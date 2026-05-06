San Martín anuncia fin del vínculo con Flavia Montes, quien tiene todo encaminado para fichar por Alianza Lima: ”Gracias por todo”

Flavia Montes se vestirá de blanquiazul la próxima temporada. Crédito: Instagram Flavia Montes.

El ciclo de Flavia Montes en la Universidad San Martín de Porres llegó a su fin de manera oficial, tras la confirmación del club en sus redes sociales. “Gracias por todo, Flavia”, publicó la institución de Santa Anita, dando cierre a una etapa de dos temporadas en las que la central peruana fue pieza clave en el esquema del equipo. La salida de Montes no ha tomado por sorpresa al entorno del vóley nacional, ya que se había confirmado su inminente traspaso a Alianza Lima, el club más dominante del último lustro en la Liga Peruana.

El fichaje de Montes por Alianza Lima se da en un contexto de máxima exigencia: la escuadra de La Victoria buscará el tetracampeonato nacional, tras conquistar su tercer título consecutivo en una final que, precisamente, disputó frente a San Martín. En aquella serie decisiva, Montes defendió por última vez los colores de Santa Anita, en una definición que se resolvió en el ‘extra game’ y que terminó inclinando la balanza del lado ’blanquiazul’.

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Ahora, la central de 25 años asumirá el desafío de fortalecer el bloque defensivo del equipo que aún no cuenta con comando técnico para la temporada 2025/26, en un plantel que se renueva con ambición y altos estándares competitivos.

Asperezas limadas

La incorporación de Flavia Montes a Alianza Lima se concretó solo después de superar un episodio de distanciamiento con Cenaida Uribe, jefa de equipo del club íntimo. Ambas figuras, reconocidas en el ambiente del vóley, protagonizaron en el pasado un desencuentro que llegó a poner en duda la viabilidad del fichaje. Sin embargo, la voluntad de ambas partes por cerrar el ciclo anterior y mirar hacia adelante fue determinante para destrabar la negociación.

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“Estamos contentos. Tuve una conversación para reconciliarme con ella, porque yo soy bien directa. Comenzamos de nuevo. Yo busqué hablar con ella y ya está arreglado”, declaró Uribe al medio ’Puro Vóley’, ratificando que las diferencias quedaron atrás y que la llegada de Montes se da bajo un ambiente de respeto y objetivos comunes.

La dirigente 'blanquiazul' confirmó reconciliación con la central tras un desencuentro en el pasado. (Video: Puro Vóley)

El mercado de pases de Alianza Lima

La confirmación del fichaje de Montes marca el inicio de un mercado de pases muy activo para Alianza Lima, que no ha esperado al cierre de la temporada para delinear la plantilla con la que buscará el cuarto título consecutivo. Cenaida Uribe, máxima responsable del proyecto deportivo en el club, también aseguró las incorporaciones de Allison Holland, reconocida bloqueadora en la liga nacional, y Cristina Cuba, experimentada armadora que viene de competir en Regatas Lima.

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Uno de los anuncios más relevantes para la próxima temporada es la llegada de la argentina Daniela Bulaich, medallista olímpica con la selección de su país y proveniente del Narconon Volley Melendugno de Italia. Su incorporación proporcionará a Alianza Lima una cuota de jerarquía internacional y experiencia en escenarios de alta competencia.

En paralelo a las llegadas, el club confirmó la salida de varias figuras extranjeras y nacionales: Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart no continuarán en el plantel. Este recambio responde a la necesidad de renovar energías y mantener la competitividad del grupo, en una liga cada vez más exigente.

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La jefa de equipo de Alianza Lima dio detalles sobre la reestructuración del plantel para la próxima temporada. (Video: Latina)

En el ámbito de los rumores, el nombre de Angela Leyva —considerada la jugadora peruana más influyente de la actualidad y actualmente sin equipo— ha sonado con fuerza como posible refuerzo. Asimismo, Alondra Alarcón, joven promesa que cursa estudios en Estados Unidos, también figura en la órbita blanquiazul, aunque su incorporación dependerá de su situación académica y deportiva.

Así, Alianza Lima inicia la pretemporada con la mira puesta en el tetracampeonato, renovando su plantel y apostando por jugadoras de jerarquía, mientras Flavia Montes se prepara para dar un nuevo salto en su carrera y asumir el reto de consolidarse como referente del equipo más competitivo del vóley nacional.

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