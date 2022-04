Patricio Parodi se indigna con vídeo de TikTok de Sebastián Palacín: “Ojalá se investigue”

Patricio Parodi pide que se investigue el vídeo de Sebastián Palacín. (Foto: Instagram / Captura TV )

El nombre de Sebastián Palacín se viene mencionando desde la noche del último lunes 25 de abril luego de que se haga viral un vídeo de TikTok donde describía de forma gráfica cómo habría abusado de dos jóvenes en estado de ebriedad junto a un amigo del colegio.

Ante la polémica que generó sus declaraciones, el hijo del actual presidente de Indecopi, Julián Palacín, decidió eliminar las imágenes y publicó otro video justificando todo como un “experimento social”.

Sin embargo, sus palabras han quedado guardas en la memoria de miles de peruanos y no ha pasado desapercibido para algunas figuras de la farándula peruana como en Patricio Parodi, quien utilizó su redes sociales para expresar su indignación por el material audiovisual.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el chico reality escribió un corto mensaje pidiendo que se investigue el caso. Además, señaló que espera que las autoridades no olviden el tema por que es el hijo de un funcionario público.

“Acabo de ver un hilo y simplemente no entiendo qué pasa por la cabeza de algunas peruanos, ojalá que se investigue y no quede ahí por ser ‘el hijo de’”, se lee en su red social.

Su publicación ha causado varias reacciones donde algunos de sus seguidores apoyaron al integrante de Esto es Guerra. “Espero que sea investigado”, “Te doy la razón”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe resaltar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) fue la primera entidad del Estado en reaccionar y rechazaron todo acto de violencia sexual. Asimismo, se solidarizaron con las víctimas y pidieron que se realicen las investigaciones pertinentes, sin importar las justificaciones que el joven de 25 años hubiera dado.

Foto: Twitter

JUSTIFICACIÓN DE SEBASTIÁN PALACÍN

Sebastián Palacín había eliminado el video original cinco minutos después de subirlo a su cuenta de TikTok. Pero otras páginas empezaron a publicarlo, tras grabarlo; como el medio periodístico El Foco. Así, se volvió rápidamente controversial y se ganó severas críticas.

Luego, el joven de 25 años eliminó todo su contenido y cambió su nombre de usuario. Publicó otro video donde afirmaba que todo había sido parte de un “experimento social”, por lo que la “confesión” habría sido ficticia.

“Queridos seguidores, pido disculpas ante un vídeo bastante polémico que he generado. Lamento si se han sentido ofendido. Tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y parte de mi imaginación como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias. Todo ha acabado en un problema serio, pero las historias no son realas”, alegó.

Sebastián Palacín confesó violación sexual en TikTok y luego aseguró que todo se trató de un “experimento social” | VÍDEO: TIKTOK

PADRE DE SEBASTIÁN PALACÍN NO LO RESPALDA

Julián Palacín se pronunció en redes sociales tras el incidente en el que se vio involucrado su hijo Sebastián Palacín. El funcionario público utilizó su Twitter unos cortos mensajes donde señalaba que las autoridades se harían cargo de su primogénito.

“Como padre, siento el más profundo dolor por todo lo que está aconteciendo. Lamento y rechazo absolutamente las expresiones vertidas por mi hijo, quien deberá asumir las consecuencias de sus expresiones como mayor de edad que es”, empezó diciendo.

Para luego afirmar que la falta de respeto a la dignidad de las mujeres no puede ser motivo de burla bajo ninguna circunstancia. “Serán las autoridades correspondientes y mi hijo quienes aclaren este tema con la verdad por delante”, escribió Palacín.

Julián Palacín se pronuncia por escándalo de su hijo Sebastián.

