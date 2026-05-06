Perú

Reimond Manco se pronuncia tras posible reconciliación con su esposa Lilia Moretti: “Nunca dejaremos de ser una familia”

El exfutbolista se refirió a los rumores sobre haber retomado su relación con la madre de sus hijos y dejó claro que no habrá peleas entre ambos

Guardar
Google icon
Montaje fotográfico que muestra a Reimond Manco con una gorra y micrófono, luciendo afectado, y a la derecha, a Manco sonriendo junto a Lilia Moretti, con ella tocando su abdomen
El exfutbolista Reimond Manco se pronuncia sobre su relación con su esposa Lilia Moretti, afirmando que siempre serán una familia, según lo muestra un montaje fotográfico.

Reimond Manco fue visto junto a su esposa Lilia Moretti en una playa, poco después de reconocer públicamente sus infidelidades. Las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron al exfutbolista y a la madre de sus hijos compartiendo un día de sol y mar. Este encuentro reavivó las versiones sobre una posible reconciliación, luego de que la pareja anunciara su separación.

La ruptura se dio tras la confesión de Manco en televisión sobre conversaciones íntimas con su amiga Maydiel. Aunque el tema generó polémica, la reciente aparición de la familia reactivó el interés mediático por su situación sentimental.

PUBLICIDAD

Al ser consultado por el programa de espectáculos, el exjugador de Alianza Lima respondió de manera directa a los rumores. “Lilia ha sido muy clara con sus historias. Nosotros tenemos cuatro hijos y somos una familia y seguiremos siendo una familia muy unida. ¿No sé qué pueden pretender? ¿Qué nos insultemos? ¿O que nos vean peleando o discutiendo?”, expresó. Así, Manco dejó claro que, pese a las diferencias, la prioridad sigue siendo la familia.

Lilia Moretti y Reimond Manco sonríen abrazados. Una foto incrustada muestra a dos personas en el mar, con olas rompiendo a su alrededor
La aparición simultánea de Lilia Moretti y Reimond Manco en Playa Santa María del Mar alimenta las especulaciones sobre su relación de pareja.
El exfutbolista insistió en que su vínculo familiar se mantiene firme. “Siempre nos van a ver juntos en familia porque lo somos y nunca dejaremos de serlo. Luego, los temas que tengamos que hablar ya lo hablamos en privado y lo conversamos”, dijo, reafirmando la decisión de mantener la privacidad sobre los asuntos personales.

La exposición pública de la pareja ha estado marcada por idas y vueltas, pero ambos coinciden en no trasladar sus conflictos al ámbito mediático. Para Manco, la unidad familiar está por encima de cualquier diferencia pasada.

PUBLICIDAD

Lilia Moretti hizo un alto a las críticas y pidió que no intervengan su vida privada

Desde sus redes sociales, Lilia Moretti fue tajante frente a los comentarios y especulaciones sobre su vida personal. “No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro. No soy jueza, ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera”, escribió. El mensaje buscó frenar las críticas y proteger su intimidad.

La influencer también se refirió a la actual relación con Manco, sin confirmar ni negar una reconciliación. “Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, aquí nadie es víctima. Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”, afirmó.

Una imagen dividida. A la izquierda, un grupo familiar celebrando. A la derecha, Lilia Moretti en blanco y negro con gafas de sol, junto a un texto
Lilia Moretti responde en redes sociales a las críticas por los rumores de reconciliación con Reimond Manco tras la polémica de infidelidad.

Moretti dejó en claro que solo sus hijos tienen el derecho de conocer todos los detalles sobre la situación familiar. “Dejen el morbo y vibren bonito”, pidió a sus seguidores.

En una publicación posterior, Moretti reforzó su postura con una imagen familiar donde aparece junto a sus hijos y Manco. La fotografía estuvo acompañada por el mensaje: “Las decisiones de pareja no cambian el amor ni el compromiso como familia”.

Tanto Manco como Moretti han preferido mantener la estabilidad familiar y proteger a sus hijos del ruido mediático. Ambos remarcaron que, más allá de los errores y conflictos, su prioridad es preservar la unidad y resolver cualquier diferencia en privado. Sus mensajes buscan poner un freno a la especulación y dejar en claro que lo más importante es el bienestar de sus hijos y la tranquilidad de su entorno familiar.

Google icon

Temas Relacionados

Reimond MancoLilia Morettiperu-entretenimiento

Más Noticias

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

La gerenta de Alianza Lima se pronunció sobre la posibilidad de que Marina y Simone Scherer integren juntas el plantel ‘blanquiazul’

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

Julieta Lazcano se prepara para volver a las canchas y revela propuestas: “Estoy entrenando, hay algunas cosas en mente”

Tras convertirse en madre, la exjugadora de Alianza Lima reveló que se encuentra entrenando para su regreso a la competencia y que evalúa distintas opciones de clubes para retomar su carrera deportiva

Julieta Lazcano se prepara para volver a las canchas y revela propuestas: “Estoy entrenando, hay algunas cosas en mente”

El monto de tu CTS podría aumentar: Estos son los pagos que se incluyen para el cálculo

Prevé el monto de tu CTS, considerando todos los conceptos que son computables. ¿Sabías que el pago de feriado puede ser incluído dentro del cálculo?

El monto de tu CTS podría aumentar: Estos son los pagos que se incluyen para el cálculo

Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino por decir que Alejandro Sanz engaña a Stephanie con colombiana: “Lamentable”

La actriz peruana cuestionó con dureza al conductor Javier Ceriani tras la difusión de versiones sobre una supuesta infidelidad del cantante español.

Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino por decir que Alejandro Sanz engaña a Stephanie con colombiana: “Lamentable”

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley

La voleibolista dominicana fue la MVP de la final frente San Martín por ‘extra game’ que terminó con las ‘blanquiazules’ levantando el soñado trofeo. Los rumores apuntan que se irá a Santa Anita

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

Elecciones Perú 2026: ¿auditoría internacional podría dilatar la segunda vuelta del 7 de junio y la asunción presidencial del 28 de julio?

Segunda vuelta electoral: ¿Cuáles son las promesas de Keiko Fujimori en materia de Educación?

TC podría admitir la demanda de la Municipalidad de Lima contra el JNE en una semana, afirma abogado de la MML

Elecciones 2026: ¿Es viable implementar una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE?

ENTRETENIMIENTO

Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino por decir que Alejandro Sanz engaña a Stephanie Cayo con colombiana: “Lamentable”

Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino por decir que Alejandro Sanz engaña a Stephanie Cayo con colombiana: “Lamentable”

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Diego Chavarri tendrá una llamada con su novia y sabrá si su relación continúa o no tras confesiones con Gabriela Herrera

La reacción de André Silva tras ser consultado por el fin de su matrimonio con la hija de Michelle Alexander

Alessandra Fuller no cree que romance Shirley Arica y Pablo Heredia en La Granja VIP sea armado

DEPORTES

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley

¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley

Atlético Atenea confirmó las 4 jugadoras que renovaron para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Se queda Nicole Pérez?

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

Allison Holland será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027