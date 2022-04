Gisela Valcárcel y Roberto Martínez: ¿Cómo se enamoraron y por qué terminó su relación?

Conoce la historia de amor entre Roberto Martínez y Gisela Valcárcel. (Foto: Difusión)

No tuvieron un final feliz, pero son amigos. Gisela Valcárcel y Roberto Martínez se casaron en junio de 1995 en una boda que fue televisada. Sin embargo, luego de tres años, la relación que tenían se vino abajo y decidieron anunciar su ruptura. ¿Los motivos? La misma ‘Señito’ reveló que el exfutbolista le había sido infiel con la modelo Viviana Rivasplata.

Aunque ya han pasado muchos años desde que este matrimonio se rompió, muchos no recuerdan cómo inició su historia de amor. El excapitán de Universitario de Deportes contó en una ocasión que se conocieron debido a una obra social, pues Martínez le cumplió el sueño a una niña que deseaba conocer a la conductora de televisión.

Todo inicia cuando el exfutbolista recibe una llamada de urgencia desde el Hospital de Neoplásicas, donde su mamá se encontraba internada debido al cáncer. Ella se había puesto mal y él acudió a verla, pero cuando llegó sintió tanta tristeza que decidió salir a los pasillos para romper en llanto.

En medio de su desconsuelo, una niña que se encontraba pasando por el lugar, lo consoló y le dijo que no llore, pues a ella en tres días le iban a amputar la pierna. Al darse cuenta que la pequeña pasaba un momento más duro que él, le preguntó cuál era su sueño. Ella respondió que conocer a Gisela Valcárcel y así fue como se contactaron.

“Cuando llegué y vi a mi madre tan enferma, preferí salir de la habitación, y me fui a llorar al pasadizo. Ahí me encontré con una niña que me pidió que no llore, y me contó que en tres días le iban a amputar la pierna. En ese momento entendí que mi sufrimiento era poco comparado con el de esa niña. Le pregunté que necesitaba, que le podía hacer feliz: me dijo que quería conocer a Gisela ”, remarcó.

Desde ese momento la amistad entre Roberto Martínez y Gisela Valcárcel nació, llegando a enamorarse y posteriormente a casarse, pero como es de conocimiento público, su matrimonio no duró para toda la vida como a muchos les hubiera gustado.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel se casaron en 1995. (Foto: Difusión)

¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES DE SU SEPARACIÓN?

El matrimonio de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez solo duró tres año y su separación se dio en medio de un escándalo de infidelidad por parte del exfutbolista, pues la misma ‘Señito’ reveló que lo botó de la casa de compartían al descubrir que él estaba saliendo con la modelo Viviana Rivasplata.

Años más tarde, el mismo excapitán de Universitario de Deportes reveló que dicha información era totalmente cierta y que estaba arrepentido por la manera en que terminó su relación con la conductora de televisión.

Asimismo, la mamá de Ethel Pozo señaló que la infidelidad de su entonces esposo fue uno de los dolores más grandes que sintió en ese momento en su vida, pues ellos años atrás habían sufrido la perdida de un bebé.

Sin embargo, Gisela Valcárcel volvió a conocer el amor años más tarde, esto de la mano de del gerente de televisión Javier Carmona, con quien se casó en el 2006, pero se divorciaron a los pocos meses, esto luego que el ejecutivo se enamorara de Tula Rodríguez.

SEGUIR LEYENDO: