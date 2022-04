Melissa Paredes le recuerda a Tomás Angulo que la llamó ‘bandida’ tras su ampay y él le pide disculpas

Melissa Paredes se enfrentó a Tomás Angulo y él terminó pidiéndole disculpas públicas. (Foto: Captura TV)

Este 25 de abril, Melissa Paredes estuvo como invitada en el set de En Boca de Todos para participar de una divertida secuencia, pero lo que nunca imaginó fue que pasaría por un tenso momento con la presencia de Tomás Angulo.

La exreina de belleza no se guardó nada y se enfrentó al psicólogo en vivo, ya que él fue una de las personas que cuestionó su ampay con Anthony Aranda. Incluso, le recordó que en el pasado la llamó ‘bandida’.

Todo comenzó cuando el especialista se encontraba hablando de la importancia de aceptar los errores que las personas cometen. Sin embargo, la actriz lo interrumpió y le dejó saber que ella se había sentido afectada por sus palabras en aquel entonces.

“Hoy lo veo aquí a usted hablando de errores y todo, me parece muy bien, pero en su momento usted me señaló de una manera tan fea de decir de bandida para abajo y de decirme que me deberían quitar a mi hija”, comenzó diciendo la excondcutora de América Hoy.

“Usted (Tomás Angulo) no sabe y sí soy una mujer muy fuerte porque de verdad con todo el cargamontón que a mí me hicieron estoy parada aquí con una sonrisa para todos ustedes y continúo con mi vida”, añadió dejando sorprendidos a todos en el set.

Recordemos que el ampay de ella con el bailarín besándose en su camioneta causó gran revuelo en la farándula peruana y los diferentes programas de espectáculos tocaron el tema invitando a diferentes especialistas.

TOMÁS ANGULO SE DISCULPA PÚBLICAMENTE

Tras escuchar su descargo, Tomás Angulo no dudó en tomar la palabra y le pidió disculpas públicas a Melissa Paredes por tildarla de ‘bandida’. “Te quería decir de corazón a corazón que la palabra bandida tiene muchos conceptos, si esa palabra realmente te molestó te pido disculpas públicamente y sé que ahora te molestó, somos personajes públicos”.

“Y cada programa tiene diferentes formatos, este programa (En Boca de Todos) busca celebrar el amor, celebrar que las personas se equivocan y lo admiten. Te pido disculpas nuevamente y no quiero que te vayas con la idea de que Tomás Angulo es mala leche o que te calificó mal”, agregó.

Por su lado, Melissa Paredes aceptó las disculpas y admitió que todos comenten errores. “Yo creo que como seres humanos nos podemos equivocar todos (...) Por supuesto que sí (acepto las disculpas), claro que sí”, concluyó.

MELISSA PAREDES RECUERDA A RODRIGO CUBA

El pasado 19 de abril, Melissa Paredes estuvo en En Boca de Todos y recordó su matrimonio con Rodrigo Cuba. Entre las múltiples interrogantes que le realizaron los conductores, la exreina de belleza se encontraba respondiendo sobre los tipos de amor que una persona suele tener en su vida. “Nosotros te hemos conocido amando a un hombre con el que te casaste y tuviste una hija, ¿Tú ya conoces al verdadero amor?”, dijo Maju Mantilla dirigiéndose a la modelo.

Fue en ese momento que la actriz recordó su matrimonio con el pelotero, pues gracias a su relación de poco más de 5 años nació su pequeña hija y guarda con cariñó los momentos que vivieron como una familia feliz.

“Dicen por allí que una mujer tiene tres amores en su vida, Yo no sé qué tipo de amor me tocó aún. Yo agradezco tener una hija tan maravillosa, ese fue el fruto de un amor que en su momento fue lindo. Y ese es un gran recuerdo”, expresó Melissa Paredes.

