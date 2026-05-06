Cae alias ‘Noe’: PNP lo acusa de montar una red de trata de menores y explotación sexual al este de Lima

La Policía Nacional del Perú capturó a José Luis Fernández Chihuán, alias ‘Noe’, acusado de liderar una red de trata de menores en Huaycán. (TV Perú)

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a José Luis Fernández Chihuán, alias ‘Noe’, acusado de organizar una red de trata de menores y explotación sexual en Huaycán, al este de Lima Metropolitana, tras una intervención judicial que permitió el rescate de varias víctimas adolescentes.

La operación, desarrollada con apoyo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, derivó en la captura de Fernández Chihuán, de 45 años, en su vivienda del distrito de Ate.

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La acción de las autoridades permitió también la incautación de un disco duro, documentos, tarjetas de crédito y teléfonos celulares, considerados elementos clave en el proceso de investigación. Las autoridades le atribuyen el delito de trata de personas en agravio de al menos cuatro menores de edad y otras víctimas aún en proceso de identificación.

La operación conjunta entre la PNP y la Fiscalía permitió el rescate de al menos cuatro adolescentes víctimas de explotación sexual en Lima. (Poder Judicial)

Durante el operativo, la Policía Nacional irrumpió en otro inmueble vinculado al detenido, donde rescató y trasladó a resguardo a tres adolescentes que, según la fiscalía, se encontraban en condiciones de explotación sexual. Las edades de las víctimas rescatadas oscilan entre los trece y catorce años, y todas fueron puestas bajo protección de las autoridades competentes.

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El caso y la modalidad

El caso que involucra a alias ‘Noe’ se suma a una serie de operaciones recientes de la Policía Nacional del Perú orientadas a desarticular organizaciones dedicadas a la explotación sexual de menores en la capital.

Según reportó América TV, otra investigación permitió exponer el funcionamiento de una banda que ofrecía a adolescentes a través de la modalidad de “delivery”, es decir, el traslado de menores por la ciudad para encuentros previamente coordinados con adultos.

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Cayó banda que ofrecía a menores de edad por delivery para pedir limosna. América TV

De acuerdo con la División de Trata de Personas, la captación de las víctimas comenzaba en redes sociales. Allí, los integrantes de la organización contactaban a menores en situación de vulnerabilidad, a quienes luego ofrecían en grupos cerrados de WhatsApp. Los acuerdos ilícitos se concretaban en estas plataformas, desde donde adultos interesados accedían a los servicios de explotación.

El jefe de la división, coronel José Flores Olascuaga, relató a América TV que en uno de los inmuebles intervenidos, ubicado en La Victoria, se halló a dos adolescentes de 14 años y una de 16, quien tenía una hija de nueve meses.

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En el lugar también fueron detenidos Lidia Graciela Pérez —conocida como “la Mami”— y Freddy Gerald Cuentas Vázquez (“ñato” o “Socio”), identificados como presuntos líderes de la banda “Las Explotadoras Nueva Generación”. Además, la policía intervino a un cliente que, según los reportes, tenía conocimiento de la edad de una de las adolescentes.

Las adolescentes liberadas, de entre trece y catorce años, fueron puestas bajo custodia tras comprobarse su situación de explotación sexual y vulnerabilidad. (Infobae)

Estructura y logística

Las investigaciones revelaron que las viviendas utilizadas por estas bandas estaban adaptadas para facilitar los encuentros sexuales. Según la información recogida por América TV, la organización ejercía un control estricto sobre el movimiento de las adolescentes, quienes eran trasladadas en motocicletas y automóviles, muchas veces durante el horario escolar, para evitar la sospecha de vecinos o transeúntes.

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Durante los allanamientos, los agentes hallaron buzos escolares, útiles y cuadernos, lo que confirmó la hipótesis de que las víctimas eran estudiantes apartadas de sus entornos educativos. Las habitaciones se encontraban específicamente acondicionadas para los encuentros, revelando la logística y la estructura interna de la red criminal.

El delito principal atribuido a los detenidos es el de explotación sexual en agravio de menores, en modalidad de trata de personas. Las autoridades sostienen que la mayoría de las adolescentes provenía de zonas vulnerables como Huaycán y, en otros operativos recientes, también se logró rescatar a cuatro extranjeras explotadas por otras organizaciones.

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Las menores rescatadas, con edades entre 13 y 14 años, reciben atención integral del Estado tras ser liberadas de redes de explotación sexual. Foto: Mininter

Canales de denuncia

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que existen canales de ayuda para reportar situaciones de violencia, explotación o trata. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) opera la Línea 100, un servicio telefónico gratuito y disponible las 24 horas para orientación y denuncias. Adicionalmente, la Policía Nacional del Perú atiende reportes a través del número 105 y en todas las comisarías del país.