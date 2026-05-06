Reimond Manco se pronuncia tras posible reconciliación con su esposa Lilia Moretti: “Nunca dejaremos de ser una familia”

El exfutbolista Reimond Manco se pronuncia sobre su relación con su esposa Lilia Moretti, afirmando que siempre serán una familia, según lo muestra un montaje fotográfico.

Reimond Manco fue visto junto a su esposa Lilia Moretti en una playa, poco después de reconocer públicamente sus infidelidades. Las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron al exfutbolista y a la madre de sus hijos compartiendo un día de sol y mar. Este encuentro reavivó las versiones sobre una posible reconciliación, luego de que la pareja anunciara su separación.

La ruptura se dio tras la confesión de Manco en televisión sobre conversaciones íntimas con su amiga Maydiel. Aunque el tema generó polémica, la reciente aparición de la familia reactivó el interés mediático por su situación sentimental.

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Al ser consultado por el programa de espectáculos, el exjugador de Alianza Lima respondió de manera directa a los rumores. “Lilia ha sido muy clara con sus historias. Nosotros tenemos cuatro hijos y somos una familia y seguiremos siendo una familia muy unida. ¿No sé qué pueden pretender? ¿Qué nos insultemos? ¿O que nos vean peleando o discutiendo?”, expresó. Así, Manco dejó claro que, pese a las diferencias, la prioridad sigue siendo la familia.

La aparición simultánea de Lilia Moretti y Reimond Manco en Playa Santa María del Mar alimenta las especulaciones sobre su relación de pareja.

El exfutbolista insistió en que su vínculo familiar se mantiene firme. “Siempre nos van a ver juntos en familia porque lo somos y nunca dejaremos de serlo. Luego, los temas que tengamos que hablar ya lo hablamos en privado y lo conversamos”, dijo, reafirmando la decisión de mantener la privacidad sobre los asuntos personales.

La exposición pública de la pareja ha estado marcada por idas y vueltas, pero ambos coinciden en no trasladar sus conflictos al ámbito mediático. Para Manco, la unidad familiar está por encima de cualquier diferencia pasada.

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Lilia Moretti hizo un alto a las críticas y pidió que no intervengan su vida privada

Desde sus redes sociales, Lilia Moretti fue tajante frente a los comentarios y especulaciones sobre su vida personal. “No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro. No soy jueza, ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera”, escribió. El mensaje buscó frenar las críticas y proteger su intimidad.

La influencer también se refirió a la actual relación con Manco, sin confirmar ni negar una reconciliación. “Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, aquí nadie es víctima. Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”, afirmó.

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Lilia Moretti responde en redes sociales a las críticas por los rumores de reconciliación con Reimond Manco tras la polémica de infidelidad.

Moretti dejó en claro que solo sus hijos tienen el derecho de conocer todos los detalles sobre la situación familiar. “Dejen el morbo y vibren bonito”, pidió a sus seguidores.

En una publicación posterior, Moretti reforzó su postura con una imagen familiar donde aparece junto a sus hijos y Manco. La fotografía estuvo acompañada por el mensaje: “Las decisiones de pareja no cambian el amor ni el compromiso como familia”.

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Tanto Manco como Moretti han preferido mantener la estabilidad familiar y proteger a sus hijos del ruido mediático. Ambos remarcaron que, más allá de los errores y conflictos, su prioridad es preservar la unidad y resolver cualquier diferencia en privado. Sus mensajes buscan poner un freno a la especulación y dejar en claro que lo más importante es el bienestar de sus hijos y la tranquilidad de su entorno familiar.