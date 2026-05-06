Horacio Melgarejo tras la dura derrota de Cienciano en Copa Sudamericana: “Queda cambiar el chip y meternos en el torneo local”

El 'papá' perdió su invicto en el torneo con dura derrota 3-0 en Venezuela - Crédito: DSports.

El revés sufrido por Cienciano en Venezuela dejó a la escuadra cusqueña con la obligación de replantear su estrategia de cara a los próximos compromisos. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo fue superado 3-0 por Academia Puerto Cabello en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, resultado que comprimió la lucha en el Grupo B de la Copa Sudamericana.

Aunque los peruanos mantienen el primer lugar, la diferencia en la tabla se acortó a un solo punto, con dos jornadas restantes para definir la clasificación.

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Melgarejo pidió mesura y autocrítica tras el encuentro, reconociendo el rendimiento del adversario y reiterando que el equipo debe mantener la estabilidad en este tramo decisivo de la temporada.

El análisis de Melgarejo tras la derrota

Tras la caída en Venezuela, Melgarejo reconoció la superioridad del rival y pidió equilibrio, remarcando que el resultado no debe alterar la confianza del equipo. (Cienciano)

El entrenador de Cienciano mostró autocrítica al valorar el desempeño de su equipo en territorio venezolano y no esquivó elogios hacia Puerto Cabello. “No sé si nos faltó algo a nosotros, más bien pienso que el rival hizo muy bien las cosas. Tengo que reconocer que fue un triunfo muy justo de parte del equipo local”, expresó Melgarejo en conferencia de prensa. Para el técnico, el marcador reflejó con fidelidad lo sucedido en el campo y no dudó en admitir que el adversario supo capitalizar sus oportunidades.

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En el transcurso del partido, Puerto Cabello se adelantó con goles de Gustavo González a los 33 minutos, Robinson Flores al 49 y Jean Castillo al 60. La escuadra venezolana mostró solidez en todas sus líneas, mientras que Cienciano tuvo dificultades para responder, a pesar de un tanto anulado a Carlos Garcés tras revisión del VAR. El árbitro también invalidó un gol a los locales por posición adelantada, lo que mantuvo la tensión en el encuentro hasta el final.

A pesar del resultado adverso, Melgarejo optó por transmitir calma al entorno del club, subrayando la importancia de mantener el equilibrio emocional dentro del grupo. “Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Ni cuando ganábamos éramos tan buenos ni ahora que perdimos somos tan malos”, manifestó el entrenador, dejando en claro que la derrota no alterará la hoja de ruta trazada para el resto de la temporada.

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Los detalles del partido en Venezuela

El equipo local dominó el encuentro con eficacia, marcando diferencias claras ante un Cienciano que no pudo revertir el marcador en territorio venezolano. (Cienciano)

El duelo, válido por la cuarta jornada del Grupo B, se disputó en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, donde Puerto Cabello hizo valer su condición de local. La presión y la efectividad de los venezolanos marcaron la diferencia, mientras que Cienciano intentó reaccionar con variantes tácticas y modificaciones en la segunda parte, incluyendo los ingresos de Romagnoli, Caparó y Succar. Sin embargo, la defensa rival se mantuvo firme y evitó cualquier descuento.

Durante el primer tiempo, Puerto Cabello generó peligro constante en el área rival y abrió el marcador tras un error defensivo. En la segunda mitad, el conjunto local amplió la ventaja, consolidando su dominio. El VAR intervino en dos ocasiones, anulando un gol por equipo por fuera de juego, y el árbitro mostró la primera tarjeta amarilla a Bamba por una falta sobre Bandiera. El equipo peruano dispuso de algunas oportunidades, como un remate de Hohberg que casi termina en gol, pero no logró modificar el resultado.

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El resultado dejó a Cienciano aún en la cima del grupo, aunque la diferencia con Puerto Cabello se redujo a un solo punto, lo que incrementa la presión de cara a los dos encuentros restantes de la fase de grupos. El equipo cusqueño buscará sostener su liderazgo en las próximas jornadas para asegurar la clasificación a los octavos de final o acceder al repechaje frente a un tercero proveniente de la Copa Libertadores.

Próximos desafíos para Cienciano en el calendario

Tras la derrota, Cienciano deberá enfocarse en la Liga 1 y en cerrar con éxito la fase de grupos de la Sudamericana en las próximas semanas. (Cienciano)

Tras la derrota en Venezuela, la prioridad inmediata para el plantel dirigido por Melgarejo será reenfocarse en el Torneo Apertura de la Liga 1 peruana. “Ahora queda cambiar el chip y meternos en el torneo local, que aún seguimos con chance, y prepararnos para la Sudamericana, donde aún estamos primeros”, puntualizó el técnico, enfatizando que el equipo no puede perder de vista sus objetivos en ambas competencias.

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Cienciano visitará a Atlético Grau el sábado 9 de mayo a las 15:15 horas, en un duelo clave para sus aspiraciones en el certamen nacional. Posteriormente, el conjunto cusqueño recibirá a Alianza Lima, actual líder del torneo, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el plano internacional, el equipo deberá afrontar dos partidos determinantes: primero enfrentará a Atlético Mineiro en Brasil el 21 de mayo, y finalmente cerrará la fase de grupos ante Juventud Las Piedras de Uruguay en Cusco el 27 de mayo, ambos compromisos programados para las 17:00 horas.

La exigente seguidilla de compromisos obliga a la plantilla a mantener la concentración y a ajustar detalles para afrontar los retos que definirán su futuro, tanto a nivel local como continental.

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