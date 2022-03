Isabel Acevedo sobre su relación con Christian Domínguez: “Yo nunca chabelié a Karla Tarazona”

Isabel Acevedo asegura que inició su relación con Christian Domínguez cuando él estaba separado de Karla Tarazona. (Foto: composición)

Isabel Acevedo fue entrevistada por Magaly Medina este último miércoles 23 de marzo, donde contó detalles de su relación con Christian Domínguez. La joven remarcó que su romance jamás inició cuando el cantante aún seguía con Karla Tarazona. Como se recuerda, la conductora de TV asegura que la bailarina era amiga suya y que incluso le abrió las puertas de su casa, sin embargo, nunca imaginó que la traicionaría con su entonces pareja y padre de su hijo recién nacido.

Sin embargo, Isabel Acevedo asegura todo lo contrario. Incluso, señala que Christian Domínguez siempre la hizo sentir segura, que nunca dudó que seguía su relación con Karla Tarazona.

“A mi Christian siempre me decía que ya no estaban, así fue, entonces yo le creía. Él me decía que ya no estaba con ella, que había roto la relación. (...) Más que una pareja, él siempre fue mi amigo, era mi pata, luego lamentablemente en esa convivencia confundimos las cosas”, contó la joven, quien cuenta que el romance inició en octubre, pero en efecto estaban en coqueteos desde junio del 2016, fecha donde viajaron a Chile con la orquesta de Domínguez.

Asimismo, aseguró que se demoró en aceptar a Christian porque estaba muy confundida. Incluso, su madre no estaba de acuerdo con la relación. “El día que él vino a mi casa supuestamente a decir que quería estar conmigo, mi mamá le dijo: ‘¿qué haces acá? Anda a tu casa, recupera a tu familia, a tus hijos y a tu esposa’. Nadie de mi familia lo aprobaba, hasta que después lo conocieron y ya lo aceptaron”, contó Isabel, quien ante la consulta de Magaly resaltó que nunca se dio cuenta si Christian le estaba mintiendo, ya que ella le creía todo porque “estaba enamorada”.

“Él me decía que ya no estaba con ella (Karla Tarazona). (¿Tal vez me mentía? Sí, a estas alturas créeme que ya aprendí eso. Yo le creí, le creía lo que me decía, como parábamos juntos y él me demostraba que me decía la verdad. Me demostraba en todo momento que éramos un pareja”, aseguró.

¿LA CHABELIASTE?

Bastante incrédula, la conductora de Magaly TV La Firme le preguntó si chabelió a Karla Tarazona, verbo que creó la expareja de Leonard León para definir que Christian Domínguez le fue infiel con Isabel Acevedo.

“Yo nunca la chabelié”, respondió la bailarina bastante segura.

Isabel Acevedo sobre su relación con Christian Domínguez: “Yo nunca chabelié a Karla Tarazona”. (Video: ATV)

Como se recuerda, la joven llegó al set de Magaly Medina para pedir a Christian Domínguez que deje de hablar de ella y contar su verdad sobre su relación con el cumbiambero.

¿POR QUÉ TERMINÓ CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En Magaly TV La Firme, Isabel Acevedo señaló que fue ella quien terminó la relación con el artista, pues estaba cansada de cargar su mochila llena de problemas, entre ellos los ataques de Karla Tarazona.

“Yo terminé con él porque me cansó, yo me canse de cargar su mochila, yo le dije, pero él me quiere responsabilizar por sus actos que como padre debería asumir, en cambio dice que todo fue por el tema del niño”, inició la joven, destacando que ya no sentía seguridad en su relación.

“Yo encontré algunos mensajes, no sé quién era esa chica, pero en Instagram encontré, estaba coqueteando. Luego una persona allegada me dijo que estaba coqueteando con una persona que no es su pareja actuar, aparte, la madre del hijo de Christian también era una pelea constante”, acotó la bailarina, quien llegó al set con su abogada.

SEGUIR LEYENDO: