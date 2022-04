Carlos Galdós salió en defensa de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: “No son villanos”

Carlos Galdós saca cara por Aldo Miyashiro y Óscar del Portal tras ampay. (Foto: Instagram)

Aldo Miyashiro y Óscar del Portal siguen en el ojo de la tormenta luego que Magaly Medina los descubriera siéndole infieles a sus respectivas esposas. La falta de lealtad hacia su matrimonio y su familia ha provocado que en las redes sociales ambos personajes sean duramente cuestionados.

Además, diferentes personalidades de la televisión también se han referido al tema, mostrando su rechazo a las figuras de América Televisión y solidarizándose con las mujeres que se han visto afectadas por esta traición.

Sin embargo, existen otros personajes que han salido a defender a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, como es el caso de Carlos Galdós, quien se presentó en la más reciente edición de Amor y Fuego para hablar sobre este tema y también sobre su nuevo show.

“ Me ha dado mucha pena, en honor a la verdad... porque si vemos más allá, ellos son personas heridas. Qué hay detrás de esos seres humanos y que no pueden sostener un pacto. Para mí no son villanos, son personas que han hecho algo que no está bien, pero no te hace villano”, comentó el conductor de Por Dios y por la Plata.

Asimismo, el presentador confesó que en algún momento de su vida le fue infiel a una de sus parejas, pero aclaró que lo hizo cuando no estaba casado. En ese sentido, Galdós precisó que no la pasó nada bien luego de sacar los pies del plato, por lo que no lo ha vuelto a hacer.

“ He sido infiel solo una vez. Nunca en mis matrimonios, en honor a la verdad. Ni a Yolanda (Pérez), ni a Carla (Carbo Ponce de León), les fui infiel, lo diría porque nadie es perfecto ”, aseveró.

Amor y Fuego dio a conocer que la razón por la que Óscar del Portal regresó al Perú sin su familia fue para que saque sus cosas del departamento de su esposa.

ALISTA NUEVA SHOW

EN otro momento de la entrevista, Carlos Galdós aprovechó las cámaras de Amor y Fuego para dar más detalles del nuevo show que viene preparando ante la reapertura de los teatros. Su espectáculo será dedicado mamá y será titulado “Cuidadito que soy tu madre”.

El presentador se vestirá nuevamente como el personaje de mamá que hizo reír a varias generaciones, “La Menopáusica”, y presenta “Cuidadito que soy tu madre”, un show de lleno de humor y música, con un homenaje que celebra a las mamás.

“Cuidadito que soy tu madre” se presenta el viernes 6 y sábado 7 de mayo, a las 8 p.m., en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco; y el domingo 8 en el Teatro Plaza Norte, en dos funciones, a las 5 p.m. y a las 8 p.m. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

