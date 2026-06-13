A qué hora juega Turquía vs Australia HOY: partido por fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026

A qué hora juega Turquía vs Australia: partido por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026.

Turquía y Australia se enfrentarán hoy, sábado 12 de junio, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El encuentro, correspondiente al Grupo D, se disputará en el Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Estados Unidos.

A qué hora juega Turquía vs Australia por Mundial 2026

Este enfrentamiento comenzará a las 23:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 22:00 horas de México; a las 23:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 00:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile (del domingo 13 de junio); a las 1:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 8:00 horas de Turquía (del domingo 13 de junio); y a las 14:00 horas (del domingo 13 de junio)

PUBLICIDAD

Canal TV de Turquía vs Australia por Mundial 2026

El partido entre Turquía y Australia será transmitido en exclusiva por DirecTV, que cuenta con los derechos de todos los encuentros del Mundial 2026. También estará disponible en DGO, la plataforma digital, accesible desde celulares y computadoras.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto del encuentro en su página web, desde la previa hasta el post partido, con todas las incidencias, goles y declaraciones.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan al Mundial 2026?

Turquía regresa a una Copa del Mundo tras 24 años de ausencia y lo hace con el objetivo de avanzar a octavos de final, un desafío relevante para un equipo que en su última participación alcanzó el tercer puesto. Considerado un rival de cuidado para cualquier selección, buscará aprovechar un grupo favorable para meterse entre los dieciséis mejores.

PUBLICIDAD

La clasificación se selló en marzo, con victorias por 1-0 sobre Rumania en Estambul y Kosovo en Pristina. En la previa a la cita mundialista, Turquía sumó dos triunfos en sus partidos amistosos: goleó 4-0 a Macedonia del Norte y superó 2-1 a Venezuela, resultados que le permiten llegar con confianza al debut mundialista.

Los turcos vencieron a Kozovo en el repechaje de la UEFA. Créditos: X.

Australia disputará en esta Copa del Mundo su sexto torneo consecutivo, de un total de siete participaciones, lo que refleja el éxito de su incorporación a la federación asiática. Lejos de conformarse solo con estar presentes, el objetivo del equipo es consolidar su crecimiento y lograr una actuación histórica.

PUBLICIDAD

En la preparación previa al Mundial, el equipo de Oceanía perdió 1-0 ante México con gol de Johan Vásquez y empató 1-1 frente a Suiza, con tanto de Tete Yengi. Estos resultados han generado cierta preocupación entre los aficionados, que mantienen la esperanza de ver una campaña superior a la realizada en la edición anterior.

Este encuentro resulta clave para las aspiraciones de ambas selecciones en un grupo que, en los papeles, aparece como muy equilibrado. En la primera jornada, el otro duelo de la serie enfrentó a Estados Unidos y Paraguay, con un equipo local que se mostró ampliamente superior y dejó señales de su favoritismo para quedarse con el primer lugar del grupo.

PUBLICIDAD

Fixture completo de Turquía

Turquía vs. Paraguay (viernes 19 de junio / 22:00 horas / estadio Bahía de San Francisco)

Turquía vs. Estados Unidos (jueves 25 de junio / 21:00 horas / SoFi Stadium de Los Ángeles)

Fixture completo de Australia

Estados Unidos vs Australia (viernes 19 de junio / 14:00 horas / Lumen Field de Seattle)

Australia vs Paraguay (jueves 25 de junio / 21:00 horas / estadio Bahía de San Francisco)