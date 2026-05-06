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¿Yanlis Féliz fichará por San Martín?: lo que sabe de su futuro que marcaría salida de Alianza Lima tras tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley

La voleibolista dominicana fue la MVP de la final frente San Martín por ‘extra game’ que terminó con las ‘blanquiazules’ levantando el soñado trofeo. Los rumores apuntan que se irá a Santa Anita

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La dominicana fue la MVP de la final frente San Martín que terminó con el tricampeonato de las 'blanquiazules'. (Puro Vóley)

Fue una de las aplaudidas en el tricampeonato de Alianza Lima de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Yanlis Féliz se metió en el corazón del hincha debido a su protagonismo en la final por ‘extra game’ frente San Martín. Su gran actuación hizo que las ‘blanquiazules’ alcanzaran la gloria con el deseado tricampeonato.

La voleibolista dominicana fue reconocida como la MVP del emocionante duelo y sus lágrimas reflejaron su gran emoción por obtener el título nacional. Mientras celebraba, los fanáticos le pidieron que se quede, esto debido a las especualciones que apuntaron su partida para la próxima temporada.

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Cenaida Uribe, jefa del equipo, reveló que la misma Féliz le hizo saber su deseo de dejar el equipo, y por ello no negoció su continuidad. Esa declaración avivó los rumores de un posible fichaje a San Martín en conversación con ‘Puro Vóley’.

“No voy a conversar con ella, pero ella no quería quedarse. No sé si ahora ha cambiado de idea”, precisó la directiva cuando le consultaron sobre la permanencia de la atacante.

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Lágrimas, abrazos y una alegría desbordante. Así fue la celebración de las jugadoras de Alianza Lima al conseguir el anhelado tricampeonato. El punto decisivo de Yângelys Feliz desató la locura en el coliseo.

¿Yanlis Féliz y Meegan Hart se irán a la San Martín?

El portal de ‘Puro Vóley’ confirmó la salida inminente de Yanlis Féliz de Alianza Lima, y ahora todo apunta que se concretará su llegada a la San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley. Esos rumores ya se conocían varios meses atrás, incluso se informó que se había llegado a un acuerdo verbal.

“Ya habría un arreglo para la próxima temporada entre San Martín y Yanlis Féliz, de Alianza Lima. Así que Yanlis Féliz seguiría jugando la liga peruana la próxima temporada, pero muy probablemente con la camiseta de la Universidad San Martín de Porres”, se comentó en el portal de voleibol en marzo.

Y no sería la única ‘blanquiazul’ que llegaría a Santa Anita, diversos portales apuntaron que Meegan Hart también estaría cerca. La estadounidense buscará tener más continuidad en el equipo de Guilherme Schmitz. La gran amistad que existe entre Yanlis y Meegan sería una de las principales razones por las que se habría decidido cambiar de camiseta.

Yanlis Féliz aprovechó su titularidad ante San Martín en triunfo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Yanlis Féliz aprovechó su titularidad ante San Martín en triunfo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

“Era mi primer día de regla”

La consagración de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley tuvo como figura a Yanlis Féliz, quien se erigió en protagonista de la serie final ante la Universidad San Martín. Más allá de su aporte en la cancha, la actuación de la atacante dominicana cobró especial significado tras sus sinceras declaraciones al término del partido decisivo.

“Estoy sumamente orgullosa de mí y de mi equipo. Para los que no saben, es mi primer campeonato como jugadora profesional y es una sensación inexplicable”, compartió Féliz, mostrando emoción tras alcanzar el logro con la camiseta blanquiazul.

La revelación más impactante llegó cuando la propia Féliz admitió que afrontó la final en condiciones físicas adversas. “Para empezar, no me estaba sintiendo bien porque estoy en mi primer día de regla y estaba con azúcar baja; o sea, estaba sumamente incómoda, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de salir a la cancha y lograr el objetivo de ser tricampeona”, relató la voleibolista, subrayando el esfuerzo personal que implicó su desempeño.

Voleibolista dominicana Yanlis Féliz luego de ganar el título con Alianza Lima “Me sentaré para hablar sobre mi futuro”. YouTube
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