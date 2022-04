Denisse Dibós respalda a Gisela Valcárcel pese a casos de infidelidad en su programa

Denisse Dibós sacó cara por el programa de Gisela Valcárcel. (Foto: Composición Infobae)

El Gran Show, reality de Gisela Valcárcel, ha estado envuelto en polémica en más de una oportunidad debido a los amoríos que sucedieron tras bambalinas. Christian Domínguez e Isabel Acevedo; y Melissa Paredes y Anthony Aranda, son algunos de los casos que remecieron la farándula nacional en su momento. Es por eso Magaly Medina ha sido la principal detractora de la ‘Señito’, asegurando que su contenido no está exento del escándalo.

Sobre este tema fue consultada Denisse Dibós, quien participó en su momento en el show de GV Producciones. La actriz y directora de Preludio, obra en donde participa Érika Villalobos, contó para Trome que los romances y las relaciones extramatrimoniales se dan por decisión propia, y nada tiene que ver con el programa en el que participan.

Anthony Aranda y Melissa Parades fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina, cuando la modelo seguía casada con Rodrigo Cuba. (Foto: GV Producciones)

“Voy a serte sincera, si se generan relaciones o vínculos entre artistas, no le echen la culpa a nuestro arte, es simplemente porque quieren. Como adultos sabemos qué hacer con nuestras vidas” , comentó.

Por otro lado, Denisse no descartó la idea de volver a pisar el set de América TV. “No sé si bailar. Pero yo siempre soy feliz de trabajar con Gisela”, comentó la actriz de cine y televisión, quien también formó parte del jurado en El Gran Show en las ediciones anteriores.

RESALTA FORTALEZA DE ÉRIKA VILLALOBOS

La gran amiga de Érika Villalobos no dudó en referirse a la actriz, calificándola como una mujer fuerte y talentosa. “Érika es una gran mujer y gran actriz, ella trabaja con nosotros hace muchísimos años y es parte de la familia y no solo ella, sino sus hijos que son talentosísimos, ellos están en los talleres de Preludio”, contó Denisse en conferencia de prensa.

“ Cualquier cosa que nos pueda suceder, para ella su trabajo va a ser importantísimo, va a seguir adelante y nos vamos a apoyar, ella sabe que en el elenco de Todos Vuelven, tiene hermanas y todos estamos con ella apoyándola. Lo que ella quiera hacer o no hacer, nosotros vamos a estar a su lado, nosotros estamos muy orgullosos de ella”, acotó la actriz, quien contó que se le brindó la oportunidad de no asistir a los ensayos, opción que Érika jamás quiso tomar.

MIYASHIRO Y ÓSCAR DEL PORTAL EN EL GRAN SHOW

Los protagonistas del ampay de Magaly Medina participaron en la pista de baile de Gisela Valcárcel. El periodista deportivo hizo su debut en el 2018, mientras que el conductor de La Banda del Chino formó parte de la cuarta temporada, en el 2011. De hecho, muchos recuerdan su participación porque le pidió matrimonio por segunda vez a Érika Villalobos en el set.

“Quiero estar contigo toda la vida. Me dijiste que te lo diga en la cara. Porque nuestro amor jamás poder ser sentenciado, menos eliminados. ¡Cásate conmigo!“, expresó Aldo en aquel entonces, mientras se escuchaba como música de fondo el tema “Cielo” de Benny Ibarra y la melodía de un violín.

Además, Aldo Miyashiro señaló que pensó que los detalles de amor no eran necesarios en una pareja que tenía varios años de casados, pero se dio cuenta que no era así. “Pensé que no se necesitaban detalles para el amor, pero sé que se necesitan”. Y mientras mencionó estas palabras, el escenario del programa de Gisela se llenó de flores y globos.

Aldo Miyashiro se paró frente a cámaras y sin temor le dijo a Érika Villalobos que quería pasar el resto de su vida junto a ella. ¿No era cierto?