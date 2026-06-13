Casi 100 mil menores reciben subsidio de S/400 por orfandad: 47 perdieron a sus padres por extorsión y sicariato

Subsidio por orfandad beneficia a casi 100 mil menores: 47 perdieron a sus padres por extorsión y sicariato. (Foto: INABIF)

Un total de 99.805 niñas, niños y adolescentes reciben actualmente la Asistencia Económica por Orfandad, un subsidio otorgado por el Estado para apoyar a menores que han perdido a uno o ambos padres. Entre los beneficiarios se encuentran 47 menores de Lima Metropolitana cuyos padres fallecieron en hechos de extorsión y sicariato vinculados al sector transporte.

La entrega del beneficio se realizó en el marco de las actividades por el 87.° aniversario del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif) y contó con la participación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, quien acompañó a varias familias durante el cobro del subsidio.

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Según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), esta asistencia económica busca reducir las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los menores afectados por la pérdida de sus padres y contribuir a que continúen con sus estudios y proyectos de vida.

Subsidio de S/400 beneficia a miles de menores que perdieron a sus padres en el Perú. (Foto: INABIF)

Subsidio para menores en situación vulnerable

La Asistencia Económica por Orfandad consiste en un subsidio de S/400 que se entrega cada dos meses a niñas, niños y adolescentes que cumplen con los requisitos establecidos por el programa.

Durante la actividad, la ministra Edith Pariona destacó que esta ayuda representa una respuesta del Estado frente a situaciones de alta vulnerabilidad social. “La Asistencia Económica por Orfandad es una respuesta concreta del Estado frente a una situación crítica. Su continuidad refleja una política pública sostenida en favor de la niñez más vulnerable del país”, señaló.

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La titular del MIMP explicó que el objetivo de la medida es prevenir riesgos como la deserción escolar, la exclusión social y la interrupción de los proyectos de vida de los menores beneficiarios, especialmente aquellos que han quedado en situación de desprotección tras la pérdida de sus padres.

Edith Pariona informa que casi 100 mil menores reciben subsidio por orfandad. (Foto: INABIF)

Casos vinculados a extorsión y sicariato

Entre los beneficiarios se encuentran 47 menores de edad de Lima Metropolitana que perdieron a sus padres en hechos relacionados con la creciente ola de extorsión y sicariato que afecta al sector transporte.

Durante la jornada, la ministra acompañó a madres que asumieron la crianza de sus hijos tras el fallecimiento de sus parejas. Entre ellas figuran mujeres que hoy tienen a su cargo niños pequeños y adolescentes que dependen del subsidio para complementar los gastos familiares.

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La autoridad resaltó que muchas de estas familias no cuentan con beneficios laborales formales ni sistemas de protección social asociados al empleo, por lo que el apoyo económico busca aliviar parte de las dificultades que enfrentan tras la pérdida de un integrante del hogar.

Extorsión y sicariato dejan 47 menores beneficiarios de la asistencia por orfandad en Lima. (Foto: INABIF)

Acompañamiento a las familias

Además del subsidio económico, el MIMP informó que los beneficiarios reciben acompañamiento profesional a través del Inabif. Este servicio incluye orientación y seguimiento para garantizar el acceso a educación, salud y bienestar emocional.

“Este acompañamiento implica estar presentes, orientar, escuchar y apoyar a las familias para que nuestras niñas, niños y adolescentes continúen estudiando, accedan a servicios de salud y fortalezcan su bienestar emocional”, indicó la ministra.

De acuerdo con las cifras oficiales, en Lima se registran 16.088 beneficiarios de la asistencia económica, de los cuales 12.936 corresponden a Lima Metropolitana y reciben seguimiento especializado por parte de los equipos del programa.

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Apoyo para el futuro de los beneficiarios

Como parte de las actividades desarrolladas por el aniversario del Inabif, el MIMP organizó una feria educativa y multiservicios dirigida a beneficiarios próximos a cumplir la mayoría de edad.

La iniciativa tuvo como finalidad acercar información sobre programas de formación, oportunidades educativas y servicios estatales para facilitar la continuidad de estudios superiores y mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes.

Con esta estrategia, el Estado busca complementar la Asistencia Económica por Orfandad con acciones orientadas al desarrollo integral de los beneficiarios, promoviendo que puedan acceder a mayores oportunidades educativas y mejorar sus condiciones de vida a largo plazo.

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