Beca 18: requisitos, etapas del proceso y todo lo que debes saber antes de la próxima convocatoria

Beca 18. Foto: Composición Infobae Perú

Antes de que se publique el cronograma oficial de la próxima convocatoria de Beca 18, miles de estudiantes ya se preparan para postular a uno de los principales programas de apoyo educativo del país. La iniciativa del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) permite que jóvenes con alto rendimiento académico accedan a estudios superiores sin que las limitaciones económicas impidan su continuidad.

Aunque Pronabec aún no difundió las fechas definitivas del proceso de la nueva edición, los interesados pueden revisar desde ahora los requisitos, impedimentos y etapas que suelen integrar la convocatoria. Tener la documentación lista y conocer las condiciones de participación puede evitar que la postulación quede fuera en una verificación posterior.

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Quienes aspiren a obtener una vacante en Beca 18 pueden tomar como referencia la estructura de convocatorias anteriores para actuar apenas se habiliten las inscripciones oficiales y reducir contratiempos de último minuto.

Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuáles son los requisitos para postular a Beca 18?

Antes de reunir documentos, define la modalidad a la que postularás y verifica la elegibilidad de tu IES, sede y programa para iniciar estudios superiores. Esa validación es clave, porque el concurso se rige por listas y criterios publicados en sus bases y en el módulo de postulación.

Haber ingresado a una institución de educación superior (IES), sede y programa de estudios elegibles para iniciar estudios en el año académico 2026 (revisar la lista de instituciones elegibles).

Haber culminado el nivel secundario de la Educación Básica Regular, Alternativa o Especial (reconocimiento del Ministerio de Educación).

Acreditar alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de la secundaria: tercio superior para las modalidades Ordinaria, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes; medio superior para las modalidades Protección, Comunidad Nativa Amazónica (CNA), Población Afroperuana (PA), Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y Fuerzas Armadas (FF.AA.); y nota mínima de 12 para la modalidad Repared.

Para la modalidad Ordinaria, encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema vigente.

Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación para la Selección.

Primera etapa de Beca 18-2026 beneficia a estudiantes con alto rendimiento académico en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Impedimentos para acceder a Beca 18: quiénes no pueden postular

Los impedimentos suelen estar vinculados a antecedentes académicos en educación superior, becas previas o compromisos incumplidos. Por eso conviene revisar este apartado antes de iniciar cualquier registro: si el postulante incurre en un impedimento, el sistema puede invalidar la postulación o excluirla en una verificación posterior.

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Entre los impedimentos señalados está haber cursado, culminado o estar cursando estudios superiores en una universidad, instituto o escuela de educación superior pedagógico o tecnológico de gestión privada o pública, en el territorio nacional o en el extranjero, antes del 31 de diciembre de 2025, con excepciones.

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Para postulantes a la modalidad Repared, no es impedimento haber cursado o culminado estudios superiores; sí lo es estar cursando estudios actualmente. También se considera excepción a quienes cursaron estudios y presenten la resolución o documento oficial de la IES que apruebe el retiro total del programa.

Además, figuran como impedimentos: haber sido adjudicado con otra beca que subvencione el Estado para el mismo nivel de estudios (pregrado) cuando se recibió la subvención hasta la culminación de la beca; haber renunciado a una beca o crédito del Pronabec; haber perdido una beca o crédito del Pronabec; falsear información socioeconómica o académica; mantener deudas exigibles por el Gobierno peruano derivadas de la condición de becario o por créditos educativos; incumplir el Compromiso de Servicio al Perú; y ser becario o estar postulando a otra beca o crédito del Pronabec para el mismo nivel de estudios.

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Etapas y cronograma referencial del proceso de postulación a Beca 18

Sin un cronograma oficial publicado para la próxima convocatoria, una guía práctica es revisar cómo se ordenaron las etapas en convocatorias anteriores. En ese esquema, el proceso suele dividirse en preselección y selección, con evaluaciones y plazos que se comunican cuando se publican las bases.

En la etapa de preselección, normalmente se publica el concurso y se habilitan registros vinculados a la evaluación, que culmina con resultados de preseleccionados. Luego continúa la etapa de selección, con uno o más “momentos” de postulación para quienes ya cuentan con constancia de ingreso a una IES elegible, ya que los calendarios de admisión no siempre coinciden entre instituciones.

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Para seguir las actualizaciones, conviene monitorear los canales oficiales de Pronabec y el portal del Estado, donde suelen difundirse comunicados y bases cuando se activa formalmente el proceso.

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Beneficios que otorga Beca 18 a los seleccionados

Beca 18 ofrece cobertura de costos académicos y no académicos, según corresponda, para que el beneficiario se concentre en su formación y en la continuidad de sus estudios.

En costos académicos, incluye: costo de examen o carpeta de admisión (solo para ingresantes a IES públicas), matrícula, pensiones de estudios, obtención del grado, título y/o equivalente, e idioma inglés (a partir del segundo año de estudios).

En costos no académicos, contempla: alimentación, alojamiento, materiales de estudio, vestimenta y/o uniformes, movilidad local, útiles de escritorio, computadora portátil o equipo de similar naturaleza, y transporte interprovincial. Los beneficios marcados con asterisco no aplican a la modalidad Hijos de Docentes.

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