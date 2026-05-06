El Agustino: dictan prisión preventiva para fotógrafo municipal tras intento de feminicidio

Imágenes de una cámara de seguridad en El Agustino fueron clave para lograr la detención de un hombre que intentó asesinar a su pareja. El video muestra el momento en que el sujeto la arrastra fuera del vehículo en el estacionamiento de un hotel, siendo detenido gracias a la alerta de los trabajadores del lugar.| Latina Noticias

La intervención oportuna de las cámaras de seguridad permitió que las autoridades dicten prisión preventiva por nueve meses para Alberto Alexander Mina Quispe, fotógrafo de la Municipalidad de El Agustino, acusado de intento de feminicidio contra su expareja. El hecho ocurrió en un hotel del distrito limeño, donde la víctima fue auxiliada tras ser encontrada inconsciente y con signos de violencia.

De acuerdo con imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, la víctima llegó al hotel acompañada por Mina Quispe, quien conducía el vehículo. Los registros audiovisuales muestran el momento en que la mujer, tras descender del automóvil, gritó pidiendo ayuda antes de desmayarse. El personal del hotel, alertado por la situación, comunicó el incidente a la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Cuando los agentes policiales arribaron al lugar, encontraron a la mujer tendida en el suelo y procedieron a interrogar al presunto agresor, alejándolo de la escena. Posteriormente, los dos fueron trasladados a la comisaría distrital para continuar con las diligencias correspondientes.

La rápida intervención policial y la evidencia audiovisual fueron determinantes para que el presunto agresor quedara bajo custodia judicial, tras un episodio que reaviva el debate sobre la violencia de género en Perú| Latina Noticias

Prisión preventiva

Alberto Alexander Mina Quispe, de 31 años, figura con antecedentes por agresión. Además, tiene un historial de vinculación con la Municipalidad de El Agustino, donde primero postuló como regidor en 2022 y luego se desempeñó como fotógrafo en el área de imagen.

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Tras conocerse la denuncia en su contra, el municipio anunció el cese de todo vínculo laboral con el acusado. Un testigo confirmó que Mina Quispe era conocido en el distrito por su trabajo en prensa y fotografía municipal.

La Fiscalía Corporativa de Violencia contra la Mujer de El Agustino solicitó la medida de prisión preventiva de nueve meses para Mina Quispe, la cual fue concedida por el juzgado como parte de la protección a la víctima. El caso evidencia el rol fundamental de la tecnología y la colaboración ciudadana en la respuesta frente a la violencia de género.

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Dictan prisión preventiva a fotógrafo de la municipalidad tras agresión a su expareja en El Agustino | Latina Noticias

Cifras en aumento

Este intento de feminicidio se suma a una problemática persistente en el país. Según cifras oficiales, entre enero y marzo de 2026 se registraron 56 denuncias por tentativa de feminicidio y 41 feminicidios consumados en lo que va del año. Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han atendido más de 42.300 casos relacionados con violencia contra la mujer.

Patricia Garrido, directora ejecutiva del Programa Warmi Ñan, subrayó en declaraciones recogidas por la prensa que muchas víctimas enfrentan obstáculos para denunciar.

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“La persona que conozca de un hecho de violencia, por favor, contáctese a la línea cien donde van a poder brindar información seguramente que va a ayudar a una víctima”, expresó Garrido.

Canales de emergencia para denunciar agresiones

Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Brinda orientación, consejería y soporte emocional sobre violencia familiar y sexual. Disponible las 24 horas, todos los días del año.

Chat 100: Atención virtual para orientación y consejería a través del chat en línea: Chat 100

Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para denunciar casos de violencia familiar o sexual.