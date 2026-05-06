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Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino por decir que Alejandro Sanz engaña a Stephanie con colombiana: “Lamentable”

La actriz peruana cuestionó con dureza al conductor Javier Ceriani tras la difusión de versiones sobre una supuesta infidelidad del cantante español.

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Fiorella Cayo defiende a Stephanie Cayo en torno a los rumores sobre Alejandro Sanz.
Fiorella Cayo defiende a Stephanie Cayo en torno a los rumores sobre Alejandro Sanz.

Fiorella Cayo se ha convertido en protagonista de la conversación mediática tras enfrentar públicamente al periodista argentino Javier Ceriani, quien aseguró que Alejandro Sanz estaría engañando a Stephanie Cayo con una mujer colombiana. La polémica, que surgió tras la difusión de los rumores en un programa de espectáculos, generó una ola de reacciones divididas en redes sociales, donde seguidores y críticos de la familia Cayo debatieron sobre la legitimidad de los comentarios y la respuesta de la actriz peruana.

La controversia se desató luego de que Ceriani, conductor de un espacio de farándula, difundiera una versión que ponía en duda la fidelidad de Sanz hacia la actriz Stephanie Cayo. El periodista sugirió la existencia de una tercera persona en la relación, lo que rápidamente fue replicado en medios y plataformas digitales. Ante la viralización de la noticia, Fiorella Cayo decidió responder de manera contundente, defendiendo a su hermana y al cantante español.

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La respuesta de Fiorella Cayo

A través de sus redes sociales, Fiorella Cayo emitió un mensaje directo hacia el periodista argentino, cuestionando la veracidad de los dichos y calificando la actitud de Ceriani como “lamentable”. En su publicación, la artista expresó: “Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente los que conocen a Alejandro pueden ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por views. Lamentable por ti. Felizmente Dios siempre pone todo en su lugar y a ti te pondrá el tuyo”. El mensaje fue ampliamente compartido y se convirtió en tendencia en plataformas como Instagram y Twitter.

Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz y publica abrazo de su hermana con español.
Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz y publica abrazo de su hermana con español.

La reacción de Fiorella despertó respuestas inmediatas. Mientras una parte de los usuarios valoró la lealtad y el respaldo familiar, otros criticaron la vehemencia de la defensa y pusieron en duda la cercanía real entre la actriz peruana y el cantante español.

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En los comentarios, algunos señalaron: “¡Qué ingenua! ¿Porque viste dos veces a Alejandro dices que lo conoces? Crees que tu hermana va a ser la excepción a la regla de Alejandro que a todas llena de flores y las ama con locura y pasión y a todas las engaña y las deja cuando ya hay otra en la puerta”, mientras que otros sostuvieron: “Qué risa, pobre tu hermana que no sabe dónde se metió... lo bueno es que tiene hermanas que la consolarán. Alejandro con esa carita de bueno y dulce es un ser demasiado oscurito cuando nadie lo ve”.

La figura de Alejandro Sanz, habitual objeto de atención mediática, vuelve así al centro del debate público debido a rumores sobre su vida sentimental. Si bien ni el cantante ni Stephanie Cayo han emitido declaraciones al respecto, la discusión sigue latente en las redes.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viajaron juntos a Machu Picchu.
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viajaron juntos a Machu Picchu.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, juntos en Cusco

La llegada de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo a Cusco aumentó la expectativa en torno a su relación, luego de que fueran vistos en el aeropuerto local antes de dirigirse al Valle Sagrado de los Incas. La presencia de la pareja en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Perú fue registrada por portales como Instarándula, que difundieron imágenes de Sanz saludando a seguidores y posando para fotografías junto a Cayo.

Según reportes recogidos por Instarándula y otros medios de farándula, ambos optaron por mostrarse juntos en público, lo que reavivó los rumores sobre un romance en ascenso.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo deslumbran en Machu Picchu y conquistan corazones en Perú. TikTok.

La visita a Cusco se produjo poco después de la participación de Sanz en un concierto en Colombia, lo que ha sumado interés mediático tanto en España como en Perú. La pareja mantiene una presencia activa en redes sociales y eventos, aunque evita comentar sobre los detalles de su vínculo. La relación fue confirmada al publicarse imágenes de la celebración del cumpleaños de Cayo, evento que contó con la participación de familiares y amigos cercanos.

Dos fotos yuxtapuestas. En la izquierda, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posan sonriendo. En la derecha, se les ve al aire libre, ella con bikini y él con gafas de sol
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sonríen en una composición de dos fotos, tras el romántico mensaje del cantante por el cumpleaños de la actriz.

La exposición pública del vínculo motivó opiniones divididas entre periodistas especializados. Algunos comunicadores en España y la conductora peruana Magaly Medina han sugerido que la relación podría tener un componente de estrategia mediática, mientras otros destacan el respaldo de la familia Cayo.

Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo: “Estoy convencido que es para siempre”
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