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Diego Chavarri tendrá una llamada con su novia y sabrá si su relación continúa o no tras confesiones con Gabriela Herrera

El participante podrá conversar con su novia Thalía Bentín para aclarar su situación sentimental tras lo difundido en el programa

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Imagen dividida: a la izquierda, el primer plano del rostro de un hombre con expresión seria; a la derecha, un hombre y una mujer besándose apasionadamente cerca de una valla metálica
Diego Chavarri tendrá una llamada definitiva con su novia para saber si su relación continúa o no tras las confesiones de Gabriela Herrera, ilustrado junto a una imagen de un beso.

La noche del 5 de mayo, Diego Chávarri recibió en televisión la noticia de que podrá tener una conversación privada con su pareja, Thalía Bentín, luego de que en las últimas semanas se hicieran públicas sus confesiones hacia Gabriela Herrera en el programa ‘La Granja VIP’. El participante, visiblemente afectado, espera que este contacto permita esclarecer el futuro de su relación sentimental.

Durante la secuencia Corazón Granjero, Ethel Pozo informó a Chávarri que, pese a la negativa de Bentín para acudir al set por no ser figura pública, sí aceptó establecer una llamada telefónica fuera de cámaras.

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“Sabemos que tú estás mal, además hay una tercera persona involucrada que no pertenece al reality. Nos hemos comunicado con ella, le hemos pedido que venga a conversar, pero ella ha dicho que no porque no es una figura pública”, señaló la conductora, según se transmitió en el espacio televisivo.

El participante podrá conversar con su novia Thalía Bentín para aclarar su situación sentimental tras lo difundido en el programa | TikTok

La situación se originó semanas atrás, cuando Diego Chávarri admitió ante cámaras una afinidad especial con su compañera Gabriela Herrera, lo que generó incomodidad en su novia, Thalía Bentín. Desde ese momento, la complicidad entre ambos concursantes fue notoria para la audiencia y para la pareja de Chávarri, quien utilizó sus redes sociales para manifestar que había escuchado todas las declaraciones y exigía que se abordara el tema en el programa.

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En mensajes publicados en redes sociales, Bentín dejó entrever que su vínculo con el exfutbolista podría estar llegando a su fin, señalando su malestar por las declaraciones y actitudes de Chávarri en el reality. El propio participante expresó su preocupación por el rumbo de su relación y desconocía hasta hace poco las decisiones que tomaría su pareja.

La conductora Ethel Pozo le comunicó a Chávarri que la llamada con Thalía Bentín será privada, sin grabaciones ni monitoreo. “Ha accedido a tener una llamada telefónica contigo, que no sea monitoreada, que no sea grabada, durante pocos minutos. Esa llamada se va a dar mañana. Mañana sabrás si la relación con la que tú entras continúa”, dijo Pozo en vivo.

El anuncio generó una reacción inmediata en el concursante, quien admitió sentirse nervioso y ansioso ante la posibilidad de una ruptura.

Primer plano de Diego Chavarri, un hombre de tez oscura y cabello corto, vistiendo una camiseta negra y cadena, con una expresión seria y pensativa en un set de televisión
Diego Chavarri, en una imagen del programa "La Granja VIP", reflexiona sobre el futuro de su relación mientras espera una llamada clave con su novia tras las revelaciones de Gabriela Herrera.
“No voy a ver las horas de que llegue mañana. Siento ahorita un dolor bien fuerte en el pecho porque hay una respuesta que no quisiera escuchar nunca. Hasta ahorita me preocupa que no haya querido venir y que solo quiera llamar”, declaró Diego Chávarri al programa.

La expectativa por el desenlace de esta conversación es alta entre los seguidores del reality, quienes aguardan conocer el destino de la relación entre Chávarri y Thalía Bentín tras las polémicas confesiones y la intervención de Gabriela Herrera.

Un mensaje de cumpleaños en medio de la polémica

El pasado 2 de mayo, Diego Chávarri sorprendió a la audiencia de ‘La Granja VIP’ al dedicar un saludo especial a Thalía Bentín por su cumpleaños, pese al contexto de tensión en su relación. El exfutbolista se dirigió a la cocina del set para grabar un mensaje directo, donde reconoció la dificultad del momento.

“Amor, sé que hoy día es tu cumpleaños. No he encontrado las palabras y el momento para poder saludarte. Sé que es un momento súper difícil para mí y no calculo cuán difícil para ti”, expresó.
Diego Chávarri en la cocina de ‘La Granja VIP’ enviando el mensaje de cumpleaños a Thalía Bentín.
Diego Chávarri en la cocina de ‘La Granja VIP’ enviando el mensaje de cumpleaños a Thalía Bentín.

En su mensaje, Chávarri asumió la responsabilidad por sus acciones. “Sé que todos cometemos errores, no quiero minimizar el mío, pero espero que estés bien, estés tranquila. Solo espero que estés con las personas que te quieren al lado tuyo”, afirmó el participante.

El saludo culminó con una declaración de sentimientos: “De mi parte no hay ninguna duda de lo que siento por ti, cero, te amo, te adoro con todo mi corazón y de verdad espero que todo esté bien, que dentro de todo intentes disfrutar tu día al máximo. Espero que lo que pasó no llegue a mayores”.

La audiencia permanece atenta a los próximos acontecimientos entre Diego Chávarri y Thalía Bentín, a la espera de la llamada que podría definir el rumbo de su relación.

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