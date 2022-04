Aldo Miyashiro y la vez que le pidió matrimonio a Érika Villalobos en vivo

Aldo Miyashiro le pidió a su esposa que se vuelvan a casar en televisión. (Foto: USI y Captura de América Tv)

Aldo Miyashiro se encuentra atravesando un duro momento luego que Magaly Tv: La firme indicara que tenía imágenes de un conocido conductor de televisión siéndole infiel a su esposa, una famosa actriz de televisión. Este perfil que describió el programa de ATV encaja perfectamente con la figura de América Televisión.

Luego de realizarse este anuncio, las redes sociales explotaron y acusaron de manera inmediata al conductor de La Banda del Chino. Los usuarios no pudieron evitar mostrar su indignación señalando que había fallado al juramente de serle leal a su cónyuge.

Asimismo, muchos recordaron cuando Aldo Miyashiro se mostraba sumamente enamorado de Érika Villalobos en televisión y lo expresaba cada vez que podía. Sin embargo, también notaron que en los últimos años ellos no subían fotos juntos ni se dedicaban mensajes de amor como lo hacían en el pasado.

Pese a todo ello, la pareja nunca ha señalado que se encuentra separada o distanciada, más bien en algún momento el popular ‘Chino’ explicó que ellos no compartían su día a día en las redes sociales debido a que deseaban guardar la intimidad de su matrimonio .

¿CÓMO SE PIDIÓ MATRIMONIO EN TELEVISIÓN?

En el año 2011, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos no se encontraban atravesando un buen momento como pareja, pues se habían distanciado debido a las fuertes diferencias que tenían, pero no no significaba que se habían dejado de amar.

Es por este motivo que el conductor de televisión se animó a dejar sus temores atrás y utilizó su cuenta de Twitter para pedirle matrimonio a su esposa, además, se presentó en El Gran Show y le preparó una sorpresa especial a la mamá de sus hijos.

“ Quiero estar contigo toda la vida. Me dijiste que te lo diga en la cara. Porque nuestro amor jamás poder ser sentenciado, menos eliminados. ¡Cásate conmigo! ”, expresó Aldo, mientras se escuchaba como música de fondo el tema “Cielo” de Benny Ibarra y la melodía de un violín.

Además, Aldo Miyashiro señaló que pensó que los detalles de amor no eran necesarios en una pareja que tenía varios años de casados, pero se dio cuenta que no era así. “Pensé que no se necesitaban detalles para el amor, pero sé que se necesitan”. Y mientras mencionó estas palabras, el escenario del programa de Gisela se llenó de flores y globos.

Miyashiro expresó que más allá de las críticas que tendría por expresar su amor en televisión nacional, a él solo le importaba que su aún esposa supiera lo mucho que la amaba y que quería estar con ella. “ Hago esto para reivindicarme por todo lo que has hecho por mí y lo hago porque te amo ”, señaló.

Este romántico momento fue sellado con tierno beso mientras que el conductor de televisión le pedía que se vuelvan a casar. Antes de seguir con la escena romántica, la pareja decidió salir corriendo del set de El Gran Show para seguir con sus demostraciones de amor.

Aldo Miyashiro se paró frente a cámaras y sin temor le dijo a Érika Villalobos que quería pasar el resto de su vida junto a ella. ¿No era cierto?

