A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil: partido en Filadelfia por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

Ecuador, bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, se prepara para un exigente debut frente a Costa de Marfil en la apertura del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro será determinante, ya que el vencedor se posicionará como candidato principal para disputar el liderato de la serie ante Alemania, uno de los favoritos del grupo. Este choque marcará el rumbo inicial de ambos equipos en la competencia.
A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026
El partido entre Ecuador y Costa de Marfil se disputará este domingo 14 de junio en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos). El horario establecido es a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile y Uruguay, el inicio está previsto para las 20:00 horas. En México, el duelo arrancará a las 19:00 horas, mientras que en España comenzará a las 00:00 del lunes.
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Canal TV de Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026
El duelo entre Ecuador y Costa de Marfil, que se celebrará en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, estará disponible en Perú a través de DSports y la plataforma digital DGO. Esto brinda a los aficionados la posibilidad de seguir el partido por televisión o de manera online, según su preferencia.
Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial con información previa, declaraciones de los protagonistas y el seguimiento minuto a minuto del desarrollo del encuentro. Así, los lectores contarán con alternativas adicionales para mantenerse actualizados sobre todos los detalles del enfrentamiento.
También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
Así llegan Ecuador y Costa de Marfil al cotejo
El conjunto ecuatoriano, bajo la dirección de Sebastián Beccacece, llega al estreno mundialista tras imponerse en partidos de preparación ante Arabia Saudita y Guatemala. Estos amistosos, aunque de menor exigencia que un compromiso oficial, permitieron dar minutos de juego a futbolistas que venían de concluir la temporada en Europa.
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El rival será Costa de Marfil, una selección reconocida por su fortaleza física y velocidad. El equipo africano viene de lograr una victoria de impacto como visitante frente a Francia, actual subcampeona del mundo. El enfrentamiento representa un reto inédito, ya que será la primera vez que ecuatorianos y marfileños se midan en una Copa del Mundo.
‘Los Elefantes’ mantienen una racha positiva desde enero, cuando cayeron ante Egipto en los cuartos de final de la Copa Africana, quedando cerca de avanzar a semifinales. El plantel cuenta con la experiencia y liderazgo de Franck Kessié en el mediocampo, lo que refuerza su ambición de lograr la clasificación directa en el grupo.
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Ecuador comparte el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, en una serie que exigirá el máximo nivel al equipo sudamericano para avanzar a los octavos de final.
Ecuador vs Costa de Marfil: posibles alineaciones
- Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata; Enner Valencia.
- Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Wilfried Singo; Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré; Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand.
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