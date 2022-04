Arctic Monkeys en Lima: fecha, precios y cuándo inicia la preventa de entradas para ver a la banda británica

Arctic Monkeys vuelve al Perú luego de cuatro años. (Foto: Difusión)

Han pasado cuatro años desde que Arctic Monkeys dio su último concierto en Lima, la famosa banda británica se presentó en el 2019 en el Jockey Club. Asimismo, debido a la pandemia de COVID-19, en el Perú se impusieron una serie de medidas que afectó a la industria del entretenimiento, por lo que durante dos años no hubieron conciertos.

Ahora que las medidas se han visto canceladas, varios artistas han empezado a realizar shows a nivel mundial, incluyendo al Perú. Por este motivo, la agrupación británica se reencontrará con el público peruano este 15 de noviembre en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel . Ellos llegarán acompañados de los estadounidenses Interpol.

La banda integrada por Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley y Matt Helders volverán al Perú tras su por los principales festivales Primavera Sound en Argentina, Brasil y Chile.

Las entradas para poder ver a los Arctic Monkeys saldrán a la venta el lunes 2 de mayo en las plataformas de Teleticket. Sin embargo, los clientes de Interbank podrán acceder a la preventa los días el 30 de abril y 1 de mayo, con 25% de descuento.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS EN PREVENTA?

25% de descuento con tarjetas Interbank (stock limitado). Incluye comisión de Teleticket.

Campo A: S / 340

Campo B: S/ 170

Arctic Monkeys anuncia la venta de entradas. (Foto: Facebook)

SOBRE ARCTIC MONKEYS

Dueños de un potente sonido rockero, la banda inglesa se formó en Sheffield en 2002 y hasta la fecha ha lanzado seis álbumes de estudio, el más reciente ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ lanzado en 2018 . Desde su debut en 2006 ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’, el proyecto musical se convirtió en el debut más rápido en llegar a las listas del Reino Unido y es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos.

Luego vendría la consolidación con el lanzamiento de los álbumes posteriores ‘Favourite Worst Nightmare’ (2007), ‘Humbug’ (2009) y ‘Suck It And See’ (2011). Sin embargo, no fue hasta su álbum ‘AM’ (2013) que alcanzaron fama mundial. El single ‘Do I wanna Know?’ alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 US, transformando a la banda en un fenómeno global. Además, volvieron a ganar la categoría de ‘Mejor álbum inglés’ en los premios Brit.

Arctic Monkeys estuvo por última vez en el Perú en el 2019. (Foto: Difusión)

SOBRE INTERPOL

El grupo formado por Daniel Kessler, Sam Fogarino y Carlos Dengler comenzó en el 2002, con el disco “Turn On the Bright Lights”, que fue considerado uno de los mejores álbumes de ese año. Gracias a su sonido oscuro e hipnótico, el disco tuvo gran aceptación del público y los convirtió en superestrellas en la escena off neoyorquina. Luego llegaría “Antics” (2004), con el que se consagran como mega estrellas de rock y se consolidan como una de las bandas a tener en cuenta en el campo de la música internacional.

Tres años más tarde editan “Our Love to Admire”, su tercer álbum de estudio con un estilo dark, de raíces ochenteras, que recuerda a los sonidos de Joy Division y Bauhaus. Llegó el disco homónimo (2010), El Pintor (2014) y Marauder (2018). Actualmente, el grupo acaba de confirmar su nuevo álbum ‘The Other Side of Make-Believe’ que tiene como fecha de lanzamiento el 15 de julio y del cual ya se conoce el tema ‘Toni’.

