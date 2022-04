Florcita Polo Díaz confirma que denunciará a Néstor Villanueva por maltrato psicológico

Flor Polo Díaz emite un comunicado en su cuenta de Instagram. (Foto: América TV)

Luego que América Hoy confirmara que Néstor Villanueva le hizo llegar un material donde se le escucha llorar desconsoladamente a uno de los hijos de Flor Polo Díaz, la empresaria no dudó en emitir un comunicado este lunes 25 de abril donde señaló que no tolerará que nadie violente los derechos de sus dos menores.

La producción del programa de Ethel Pozo también compartió unos textos de las declaraciones de Villanueva, donde asegura que teme por el bienestar de sus hijos.

“Así como esos audios que te he hecho escuchar, tengo varios y me molesta no poder salvar a mi hijo de esa casa. Flor, de repente, ni sabe porque ella sale temprano, y regresa con la empleada, y llega en la noche. ¿Te das cuenta? Mira, hijito, dímelo, ahora estoy solo, ¿te das cuenta? O sea, otras veces no está solo. Lo llamo y está con otras personas”, se puede leer.

EL COMUNICADO DE FLOR POLO DÍAZ

Ante ello, Susy Díaz, quien estaba en América Hoy como invitada, anunció que Florcita denunciará al padre de sus hijos por maltrato psicológico. Estas palabras no fueron ignoradas por la hija de Augusto Polo Campos y no tardó en pronunciarse a través de un comunicado.

“Frente a una serie de sucesos que se han desarrollado en realación a mi entorno familiar y personal debo pronunciarme. He guardo silencio primero por respeto a mis hijos, dos menores de edad que hoy en día lamentablemente sufren un constante estrés a raíz de la separación que afronto con mi esposo Néstor Villanueva , prosición que además el padre de mis hijos tiene pleno conocimiento”, se lee en el comunicado.

Flor Polo Díaz emite comunicado. (Foto: Instagram)

“No voy a tolerar que se toque el nombre de mis hijos públicamente porque prevalece sus derechos como menores de edad y porque esta situación, que es dura también para mi familia, les afecta mucho más”, señaló.

Asimismo, hizo referencia al material enviado a la producción de América TV.

“Tengo pleno conocimiento a través de terceros que mi esposo Néstor Villanueva viene mostrando a miembros de producción de programas de TV grabaciones de mis niños. No lo voy a tolerar y por ese motivo voy a proceder legalmente denunciando por maltrato psicológoco a las personas que resulten responsables de este hecho” , indicó.

NO HABLARÁ MÁS AL RESPECTO

La joven aclaró que su única intención al quedarse callada es proteger a sus hijos. Es por ello que se mantendrá así y continuará trabajando.

“Por otro aldo, aclarar nuevamente que si me mantengo callada respecto a mi vida privada es por proteger a mis niños. Soy consciente que soy un personaje público y la labor de los medios de comunicación a quienes respeto su trabajo, pero hoy en día me encuentro preocupada por su bienestar emocional”, remarca.

“Voy a seguir trabajando, acudiendo a presentaciones, shows y programas de TV porque soy un personaje público y me debo a mi trabajo, pero no voy a detallar asuntos familiares que hoy en día se verá ante instancias judiciales. Muchas gracias a cada una de las personas que demuestran su preocupación a raíz de los hechos”, concluyó la joven empresaria.

