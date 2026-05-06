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Julieta Lazcano se prepara para volver a las canchas y revela propuestas: “Estoy entrenando, hay algunas cosas en mente”

Tras convertirse en madre, la exjugadora de Alianza Lima reveló que se encuentra entrenando para su regreso a la competencia y que evalúa distintas opciones de clubes para retomar su carrera deportiva

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La central argentina asistió a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/25 entre su exequipo, Alianza Lima, y la Universidad San Martín. (Video: Latina)

Julieta Lazcano volvió a pisar el coliseo donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera, esta vez como espectadora de la final entre Alianza Lima y Universidad San Martín por el título de la Liga Peruana de Vóley. La exjugadora de las ‘íntimas’, campeona en la temporada 2024/25, regresó al recinto un año después de aquella consagración, en una etapa distinta de su vida tras convertirse en madre y mientras evalúa su futuro en el deporte.

La central argentina no ocultó la emoción que le generó reencontrarse con el escenario donde levantó el trofeo con el club de La Victoria. Desde la tribuna del Polideportivo Lucha Fuentes, Lazcano experimentó un momento cargado de recuerdos y sensaciones al ser reconocida por los hinchas que aún la recuerdan por su paso en la institución.

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“No puedo creer que haya pasado tan rápido el tiempo. Me da mucho sentimiento, estoy toda emocionada. Apenas llegué la gente empezó a gritar y todo, así que estoy siempre agradecida”, expresó visiblemente conmovida por el recibimiento del público.

La exjugadora aliancista también recordó lo que significó su última experiencia en ese escenario como protagonista dentro de la cancha, en una final que terminó con título incluido. “No puedo creer que la última vez que pisé este coliseo fue con la copa en la mano, con la medalla. Ahora estar acá de nuevo, verlo así (desde la tribuna) y con toda la gente con el reconocimiento que me dan, es increíble”, añadió.

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Julieta Lazcano jugó en Alianza Lima la temporada 2024/25.
Julieta Lazcano jugó en Alianza Lima la temporada 2024/25. Crédito: Instagram

Futuro incierto, pero con opciones sobre la mesa

Julieta Lazcano atraviesa una nueva etapa personal luego de haberse convertido en madre, proceso que marcó un cambio en su rutina deportiva. Actualmente, la voleibolista viene retomando trabajos físicos con la intención de recuperar su mejor estado físico, aunque todavía sin decisiones definitivas sobre su futuro profesional.

En ese contexto, la central argentina mantiene un vínculo constante con el vóley y no descarta un eventual regreso a la competencia, posibilidad que continúa evaluando con cautela mientras avanza en su proceso de preparación.

Consultada sobre la opción de volver a competir en la próxima temporada, Lazcano fue clara al señalar que aún no tiene un panorama concreto sobre su continuidad deportiva. “La verdad, te soy sincera, no lo sé. Sí estoy entrenando, pero no tengo nada definido todavía”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de su retorno a las canchas.

Asimismo, confirmó que ya ha recibido propuestas de distintos equipos, aunque por ahora no existe nada cerrado y continúa analizando alternativas. “Hay algunas cosas en mente, algunas cosas sobre la mesa, pero nada definido”, sostuvo.

Cabe recordar que, tras su salida de Alianza Lima, la posibilidad de un regreso al club no estaría en el panorama inmediato, luego de declaraciones recientes de la dirigencia encabezada por Cenaida Uribe que marcaron distancia. En ese contexto, de concretarse su vuelta a la competencia, sería con otra institución.

Julieta Lazcano asistió a la final entre Alianza Lima y San Martín.
Julieta Lazcano asistió a la final entre Alianza Lima y San Martín. Crédito: FPV

El crecimiento de la Liga y su mirada desde la tribuna

Más allá de su situación personal, Julieta Lazcano también destacó el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y el impacto positivo de la llegada de jugadoras extranjeras, lo que ha elevado el nivel competitivo del torneo en los últimos años.

“He visto todo el Sudamericano de Clubes. Fue increíble. Me parece muy bueno que no solamente las jugadoras, sino que la liga peruana esté creciendo tanto. Hay un montón de jugadoras extranjeras reconocidas que están viniendo cada vez más”, comentó.

En esa línea, valoró el aporte que este crecimiento genera en el desarrollo del vóley local y en la proyección internacional de las jugadoras peruanas. “Creo que esto también le da un roce a las jugadoras locales y a las que vienen para seguir mostrando el vóley de Perú internacionalmente”, concluyó.

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