómo denunciar, se llama Bruno Pacheco. Yo no he acusado Bruno Pacheco de nada que no me conste. He señalado que él no podía hablar, he señalado que él ha estado en una posición que yo me imagino, él le llama lealtad”, expresó.

“Yo no puedo hacerle algo en el señor Presidente porque a mí no me une nada él, ni he tenido ningún vínculo de nada con él. Así que estoy diciendo la verdad”, recalcó la empresaria.

Karelim López ratificó que Pedro Castillo es cabecilla de una organización criminal | VIDEO: RPP TV

Karelim López también señaló cuál fue el papel de Aníbal Torres y confirmó que el actual primer ministro sí estaba al tanto de las actividades que realizaba el mandatario en Palacio de Gobierno.

Ella detalló una reunión en el mes de noviembre, después de allanamiento a las viviendas de Bruno Pacheco y ella misma. En ese momento, estuvo presente Torres, que en ese entonces ocupaba el cargo de ministro de Justicia.

“(Aníbal Torres dijo) que Bruno (Pacheco) tenía que irse fuera del país, que ellos lo iban a controlar todo, que no habría problema, que el congreso lo tenían controlado. Obviamente que eso lo sabíamos porque tenían a Acción Popular, con ‘Los Niños’, que es algo que también se va a seguir cobrando con los hechos, con la investigación fiscal”, declaró.