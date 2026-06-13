¿Los antecedentes policiales significan que cometiste un delito? Esto dice la ley peruana

Un joven se concentra mientras utiliza una computadora para consultar sus antecedentes policiales de Perú a través de la plataforma en línea, destacando la digitalización de trámites gubernamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antecedentes policiales, antecedentes penales y antecedentes judiciales son documentos que suelen ser solicitados para trámites laborales, migratorios, administrativos y académicos. Sin embargo, muchas personas desconocen las diferencias entre cada uno de estos registros y, en algunos casos, creen erróneamente que contar con antecedentes policiales implica haber sido condenado por un delito.

De acuerdo con la normativa peruana y la información difundida por las entidades competentes, los tres certificados tienen finalidades distintas y son emitidos por instituciones diferentes. Por ello, especialistas en materia jurídica recomiendan conocer qué información registra cada documento para evitar interpretaciones equivocadas.

La principal confusión se produce en torno a los antecedentes policiales, ya que algunas personas consideran que su existencia constituye una prueba de culpabilidad. No obstante, la legislación peruana establece diferencias claras entre una investigación policial, un proceso judicial y una sentencia condenatoria.

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Certificados de antecedentes judiciales, penales y policiales en Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

¿Qué son los antecedentes policiales?

Los antecedentes policiales son certificados emitidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) que contienen información vinculada a denuncias, investigaciones, intervenciones o detenciones registradas por las autoridades policiales.

Esto significa que una persona puede figurar en registros policiales sin que exista una sentencia judicial en su contra. En otras palabras, el hecho de tener antecedentes policiales no implica necesariamente que haya cometido un delito ni que haya sido declarada culpable por un juez.

Diversos especialistas en derecho han señalado que estos antecedentes reflejan actuaciones realizadas durante la etapa policial de una investigación y no constituyen una condena. Por esa razón, su existencia debe diferenciarse de otros registros emitidos por las autoridades judiciales.

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Emitir mi certificado de antecedentes policiales. (Andina / La lupa)

Diferencias con los antecedentes penales

Los antecedentes penales son emitidos por el Poder Judicial y tienen una naturaleza distinta. Este certificado acredita si una persona registra o no una sentencia condenatoria firme por la comisión de un delito.

A diferencia de los antecedentes policiales, los antecedentes penales no incluyen simples denuncias, investigaciones preliminares o intervenciones efectuadas por la Policía. Para que una persona registre antecedentes penales debe existir una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.

Por ello, los especialistas consideran que este documento constituye una prueba más precisa sobre la situación jurídica de una persona, ya que está vinculado a decisiones adoptadas por los órganos de justicia tras el desarrollo de un proceso judicial.

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Documento que certifica si registra antecedentes penales.

¿Qué son los antecedentes judiciales?

Por su parte, los antecedentes judiciales son certificados emitidos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y están relacionados con el cumplimiento de penas o medidas ordenadas por la autoridad judicial.

Este documento permite verificar si una persona estuvo recluida en un establecimiento penitenciario o cumplió determinadas disposiciones derivadas de una sentencia o resolución judicial.

Al igual que ocurre con los antecedentes penales, los antecedentes judiciales tienen un alcance diferente al de los registros policiales, debido a que están vinculados a actuaciones posteriores dentro del sistema de administración de justicia.

Requisitos para emitir el certificado. (gob.pe)

¿Para qué se solicitan estos certificados?

Los certificados de antecedentes policiales, antecedentes penales y antecedentes judiciales suelen ser requeridos para procesos de contratación laboral, postulaciones a entidades públicas, trámites migratorios, solicitudes de visa y diversos procedimientos administrativos.

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Las autoridades recuerdan que cada documento certifica información distinta y que ninguno debe interpretarse fuera de su contexto legal. Por ello, recomiendan verificar cuál es el certificado exigido para cada trámite específico.

En ese sentido, la legislación peruana distingue claramente entre una denuncia, una investigación y una condena. Así, una persona que registra antecedentes policiales no necesariamente ha cometido un delito ni ha sido condenada por la justicia, ya que esa condición solo puede determinarse mediante una resolución emitida por las autoridades judiciales competentes.