Roberto Martínez y el día que casi muere de un infarto por tomar Viagra

Roberto Martínez casi sufre infarto por tomar “pastillita azul”. (Foto: Difusión)

Roberto Martínez es un conocido personaje del mundo del fútbol y la televisión. Fue capitán de Universitario de Deportes y también estuvo casado durante varios años con la conductora de televisión Gisela Valcárcel. El exdeportistas se animó a contar detalles inéditas de su vida privada al ‘Cuto’ Guadalupe, en el programa ‘La Fe de Cuto’.

El exfutbolista tiene más de 50 años de edad, por lo que su excompañero de profesión le consultó si en algún momento él había tomado Viagra, que es conocida en el Perú como la “pastillita azul”.

Lejos de negarlo o sentirse avergonzado porque en algún momento de su vida la probó, Roberto Martínez hizo una fuerte confesión, indicando que solo una vez la tomó y que no volvería a hacerlo por el gran susto que le ocasionó en su momento.

Según el excapitán de Universitario de Deportes, su experiencia con el Viagra sucedió cuando tenía más de 30 años, además que lo hizo por recomendación de un amigo, pues quería probar los efectos que tenía.

“Un día conversando con un amigo me dice que ha salido una vaina. “Extraordinaria”, me dice. Pero yo tenía en esa época, era chibolo, treinta y tantos, estaba en mi mejor momento, pero la curiosidad mata al gato ”, dijo en un primer momento.

Asimismo, Roberto Martínez señaló que la pastilla no era azul como él se lo imaginaba, sino una de color roja que llevaba el nombre de “Caverta”, además que sus amigos le recomendaron que lo use con una pareja con la que no se frecuente mucho.

“ Y es rojita, me dice, porque yo sabía pues que al pitufo (en alusión al Viagra), le dicen porque es azul . Entonces, uno de mis patas que estaba también por ahí me dice “oe, cholo, pero ten cuidado con eso, juega de visita” me dice. Le pregunto por qué: “porque si juegas de local con esa vaina te van a pedir siempre el mismo rendimiento”. Yo me c... de risa”, indicó.

Fue así que el exfutbolista se animó a comprar la pastilla y usarlo. Las primeras horas, según su relato, fueron extraordinarias, al punto que tuvo intimidad con su pareja hasta decir basta.

“Era una cosa, pero de locos. Yo era una cosa, en verdad, algo impresionante. ¡Nunca me había pasado! Olvídate, ¡el hombre nuclear era una cag*** a mi costado! Pero me empiezo a asustar porque ya pasa algo, estaba pero en su mejor momento, pero viene un momento en que ya yo no tenía ganas ni ella tampoco”, señaló.

Roberto Martínez y su experiencia con el Viagra.

Lo que vino después fue una experiencia que nunca olvidaría, pues su corazón se empezó a acelerar y pensó que en ese momento podría sufrir un infarto. Tuvo que llamar a un amigo que era médico para pedirle recomendaciones ya que su miembro viril seguía erecto.

“ Los ojos se me inyectaron, el corazón me empezó a hacer, teniendo treinta y tantos años, bum, bum, bum, me empecé a asustar en la cama. Puse tv, porque no duermes, obviamente, y me empiezo a asustar . Y el muñeco, ‘Robertito’, olvídate, seguía el hombre bravo. Pero no quería saber nada, no tenía ganas. Y llamo a un doctor amigo, me salgo y lo llamo y le cuento. “Tómate un durazno con azúcar”, me dijo y no sé qué más me recomendó. Yo seguía... mira, pasé la peor noche de mi vida, te juro que pensé lo peor”, añadió.

Finalmente a Roberto Martínez no le pasó nada y al día siguiente le llamó a su amigo que le recomendó la pastilla para reclamarle. “ Me había comprado la de 100 miligramos y me había tomado una de 100. Entonces me dijo “imbéc***, has tenido que romper porque eso se toma de 25%”. “¿Y yo cómo sabía”, le dije”, comentó.

