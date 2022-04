Magaly Medina enojada con Ángulo por pedirle perdón a Melissa Paredes: “Debiste ser más profesional”

Magaly Medina arremete contra Tomás Ángulo. (Foto: Composición)

Magaly Medina expresó su fastidio por el pedido de disculpas que le hizo Tomás Angulo a Melissa Paredes. Como se recuerda, el psicólogo le pidió perdón de forma pública en En Boca de Todos a la modelo por haberla calificado como bandida.

Ante ello, la periodista explicó que el psicoterapeuta no usó esta palabra para referirse directamente a ella, sino para calificar su comportamiento. “Debiste ser más profesional”, le reprochó la conductora del TV a Ángulo, resaltando que sus cuestionamientos contra Paredes, en ese entonces, estaban “bien fundamentados”.

“A Tomás Ángulo lo veo patéticamente pedirle disculpas a Melissa por haberla ofendido, en qué momento digo yo. Tomás, yo te quiero decir una cosa, las opiniones que uno tiene, uno las mantiene. Hay que tener los pantalones bien puestos para cara a cara decirle a las personas (...). Si ella te dijo: ‘Ay, usted me dijo palabras feas. Usted me llamó bandida’. Bueno, y cómo quieres que te llame. No sé, pero Tomás, ¿qué pasó con ese carácter, con esos conocimientos?”, preguntó bastante consternada.

“DEBISTE SER MÁS PROFESIONAL”

Asimismo, se refirió a las palabras de Tomás Ángulo, quien le indicó a la actriz que en este momento dio estas declaraciones en un programa con otro formato (Magaly TV La Firme), mientras que en En Boca de Todos se busca celebrar el amor.

“¿Y acá en este programa buscamos destruirlo? No, Tomás, como psicólogo y profesional, y hombre de televisión y como persona, sabes que no se destruye nada que no esté ya destruido, y que las personas tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos en la vida. Tú debiste ser más profesional para aclararle a Melissa, en vez de arrodillarse y pedirle disculpas. Arrodillarte en el sentido figurado, lo digo”, indicó.

En otro momento, señaló que el hecho de que ahora le estén pagando por su participación en En Boca de Todos, no quiere decir que olvide su profesionalismo.

“Está bien que te hayan dado un trabajo remunerado en América Televisión, pero otra es tirarse al piso. Lo que uno piensa tiene que mantenerlo, Tomás”, indicó la presentadora, quien no dudó en mostrar la grabación de lo que “realmente dijo en su programa” sobre Melissa Paredes.

¿TOMÁS ÁNGULO LLAMÓ BANDIDA A MELISSA PAREDES?

Aunque la periodista dijo que Ángulo no llama bandida a la recordada conductora de América Hoy, en el video se escucha lo contrario:

Magaly Medina: ¿O sea me estás diciendo que ella es una bandida?

Tomás: “Claro, exageras al otro para engañar y además estás exagerando tu problema.... es una bandida también”.

Tras escuchar esto, la periodista continuó: “A los hombres se les ha dicho que ese comportamiento es de bandido, en nuestro argot criollo, y Tomás Ángulo lo que hizo en ese momento es decirle (...) este comportamiento es de bandidos, el comportamiento. Ahora lo veo (en En Boca de Todos) pidiéndole disculpas por algo que él sustentó y que él pensaba. Uno nunca tiene que ir por la vida pidiendo disculpas por lo que piensa”.

“LE LAVARON LA CARA A DEYVIS OROSCO Y CASSANDRA”

Magaly Medina cuestionó también al programa, por supuestamente, lavarle la cara a todos sus invitados, nombrando a Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez Lamadrid y ahora a Melissa Paredes.

“Tomás Ángulo, está bien que ahora seas parte del programa más franelero de la televisión peruana, porque también hay otros, pero este es más, todo es suavecito, todo es bonito, todo lo pasa por agua caliente, todo lo justifican. Alguien quiere que le oculten algo, que le laven la cara, hay que llamar a En Boca de Todos , porque ahí lo arman bien bonito, sí o no Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, ¿no fue ahí donde le lavaron toda la cara? Ahora se la lavan a Melissa ”, concluyó muy enojada.

Melissa Paredes le recuerda a Tomás Angulo que la llamó ‘bandida’ tras su ampay y él le pide disculpas. VIDEO: América TV

SEGUIR LEYENDO