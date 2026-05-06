La nueva frontera de la IA no está en internet, está en los objetos

La inteligencia artificial está dejando de ser solo una tecnología digital para intervenir en el mundo físico, combinando percepción, razonamiento y acción sobre entornos reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años nos acostumbramos a pensar la IA como algo que vive dentro de una pantalla. La asociamos con asistentes conversacionales, generación de texto, imágenes, código y automatización digital. En otras palabras, la entendimos como una tecnología diseñada para operar sobre información simbólica: palabras, datos, instrucciones y contenido. Sin embargo, cada vez tengo más claro que esa etapa, aunque sigue siendo relevante, ya no representa la frontera más interesante del sector. La próxima gran expansión de la IA no estará solo en lo digital. Estará en el mundo físico.

Lo que empieza a emerger con fuerza es una nueva categoría de sistemas que combinan percepción, razonamiento y acción sobre entornos reales. Algunos análisis recientes la describen como frontier systems for the physical world, sistemas avanzados capaces de interactuar con objetos, laboratorios, sensores, interfaces humanas y procesos materiales. En lugar de limitarse a responder preguntas, estas tecnologías buscan manipular, experimentar, observar y ejecutar tareas en el entorno real.

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Y si esto avanza al ritmo actual, podríamos estar frente a un cambio tan profundo como el que provocó internet o el smartphone.

La IA evoluciona de producir lenguaje a transformar procesos físicos, y su impacto comienza a medirse en resultados concretos y sistémicos, más allá del entorno virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA sale de la pantalla

Hasta ahora, gran parte del progreso reciente en IA estuvo dominado por lenguaje y código. Tiene sentido: Internet ofreció enormes volúmenes de texto, datos estructurados y repositorios de software que permitieron entrenar modelos cada vez más potentes. Ese ecosistema impulsó herramientas capaces de escribir, resumir, programar y conversar con notable eficacia.

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Pero el mundo físico es otra historia. No está compuesto solo por palabras. Está hecho de fricción, gravedad, movimiento, incertidumbre, materiales, errores de medición y variables impredecibles. Enseñarle a una máquina a mover un objeto frágil, manipular líquidos en un laboratorio o interpretar señales neuronales no es lo mismo que enseñarle a redactar un correo.

Por eso considero tan relevante esta nueva etapa. La IA empieza a enfrentarse con la realidad tangible. Y cuando una tecnología aprende a operar en el mundo físico, su impacto potencial se multiplica.

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Una mano robótica de diseño moderno sostiene un smartphone, simbolizando la avanzada interacción entre la inteligencia artificial y la tecnología móvil en un futuro próximo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres frentes que ya están tomando forma

Lo interesante es que esta transformación no depende de una sola industria. Se está construyendo desde tres frentes que avanzan al mismo tiempo.

El primero es la robótica inteligente. Ya no hablamos únicamente de brazos mecánicos programados para repetir movimientos fijos. Hoy se trabaja en modelos capaces de aprender tareas nuevas, adaptarse a contextos variables y mejorar con experiencia acumulada. Desde logística hasta manufactura, la robótica empieza a combinar hardware con modelos de aprendizaje más generales.

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El segundo frente es la ciencia autónoma. Esto incluye laboratorios automatizados donde sistemas inteligentes pueden diseñar hipótesis, ejecutar experimentos, medir resultados y aprender de cada iteración. En campos como materiales avanzados o ciencias de la vida, esto podría acelerar descubrimientos que antes tomaban años. La IA deja de analizar papers y empieza a producir evidencia experimental.

El tercer frente son las nuevas interfaces humanas. Gafas inteligentes, wearables neuronales, sensores biométricos, interfaces silenciosas y dispositivos que amplían cómo interactuamos con las máquinas. Aquí la IA no solo interpreta comandos; también puede comprender intención, contexto físico y señales corporales.

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Dos personas graban sus movimientos al realizar tareas domésticas como cargar el lavavajillas y aspirar, para entrenar robots humanoides con inteligencia artificial en la automatización del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero valor está en la convergencia

Sin embargo, lo más poderoso no está en cada categoría por separado, sino en cómo se potencian entre sí. Esa es la parte que más me llama la atención.

La robótica puede ejecutar tareas físicas. Los laboratorios autónomos pueden generar conocimiento científico validado. Las nuevas interfaces pueden capturar datos humanos en tiempo real y mejorar la colaboración entre personas y sistemas. Cuando estas tres capas convergen, aparece algo mayor: un ecosistema donde la IA no solo piensa, sino que observa, aprende del mundo real y actúa sobre él.

