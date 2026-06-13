Lucciana Pérez alcanza su primera final del año y va por el título frente a Nadia Podoroska en el W35 de San Gregorio

Lucciana Pérez continúa con su gran estado de forma y se ha instalado en la final del W35 de San Gregorio sin ceder sets en todo el torneo. Crédito: X ATPerú.

Lucciana Pérez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La tenista peruana continúa imparable en el ITF W35 de San Gregorio, en Italia, y este sábado selló su clasificación a la final del certamen tras derrotar a la rumana Andreea Prisacariu. De esta manera, la deportista nacional disputará su primera final de la temporada 2026 y la undécima de nivel ITF en toda su trayectoria profesional.

La actual número 377 del ranking WTA tuvo que exigirse para superar a una rival que le planteó resistencia durante buena parte del encuentro. El primer parcial fue muy disputado y recién se definió en los juegos finales, cuando Pérez logró inclinar la balanza a su favor por 7-5. Ya en el segundo set, la peruana mostró una versión mucho más dominante y terminó imponiéndose por 6-2 para sellar la victoria en dos horas y siete minutos de juego.

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Más allá del resultado, la campaña de la limeña en suelo italiano viene siendo impecable. No solo alcanzó la final sin ceder un solo set, sino que además extendió a nueve su racha de triunfos consecutivos en el circuito profesional. Lo más llamativo es que durante esa seguidilla no ha perdido ninguna manga, acumulando un impresionante registro de 18 sets ganados de manera consecutiva.

Lucciana Pérez accede a su primera final del año en el primer torneo profesional que disputa en la temporada.

El extraordinario presente de Lucciana no se limita únicamente a los torneos profesionales. Si se toman en cuenta también sus actuaciones en el circuito universitario estadounidense, la peruana permanece invicta durante toda la temporada 2026. Entre ambos circuitos, registra un impresionante balance de 32 victorias y ninguna derrota, una cifra que refleja el gran nivel que viene exhibiendo a lo largo del año.

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Su destacada actuación en San Gregorio también tendrá recompensa en el ranking mundial. Gracias a los puntos obtenidos esta semana, Pérez tiene asegurado su ingreso al top 350 de la clasificación WTA cuando se actualice el escalafón el próximo 22 de junio, acercándose cada vez más a los puestos de privilegio del tenis femenino.

Ahora, el desafío final será de máxima exigencia. En busca del título, la peruana se enfrentará a la argentina Nadia Podoroska, actual número 779 del mundo, pero con una trayectoria muy superior a la que indica su ranking. La sudamericana alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2020 y llegó a ocupar el puesto 36 del ranking WTA en 2021. Invitada por la organización del torneo, Podoroska avanzó a la final tras superar casi todos sus encuentros en tres sets, aunque en semifinales derrotó en sets corridos a la italiana Aurora Zantedeschi.

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Tras su paso por el W35 de San Gregorio, Lucciana Pérez integrará el Top 350 del ranking WTA. Crédito: Instagram FPT.

Será el primer enfrentamiento entre ambas jugadoras a nivel profesional. Lucciana Pérez buscará prolongar su invicto perfecto en 2026 y coronar una semana inolvidable con el que sería uno de los títulos más importantes de su carrera.

La mejor jugadora del tenis universitario de los Estados Unidos

Aunque decidió poner en pausa su recorrido por el circuito profesional para priorizar su formación académica, Lucciana Pérez nunca se alejó de la alta competencia. La tenista peruana encontró en el exigente sistema universitario de Estados Unidos el escenario ideal para seguir desarrollando su juego y consolidarse como una de las deportistas más destacadas de la NCAA.

Representando a Texas A&M University, la limeña firmó una temporada extraordinaria que le permitió ser reconocida como la Jugadora del Año de la Southeastern Conference (SEC), una de las conferencias más competitivas del tenis universitario estadounidense. Pérez culminó la fase regular invicta en los encuentros de individuales dentro de la SEC, con un impecable récord de 13 triunfos y ninguna derrota, además de extender a 32 su racha consecutiva de victorias en dicha competición.

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Lucciana Pérez, la jugador del año en tenis universitario estadounidense. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.

Su rendimiento también la llevó a convertirse en la número uno del ranking de la Asociación Intercolegial de Tenis (ITA), un logro histórico, ya que es apenas la segunda jugadora de Texas A&M en alcanzar la cima de esa clasificación. En toda la campaña registró un impresionante balance de 23 victorias sin conocer la derrota en individuales, demostrando una superioridad difícil de igualar.