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Imaginemos robots que mejoran gracias a datos capturados por gafas inteligentes usadas por millones de personas. O nuevos materiales descubiertos por laboratorios autónomos que luego permiten construir mejores sensores, mejores baterías o mejores actuadores robóticos. No estamos frente a herramientas aisladas. Estamos frente a un círculo de retroalimentación tecnológica.

Una mano robótica con una lupa ilustra cómo la inteligencia artificial potencia el pensamiento humano, revelando mecanismos complejos como engranajes, un cerebro, un apretón de manos, un reloj y una nube con lluvia, mientras una persona usa una laptop con el logo de ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, cada vez que surge una ola tecnológica, aparece una tentación frecuente: asumir que todo depende de modelos más avanzados. Yo no lo veo así.

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En esta nueva frontera, el reto principal no será solo algorítmico. Será operativo. ¿Cómo desplegar robots en entornos complejos? ¿Cómo validar decisiones en laboratorios automatizados? ¿Cómo gestionar privacidad y ética en interfaces biométricas? ¿Cómo integrar todo esto en procesos empresariales reales?

La historia reciente ya nos mostró que una tecnología puede ser impresionante en laboratorio y difícil de escalar en operación. Incluso en robótica existe una conocida brecha entre investigación de frontera y despliegue masivo. Por eso, el liderazgo organizacional será tan importante como la ingeniería.

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La robótica inteligente ya desarrolla modelos capaces de aprender tareas nuevas y adaptarse a contextos variables, integrando hardware y aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del lenguaje al mundo real

Desde una mirada empresarial, esto abre una conversación distinta. Muchas compañías aún están intentando capturar valor con IA generativa en marketing, soporte o productividad interna. Eso seguirá siendo relevante. Pero paralelamente se abre otra agenda: automatización física, diseño acelerado, manufactura inteligente, investigación asistida y nuevas experiencias hombre-máquina.

Las organizaciones que entiendan temprano esta transición podrían construir ventajas difíciles de replicar. Porque mientras el software puede copiarse rápido, los sistemas físicos integrados con datos, operación y aprendizaje continuo generan barreras mucho más sólidas.

En otras palabras, el próximo gran diferencial competitivo podría no estar en un chatbot mejor, sino en una operación más inteligente.

Si algo me deja esta nueva etapa de la IA es una conclusión cada vez más clara: la primera gran ola reciente estuvo centrada en comprender y producir lenguaje; la siguiente estará enfocada en intervenir directamente en la realidad. Durante los últimos años vimos sistemas capaces de escribir textos, generar código, resumir información y asistir decisiones digitales. Fue una revolución importante, sin duda. Pero, en esencia, seguía ocurriendo dentro de entornos virtuales.

Ahora el escenario empieza a cambiar. La inteligencia artificial ya no solo busca interpretar instrucciones o responder preguntas. Empieza a integrarse en máquinas que se mueven, en laboratorios que experimentan, en sensores que perciben el entorno y en interfaces que amplían la relación entre personas y tecnología. Es decir, pasa de procesar información a transformar procesos físicos.

Profesionales trabajan en un moderno espacio de coworking bajo la luz de grandes ventanales, mientras una pantalla central muestra un gráfico complejo de red neuronal, simbolizando el avance en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y ese salto tiene implicancias mucho más profundas. Cuando una tecnología mejora un texto, el impacto puede ser relevante. Pero cuando mejora una cadena de suministro, acelera el descubrimiento de nuevos materiales, optimiza una planta industrial o amplía capacidades humanas en tiempo real, el efecto deja de ser puntual y se vuelve sistémico.

Por eso creo que la conversación sobre IA también debe madurar. No basta con preguntarnos qué tan bien redacta, qué tan rápido responde o qué tan convincente parece. Las preguntas relevantes empiezan a ser otras: qué problemas reales puede resolver, qué sectores puede reinventar, qué capacidades productivas puede multiplicar y cómo gobernamos ese poder de manera responsable.

La IA comenzó sorprendiendo al mundo con palabras. Ahora empieza a medirse en resultados tangibles. Y cuando una tecnología cruza esa frontera, deja de ser una tendencia llamativa para convertirse en infraestructura estratégica. Ahí, en mi opinión, empieza la verdadera competencia del futuro.